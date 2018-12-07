"Мисс мира" 2018 стала мексиканка Ванесса Понсе де Леон

21:54 09.12.2018

Мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон (Vanessa Ponce de Leon) завоевала титул "Мисс мира" 2018 года, сообщается в аккаунте конкурса в Instagram.



В первом после победы интервью Понсе сказала, что все еще не может поверить в свой успех и призналась в любви к родине. "Надеюсь, я смогу затронуть столько сердец, сколько смогу", - добавила мексиканка.



26-летняя Понсе - первая представительница Мексики, завоевавшая титул "Мисс мира". Она начала модельную карьеру в 2014 году с участия в реалити-шоу Mexico"s Next Top Model, одержав в нем победу. В этом году Понсе стала "Мисс мира Мексика".



Как пишет Rappler, девушка получила степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато и имеет диплом специалиста в сфере прав человека. Она работает в школе, дающей межкультурное образование детям из коренных племен, и состоит в совете директоров центра реабилитации для девочек. Понсе признается, что обожает работать с людьми с ограниченными возможностями и призывает каждого хотя бы раз попытаться заняться волонтерством.





