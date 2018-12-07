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|Кыргызстанка Валя Шевченко победила Енджейчик и стала Чемпионкой боев без правил версии UFC
15:50 09.12.2018
Валентина Шевченко завоевала пояс чемпионки UFC.
В канадском Торонто 8 декабря (9 декабря по бишкекскому времени) прошел международный турнир UFC 231 по смешанным единоборствам. В программе было 13 боев.
В одном из главных бились Валентина Шевченко (Кыргызстан) и Йоанна Енджейчик (Польша). Они оспаривали титул чемпионки UFC в весовой категории до 57 килограммов.
Спортсменки провели пять раундов по пять минут. Валентина владела преимуществом, действовала разнообразнее и увереннее и победила единогласным решением судей. Это ее 16-я победа в 19 боях в ММА. В UFC она дебютировала в 2015-м.
Неделю назад старшая сестра Валентины Антонина Шевченко выиграла дебютный бой в UFC.
UFC - наиболее авторитетная и популярная организация, проводящая турниры среди профессионалов по ММА.
Иван МАРЧЕНКО