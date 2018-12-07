Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи

00:11 10.12.2018

Министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд хочет докопаться до истины в деле журналиста и не собирается ничего скрывать



Власти Саудовской Аравии не выдадут Турции обвиняемых в убийстве в Стамбуле Джамаля Хашкаджи, несмотря на соответствующий запрос Анкары. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.



"Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования [дела] об убийстве Джамаля Хашкаджи", - цитирует министра телеканал Al Jazeera. "Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашкаджи, и не будем ничего скрывать", - добавил он.



Турецкий суд выдал 5 декабря ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи.



По данным газеты Yeni Safak, уголовный суд Стамбула в конце ноября выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, обвиняемых в расправе над Хашкаджи. Анкара направила запрос на их экстрадицию в Эр-Рияд, сообщало издание.