 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.12.2018
15:17  Страшно подумать, что бы сделали сегодня в Китае с правительством Медведева
15:13  АрменВыборы. Бывшая партия власти набрала 5% на выборах
10:58  Иранские катера довели до самоубийства американского адмирала, - ВПК
10:55  Кто стал преемником Золотой Орды после ее распада, - М.Новик
10:31  С 2019 года Кыргызстан начинает жить в рамках новых правовых норм, – президент Жээнбеков
10:16  Эр-Рияд недоволен принуждением к миру в Йемене, - Равиль Мустафин
10:13  Кетсин, Макрон! Национальная катастрофа в "желтых жилетах", - И.Субботин
10:11  Азиатская повестка для Москвы, - Георгий Толорая
09:11  Почему Ирак отторг демократию по-американски, - Г.Асатрян
09:06  У бывшего кыр-вице-премьера Зилалиева обнаружили на тайном счету в банке 1 лям "зеленью"
09:01  На пост КырМинфина Жээнбеков двигает Жээнбаеву
08:58  Миграция вышла на глобальный уровень, - Белу Хови
08:52  Трампу готовят уголовные обвинения. Ему припомнили финансовые нарушения, внебрачные связи и девелоперский проект в Москве
08:46  Россияне срочно забирают деньги из Сбербанка. Пока Греф не счубайсил последнее
08:30  Акорда реализует патриотический проект – поставить национализм на службу обществу, - Д.Ашимбаев
01:28  Европа: гражданская война на пороге, - А.Запольскис
00:41  Забытые солдаты Империи-2. Генерал Август Аурениус - комбат 18-го Туркестанского и покоритель Китая
00:14  13 улиц Абая и 12 - Жамбыла - это перебор. В Алматы снова переименуют улицы
00:11  Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи
00:01  На ПарламВыборах в Армении уверенно побеждают "шагающие" неизвестно куда "пашинянисты" - 69% голосов
Воскресенье, 09.12.2018
21:54  "Мисс мира" 2018 стала мексиканка Ванесса Понсе де Леон
17:52  Узбекские милиционеры поклялись на Коране не брать взятки
16:00  Серые схемы. Как в Кыргызстане борются с коррупцией
15:50  Кыргызстанка Валя Шевченко победила Енджейчик и стала Чемпионкой боев без правил версии UFC
15:47  Тайны гей-дипломатии. Как Сталин с помощью поваренка завербовал британского посла Керра (история)
15:46  Роза Рымбаева стала лауреатом российской премии "Национальное величие"
15:44  В Астане появятся четыре новых района
11:19  Почему Песков лгал о контактах с Коэном ранее? США расследуют махинации своих и кремлевских Псак, - Daily Beast
10:47  Экс-вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев арестован при попытке удрать заграницу
02:26  Повторит ли Макрон путь Януковича?
02:21  Во Франции полиция уже не в силах совладать с беспорядками
02:06  Мир вступил в период неконвенциональных войн, - А.Халдей
01:54  Конфликт в Йемене далек от завершения, - Хасан Заид бен Акил
01:08  Клуб титулованных палачей им. Хашогги, - С.Кожемякин
00:38  США сорвали поставку российских боевых вертолетов в Филиппины
Суббота, 08.12.2018
22:42  Чубайс упрекнул россиян в отсутствии благодарности олигархам... Спасибо, благодетель, ближе к стеночке
20:55  При правительстве Киргизии возобновляется работа антикоррупционного совета
15:16  Трамп резко изменил свою политику в отношении Пакистана, - Чжоу Жун
15:15  Foreign Policy: Китай сможет остановить опиоидный кризис в США?
15:13  Восточный Тимор – новый центр мирового сражения за газ, - А.Шпунт
15:12  Дания выселит проблемных мигрантов на удаленный остров
15:10  Как в США делают деньги на детях-мигрантах
15:06  В АрменПарламент рвутся "храбрецы"-националисты. Пашиняну скоро станет совсем не скучно
15:03  Вышла новая книга В.В. Кондрашина "Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни"
14:24  Алишер Усманов вошел в британский черный список зловредных бизнесменов из России
14:04  "Желтые жилеты" продолжают сосредоточенно громить Париж
10:24  Забытые солдаты Империи. Генерал Каспар Блюмер - строитель персидской армии и герой штурма Геок-Тепе
09:27  Почему Трамп сталкивает лбами Иран и Китай? - В.Прохватилов
09:02  Виртуальная реальность для изучения самосознания, - Сильви Ложан
08:59  Крах французской демократии становится возможным, - Н.Пантель
08:56  Экс-глава Мирового союза биатлонистов норвег Бессеберг оказался владельцем... элитного борделя, - Suddeutsche Zeitung
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Миграция вышла на глобальный уровень, - Белу Хови
08:58 10.12.2018

Миграция вышла на глобальный уровень
Чем вызваны возражения против подписания всемирного пакта

В Марокко в понедельник открывается конференция ООН по миграции. Как ожидается, по ее итогам будет принят Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Документ, хотя и не имеет юридически обязывающей силы, вызвал неоднозначную реакцию в мире. О причинах этого корреспондент "НГ" Фемида СЕЛИМОВА расспросила главу секции по вопросам миграции Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Белу ХОВИ.

– Господин Хови, проблема миграции не нова. Однако Глобальный договор о миграции под эгидой ООН принимается впервые именно сейчас. С чем это связано?

– Дискуссии о международной миграции в ООН ведутся на протяжении десятилетий. В 2006 году в рамках первого в истории Генассамблеи заседания на высоком уровне, посвященного миграции, был создан Глобальный форум по миграции и развитию. Это неформальная и добровольная площадка, призванная содействовать диалогу и сотрудничеству в области миграции и развития. На ней проводятся ежегодные совещания, в ходе которых обсуждаются острые вопросы, связанные с миграцией. С принятием повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, одобренной всеми 193 государствами – членами ООН в 2015 году, миграция официально стала ее частью.

В 2016 году, столкнувшись с беспрецедентными миграционными вызовами, страны пришли к выводу, что миграция стала глобальной реальностью, с которой ни одна из них не в состоянии справиться в одиночку. Тогда было принято решение разработать Всемирный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

– Целый ряд стран уже официально заявили, что не поддержат документ. Чем объясняют свою позицию?

– После успешного завершения переговоров по договору 13 июля 2018 года некоторые страны выразили озабоченность по поводу его содержания. Это вызывает разочарование, поскольку большинство из них принимало участие в продолжительных переговорах и согласовало окончательный проект договора. Свой отказ присоединиться к пакту они объясняют тем, что он якобы может подорвать их суверенитет, и они потеряют право самостоятельно решать, кого впускать на свою территорию и на каких условиях. Свою позицию они также мотивируют тем, что в документе нет достаточно четкого различия между законными и незаконными мигрантами, так же как и между беженцами и мигрантами. Но эти аргументы легко опровергнуть. В одном из пунктов пакта недвусмысленно говорится, что его положения не носят юридически обязывающего характера. В тексте подтверждается право государств самим определять национальную миграционную политику.

– Что ожидает мигрантов после принятия пакта?

– Документ направлен на то, чтобы перевести существующие миграционные потоки, носящие хаотичный и неконтролируемый характер, в прозрачное и контролируемое русло. Благодаря пакту потенциальные мигранты могут узнать о том, какими возможностями для легальной миграции они вправе воспользоваться. В то же время государства смогут проводить более решительную политику по борьбе с незаконной миграцией и особенно борьбе с торговцами людьми и контрабандистами. Кроме того, расширится сотрудничество между странами в вопросах, касающихся содействия регистрации актов гражданского состояния, предоставления юридической помощи и документации, а также установления личности мигрантов. Рост инвестиций в устойчивое развитие, включая создание рабочих мест и систему образования, поспособствует улучшению уровня жизни населения. В конечном счете люди предпочтут жить и работать в местах своего постоянного проживания. А тем, кто находится за пределами своей родины, по возвращении туда удастся получить доступ к социальному обеспечению. Им также будет легче применить свои профессиональные знания и навыки, приобретенные за рубежом.

– Поскольку пакт не носит юридически обязывающий характер, есть ли риск, что его правила не будут должным образом соблюдаться? Планирует ли ООН осуществлять какой-либо контроль за его исполнением?

– Вместо набора строгих правил, которым необходимо неукоснительно следовать, договор предлагает участникам "инструментарий", из которого они могут черпать для себя полезные идеи. В отличие от повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Глобальный договор о миграции не сопровождается набором согласованных целей, задач и показателей для мониторинга прогресса в его реализации. Вместо этого странам предлагается разрабатывать национальные планы на добровольной основе. Что касается контроля за исполнением пакта, то он как таковой не предусмотрен. Однако раз в четыре года страны могут собираться для обзора ситуации по миграции как на национальном, так и на глобальном уровне.

– Какие последствия ждут страны, которые не присоединятся к Глобальному договору о миграции?

– Поскольку пакт принимается странами – членами ООН на добровольной основе, какие-либо санкции в отношении тех стран, которые официально не присоединяются к нему, отсутствуют.

– Инициировав разработку и принятие договора, ООН пытается найти способ упорядочить процесс массового перемещения людей. А принимаются ли какие-то меры для того, чтобы удержать людей в своих странах?

– Миграция стара как мир и неразрывно связана со структурными преобразованиями, происходящими в мировой экономике. Она необходима даже странам с развитой экономикой для притока свежих профессиональных кадров. В целом в нашем глобализованном и все более взаимосвязанном мире трансграничная мобильность, как ожидается, будет возрастать под воздействием экономического и социального неравенства стран, дифференцированного роста населения, ухудшения окружающей среды и изменений климата. В этой связи Глобальный договор о миграции, как и повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, имеет решающее значение. Последний документ направлен на искоренение нищеты, обеспечение доступа к образованию и здравоохранению, создание достойных рабочих мест, сокращение социального неравенства. Его реализация позволит значительно сократить неблагоприятные факторы, приводящие к массовой миграции.

09.12.2018
Фемида Селимова

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544421480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев: я переживаю за Украину
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №794
- Б. Сагинтаев наградил победителей чемпионата WorldSkills Kazakhstan
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года №798
- У акима Алматы нет "личных интересов" в городе
- Культурная революция
- Участие Государственного секретаря РК Г.Н.Абдыкаликовой в работе международной конференции "Противодействие коррупции в условиях глобализации"
- Fitch подтвердило рейтинг Standard Life, Казахстан, на уровне "B", прогноз "Стабильный"
- "Желтые жилеты" испытывают на прочность
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  