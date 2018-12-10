Трампу готовят уголовные обвинения. Ему припомнили финансовые нарушения, внебрачные связи и девелоперский проект в Москве

08:52 10.12.2018

Президенту США могут предъявить уголовные обвинения



Федеральная прокуратура США впервые назвала действующего президента соучастником преступления. В обвинительных документах по делу его бывшего личного адвоката Майкла Коэна утверждается, что в разгар президентской избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп отдал распоряжение о том, чтобы заплатить за молчание двум женщинам, с которыми имел связь. Прокуратура впервые обнародовала и новые подробности о попытках команды Трампа начать девелоперский проект в Москве. С подробностями - корреспондент "Ъ" в Вашингтоне Кирилл Белянинов.



Документы, переданные в суд прокуратурой Южного округа Нью-Йорка и следователями из группы спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о возможном российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, стали первым свидетельством того, что против действующего президента могут быть выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления.



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В 47-страничном меморандуме прокуратуры имя Дональда Трампа не упоминается. Тем не менее в документах говорится, что адвокат Майкл Коэн "признал, что он согласовывал свои действия и получал указания от "Персоны-1"". Далее в ходатайстве уточняется, что неназванная "персона" "в январе 2017 года заняла пост президента США".



Экс-адвокат главы Белого дома уже признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. В данном случае речь идет о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс и бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал, сделанных накануне старта президентской гонки 2016 года. Обе женщины утверждают, что у них была связь с Дональдом Трампом и, как считает прокуратура Южного округа Нью-Йорка, пока не названные суммы были уплачены им в обмен на обязательство не раскрывать эту информацию.



В отдельном меморандуме, переданном в суд командой спецпрокурора Мюллера, говорится об участии Майкла Коэна в так называемом московском проекте - плане строительства небоскреба Trump Tower в российской столице. На прошлой неделе экс-адвокат президента США признал, что переговоры об этом продолжались вплоть до июня 2016 года, а в числе участников деловой переписки был и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Следователи из группы Роберта Мюллера отмечают, что реализация проекта была бы невозможна "без помощи российского правительства", а в случае его реализации компания Trump Organization "могла бы получить сотни миллионов долларов". В документах особо подчеркивается, что Майкл Коэн "продолжал работать над проектом и обсуждать его с "Персоной-1" в разгар президентской кампании, когда (спецслужбами США.- "Ъ") были отмечены постоянные попытки российского правительства вмешаться в президентские выборы в США".



Экс-адвокат также рассказал следователям о том, что еще в ноябре 2015 года он установил контакт с неким гражданином России, утверждавшим, что он является "доверенным лицом" у руководства РФ, и предлагавшим организовать встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Сам Коэн заявил, что считал бы такой результат "феноменальным", но впоследствии решил отказаться от услуг неназванного "контакта" из-за того, что его давний партнер по "московскому проекту" выходец из СССР Феликс Саттер утверждал, что имеет собственные связи в российском правительстве.



Обвинительные документы по делу были переданы в суд поздно вечером в минувшую пятницу. Уже на следующий день президент США вновь заявил, что никогда не отдавал своему бывшему адвокату распоряжений о каких-то выплатах, а предъявленные прокуратурой документы свидетельствуют об отсутствии какого-либо "сговора" между сотрудниками его избирательного штаба и Кремлем.



"Мы очень довольны тем, что прочитали, потому что там не было никакого сговора. Самая последняя вещь, которую мне хотелось бы сделать,- это получить помощь России в (проведении.- "Ъ") кампании",- сказал Дональд Трамп, отвечая в субботу на вопросы журналистов.



Дональд Трамп отчитался перед спецпрокурором Мюллером заочно

Дональд Трамп отчитался перед спецпрокурором Мюллером заочно

За несколько часов до этого в своем Twitter глава Белого дома вновь назвал расследование спецпрокурора "охотой на ведьм" и пустой тратой бюджетных средств. "После двух лет и миллионов страниц документов (и расходов, превышающих $30 млн) - никакого сговора!" - написал глава Белого дома.



Юристы в США пока не пришли к единому мнению о том, могут ли быть предъявлены действующему президенту обвинения в совершении уголовного преступления, но считают, что у Дональда Трампа появился повод "для серьезных волнений".



"У него неприятности сразу по трем поводам, которые изучают прокуроры,- сговор (с Россией.- "Ъ"), воспрепятствование правосудию и нарушения законов о финансировании избирательной кампании,- пояснил "Ъ" глава вашингтонской исследовательской организации CREW Норман Эйсен.- Меморандумы по делу Майкла Коэна свидетельствуют о том, что ему нужно серьезно волноваться по всем трем поводам".



В конце недели прокуратура также передала в суд и новые документы по делу экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, обвинив его в нарушении условий соглашения о сотрудничестве и даче ложных показаний.



В Белом доме, впрочем, заявили, что новые обвинения никак не относятся к президенту США, а сам Дональд Трамп в своем Twitter и вовсе заявил, что они "полностью снимают с него" все подозрения. "Спасибо!" - написал он.



По совокупности обвинений прокуратура попросила приговорить экс-адвоката президента США Майкла Коэна к 48 месяцам тюремного заключения. Приговор должен быть вынесен уже в эту среду, 13 декабря.



"Коммерсантъ" от 10.12.2018, 01:56