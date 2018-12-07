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Узбекские милиционеры поклялись на Коране не брать взяткиУзбекские милиционеры поклялись на Коране не брать взятки
17:52 09.12.2018

Под Ташкентом сотрудники милиции поклялись на Коране не брать взятки

Сирожиддин Толибов

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов Юкоричирчикского района Ташкентской области поклялись на священном Коране, что "не будут брать взятки" и "заниматься вымогательством".

Фотография, на которой запечатлена церемония "присяги" сотрудников милиции Юкоричирчикского района, распространилась в узбекском сегменте социальных сетей.

Как сообщил "Озодлику" сотрудник Министерства внутренних дел Узбекистана, церемония присяги сотрудников правоохранительных органов проводится в рамках государственной программы по противодействию коррупции, целью которой является обеспечение исполнения постановления президента Узбекистана "О мерах по реализации положений закона Узбекистана "О противодействии коррупции".

В разговоре с нашим репортером сотрудник РОВД Юкоричирчикского района, попросивший не разглашать его имени из-за опасений быть уволенным с работы, сообщил, что "на этой неделе личный состав юкоричирчикской милиции трижды участвовал на собрании, посвященном вопросам нарушения норм этики и служебного поведения, противодействия коррупции и вымогательства".

По его словам, церемония присяги сотрудников милиции прошла при участии главного имама Юкоричирчикского района.

– Личный состав юкоричирчикской милиции поклялся, приложив руку на Коран на узбекском языке, что не будет заниматься взяточничеством и вымогательством, – сказал собеседник.

Дежурный инспектор РОВД Юкоричирчикского района отказался отвечать на вопросы репортера "Озодлика" о прошедшей церемонии присяги сотрудников милиции и попросил "обратиться со всеми вопросами к руководству".

Имам Юкоричирчикского района также отказался предоставлять нашему радио информацию о церемонии присяги сотрудников милиции.

Один из преподавателей Академии МВД Узбекистана предположил в разговоре с "Озодликом", что церемония присяги сотрудников юкоричирчикской милиции, во время которой правоохранителей заставили поклясться на Коране, проводилась отнюдь не по приказу "сверху".

– Я думаю, что эта церемония проводилась по личной инициативе руководства РОВД Юкоричирчикского района. Церемонии присяги с участием инспекторов по профилактике проводятся с начала этого года. Однако от министерства не поступал приказ, чтобы милиционеров заставили поклясться на Коране, – сказал один из преподавателей Академии МВД Узбекистана.

Напомним, что в середине ноября этого года в некоторых областях Узбекистана прошли церемонии принятия присяги фермерами. Узбекские фермеры дали клятву быть верными своей профессии, вносить вклад в развитие страны и не заниматься нечестными делами.

Помимо фермеров, в Узбекистане публичные коллективные присяги давали и медработники.

Источник - Радио Озодлик
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544367120
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