13 улиц Абая и 12 - Жамбыла - это перебор. В Алматы снова переименуют улицы

00:14 10.12.2018

В Алматы переименуют 180 улиц

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today



Сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций РК аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал о планах переименовать 180 улиц города, передает Kazakhstan Today.

По словам акима, улицы будут названы в честь людей национального масштаба, которые жили и работали в Алматы. В их числе Сагадат Нурмагамбетов, Талгат Бигельдинов, Герольд Бельгер, Батырхан Шукенов и другие известные личности.

"Территория города Алматы увеличилась в 2 раза. Сегодня это 700 квадратных километров. От Алматинской области к нам два района присоединены. Сегодня в городе, если не ошибаюсь, 3 тысячи улиц, из них примерно 250 имеют повторяющееся название, а 200 улиц вообще без названия", - сказал он.

По информации Байбека, в Алматы существуют 13 улиц Абая, 12 улиц Жамбыла, пять раз повторяется район Алгабас. Все эти повторения создают неудобства как для самих граждан, так и для оперативных служб - скорой помощи, полиции, противопожарной службы.