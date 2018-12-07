На ПарламВыборах в Армении уверенно побеждают "шагающие" неизвестно куда "пашинянисты" - 69% голосов

00:01 10.12.2018

На внеочередных парламентских выборах в Армении лидирует блок Пашиняна



Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), блок "Мой шаг" набирает 69,26% голосов избирателей



По данным со 374 избирательных участков, на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении с большим отрывом лидирует блок "Мой шаг" во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.



Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), блок "Мой шаг" набирает 69,26% голосов избирателей. У партии "Процветающая Армения" - 9,98%. Партия "Просвещенная Армения" набирает 6,03%. У партии АРФ "Дашнакцутюн" - 5,22%. У бывшей правящей Республиканской партии Армении - 3,82%.



Все остальные партии набирают менее 2%.



Проходной порог для партий составляет 5%, для блоков 7%.



По предварительным данным, полученным электронным путем, явка на внеочередных парламентских выборах 9 декабря составила 1260840 человек или 48,63% от общего числа избирателей (2592486). Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.



По данным ЦИК, число граждан Армении, имеющих право на участие в голосовании, составляет 2592479 человек.



Сформировано 2010 избирательных участков, из них 12 - в уголовно-исполнительных учреждениях. В досрочных выборах участвуют 9 партий и 2 блока, в их избирательных списках насчитывается 1444 кандидатов.



За обновлениями результатов можно следить в режиме онлайн по следующей ссылке.

https://www.elections.am/flash/web/default.aspx