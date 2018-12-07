Серые схемы. Как в Кыргызстане борются с коррупцией

16:00 09.12.2018 Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



На этой неделе ГКНБ сообщил о задержании с поличным при получении взятки в $50 тысяч заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева. В сомнительном рейтинге самых коррумпированных ведомств, Минтранс, кстати, на первом месте.



По словам нардепа Сайдолимжона Джураева, только за 2017 год 351 миллион сомов использован нецелесообразно. Далее следует Государственная таможенная служба.



На третьем месте Госслужба исполнения наказаний, далее идут МВД, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол), Министерство образования и Налоговая служба. 24.kg собрало топ серых схем.



В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали экс-начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева.



Ему предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением". Он водворен в СИЗО-1. Материалы готовятся для передачи в суд.



В ходе расследования установлено, что 20 августа 2015 года между ОсОО "А.", аффилированным с Нурбеком Айбашевым, и компанией U.Q.I.T.C.L. был заключен контракт на переработку.



При содействии Нурбека Айбашева управление организации таможенного дела, управление таможенных платежей и правовое управление ГТС необоснованно и неверно идентифицировали используемый в переработке товар вне таможенной территории.



Без ведома генерального директора ОсОО и на основании якобы поданного заявления выдали разрешение на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории.



Следом за ним задержали заместителя председателя Государственной таможенной службы Замирбека Ниязалиева.



По делу проходят и бывший начальник управления организации таможенного контроля ГТС Болот Бирназаров.



Одним звеном схемы стало ОсОО "Айхан". В 2016 году компания прошла процедуру перерегистрации. В настоящее время ею руководит Мирлан Жумабаев.



На днях экс-председатель таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов задержан в Баку. Из столицы солнечного Азербайджана чиновник, вероятней всего, переместится в камеру следственного изолятора. В ГСБЭП отмечают, что в результате преступных действий указанных чинов из таможни государству причинен ущерб в 166 миллионов сомов.



От века я не отстаю!



Ноздря в ноздрю с нечистоплотными сотрудниками ГТС уверенной походкой шагают по направлению к нарам инспекторы ГУОБДД.



В декабре 2017 года тендерная комиссия ГУОБДД МВД КР, чтобы пролоббировать интересы ОсОО "Портал групп" провела формальный конкурс. Хотя в октябре того же года уже была определена и согласована стоимость услуг эвакуатора - полторы тысячи сомов за эвакуацию машины.



Тендер был признан несостоявшимся. Кандидатов не нашлось. А ГУОБДД смогло на этом фоне заключить договор с руководством ОсОО "Портал групп".



В ГСБЭП подчеркивают - сегодня эвакуация стоит одну тысячу 350 сомов, но за эти деньги эвакуатор забирает сразу два неправильно припаркованных авто.



По расчетам независимых аудиторов и специалистов в области перевозок, сумма эвакуации одного автомобиля не должна превышать 600 сомов.



После всех проверок установлено: из 306 эвакуированных автомобилей, протоколы составлены только на 106 машин.



Таким образом, в результате противоправных действий со стороны должностных лиц ГУОБДД МВД КР и руководителей ОсОО "Портал групп" причинен ущерб свыше девяти миллионов сомов.



Двадцатого ноября по данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Ведется следствие.



Работаем на карман



Не смогли справиться с желанием присвоить чужие деньги и в "Кыргыз почтасы" в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.



В ходе расследования установлено: отдельные сотрудники этого филиала и Отдела обеспечения безопасности дорожного движения за 2017-й и первый квартал 2018 года скрыли свыше четырех тысяч протоколов административного правонарушения ПДД.



Однако штрафы за них взимали. В итоге государству причинен ущерб на 1 миллион 548 тысяч сомов.



Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Присвоение или растрата вверенного имущества", "Служебный подлог" и "Халатность" УК КР.



Контрабанда авто представительского класса



Попались на контрабанде и коррупции сотрудники одного из департаментов ГТС КР. Во время следствия обнаружено, что эти ответственные за ввоз дорогих иномарок в Кыргызстан чиновники подделывали документы о якобы снятии с учета автомашин в странах - членах ЕАЭС.



Но самих машин при этом не было. То есть фактически ставили на учет и присваивали госномера легковушкам-фантомам.



А когда уже фальшивые документы были на руках, в Кыргызстан въезжали по контрабандным каналам указанные в них машины.



Сверкающие полированными боками автомобили беспрепятственно пересекали государственные границы Беларуси, России и Казахстана.



Сумма причиненного ущерба государству в виде не поступивших таможенных платежей в среднем варьируется от одного до двух миллионов сомов. А контрабандных авто насчитывается 120 штук.



Эх, прокачу!



Не только на новых иномарках с минимальным пробегом пытались сорвать куш сотрудники департамента регистрации транспортных средств. В зоне внимания оказались и раритетные авто.



Сотрудниками ГСБЭП выявлена и пресечена коррупционная схема по контрабандному ввозу дорогостоящих раритетных машин на территорию Кыргызстана и их дальнейшая легализация в России.



Установлено, что первичная регистрация автомашин: "Империал-Ньюпорт" 1955 года выпуска, "Форд-Меркури Кугар ХР7" 1971 года, "Линкольн-Континенталь" 1967 года, "Додж РАМ3500" 1995 года и "БМВ 760LI" 2005 года, произведена на имя гражданина КР с инициалами М.Т. Ему же были выданы государственные номерные знаки и свидетельства о регистрации.



В последующем указанные "прадедушки" современных авто, в течение нескольких дней после регистрации были сняты с учета, чтобы вывезти их без таможенных проволочек в Россию.



Отмечается, что сумма таможенного оформления раритетов составляет 13 миллионов 769 тысяч сомов.



Генеральная прокуратура в отношении должностных лиц департамента регистрации авто и их подельников возбудила уголовное дело по статьям "Злоупотребление служебным положением", "Контрабанда" и "Подделка документов" УК КР. Следствие продолжается.



Последователь Остапа Бендера



Не стал утруждать себя поиском оригинального и сравнительно честного способа отъема денег у государства предприниматель из Таласской области.



Он просто оформлял на свое имя сопроводительные накладные по импорту товаров народного потребления, чтобы не платить налоги. Согласно акту налоговой проверки, сумма начисленных налогов составила свыше семи миллионов сомов.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов и обязательных страховых взносов" УК КР. Подследственный находится под домашним арестом и ждет суда.



Помогу с работой. Дорого.



Месяц назад в управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями с заявлением обратились сразу несколько граждан КР и потребовали принять меры в отношении руководителя ОсОО "Оками" Нурдина Нурланова.



По словам заявителей, этот господин обещал трудоустройство за рубежом. Естественно, не за спасибо.



В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники ГСБЭП установили, что "Оками" в декабре 2017 года получило лицензию "на право деятельности связанной с трудоустройством граждан Кыргызской Республики за рубежом" сроком на один год.



В мае 2018 года выданное разрешение было приостановлено. Однако владелец ОсОО, нарушая Закон "О внешней трудовой миграции", продолжил отправлять доверчивых кыргызстанцев за рубеж, суля им высокие заработки и комфортные условия.



Тем самым причинил ущерб в значительном размере 340 тысяч 485 сомов, одной тысячи 396 евро и $300.



Кроме того, Нурдин Нурланов промышлял подделкой дипломов и рекомендательных писем. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР, включая "Мошенничество".



Махинации с контрактом



ГСБЭП выявила факт злоупотребления должностным положением при заключении контракта вопреки интересам государства в системе ГРС.



Установлено, что в августе 2017 года Государственной регистрационной службой был объявлен тендер на закупку услуг по изготовлению актов гражданского состояния. Заявку на участие подает ОсОО "Г.".



Но заявку отклонили, поскольку фирма оказалась на грани банкротства, а представленные бланки не соответствовали предложению тендера.



После этого, в сентябре 2017 года объявляется повторный тендер на ранее указанные бланки. В нем участвовали три компании. В том числе ранее принимавшее участие ОсОО "Г." с предложением на 45 миллионов сомов.



День вскрытия по этому тендеру был назначен на 23 октября 2017 года, однако 18 октября поступает проект распоряжения тогдашнего премьер-министра Сапара Исакова, где конкретно указано название фирмы-победителя.



Им становится ОсОО "Г.", несмотря на самую высокую цену. Все остальные компании были отклонены. ОсОО "Г." поручили изготовить заказанные бланки.



В итоге Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Грозит ли присланное в недобрый час распоряжение Сапару Исакову еще одним обвинением, но на этот раз в мошенничестве, пока не ясно. Следствие продолжается. Источник - 24.kg

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