Кыргызстанка Валя Шевченко победила Енджейчик и стала Чемпионкой боев без правил версии UFC

15:50 09.12.2018

Валентина Шевченко завоевала пояс чемпионки UFC.



В канадском Торонто 8 декабря (9 декабря по бишкекскому времени) прошел международный турнир UFC 231 по смешанным единоборствам. В программе было 13 боев.



В одном из главных бились Валентина Шевченко (Кыргызстан) и Йоанна Енджейчик (Польша). Они оспаривали титул чемпионки UFC в весовой категории до 57 килограммов.



Спортсменки провели пять раундов по пять минут. Валентина владела преимуществом, действовала разнообразнее и увереннее и победила единогласным решением судей. Это ее 16-я победа в 19 боях в ММА. В UFC она дебютировала в 2015-м.









Неделю назад старшая сестра Валентины Антонина Шевченко выиграла дебютный бой в UFC.



UFC - наиболее авторитетная и популярная организация, проводящая турниры среди профессионалов по ММА.



Иван МАРЧЕНКО