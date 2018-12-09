Миграция вышла на глобальный уровень, - Белу Хови

08:58 10.12.2018

Миграция вышла на глобальный уровень

Чем вызваны возражения против подписания всемирного пакта



В Марокко в понедельник открывается конференция ООН по миграции. Как ожидается, по ее итогам будет принят Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Документ, хотя и не имеет юридически обязывающей силы, вызвал неоднозначную реакцию в мире. О причинах этого корреспондент "НГ" Фемида СЕЛИМОВА расспросила главу секции по вопросам миграции Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Белу ХОВИ.



– Господин Хови, проблема миграции не нова. Однако Глобальный договор о миграции под эгидой ООН принимается впервые именно сейчас. С чем это связано?



– Дискуссии о международной миграции в ООН ведутся на протяжении десятилетий. В 2006 году в рамках первого в истории Генассамблеи заседания на высоком уровне, посвященного миграции, был создан Глобальный форум по миграции и развитию. Это неформальная и добровольная площадка, призванная содействовать диалогу и сотрудничеству в области миграции и развития. На ней проводятся ежегодные совещания, в ходе которых обсуждаются острые вопросы, связанные с миграцией. С принятием повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, одобренной всеми 193 государствами – членами ООН в 2015 году, миграция официально стала ее частью.



В 2016 году, столкнувшись с беспрецедентными миграционными вызовами, страны пришли к выводу, что миграция стала глобальной реальностью, с которой ни одна из них не в состоянии справиться в одиночку. Тогда было принято решение разработать Всемирный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.



– Целый ряд стран уже официально заявили, что не поддержат документ. Чем объясняют свою позицию?



– После успешного завершения переговоров по договору 13 июля 2018 года некоторые страны выразили озабоченность по поводу его содержания. Это вызывает разочарование, поскольку большинство из них принимало участие в продолжительных переговорах и согласовало окончательный проект договора. Свой отказ присоединиться к пакту они объясняют тем, что он якобы может подорвать их суверенитет, и они потеряют право самостоятельно решать, кого впускать на свою территорию и на каких условиях. Свою позицию они также мотивируют тем, что в документе нет достаточно четкого различия между законными и незаконными мигрантами, так же как и между беженцами и мигрантами. Но эти аргументы легко опровергнуть. В одном из пунктов пакта недвусмысленно говорится, что его положения не носят юридически обязывающего характера. В тексте подтверждается право государств самим определять национальную миграционную политику.



– Что ожидает мигрантов после принятия пакта?



– Документ направлен на то, чтобы перевести существующие миграционные потоки, носящие хаотичный и неконтролируемый характер, в прозрачное и контролируемое русло. Благодаря пакту потенциальные мигранты могут узнать о том, какими возможностями для легальной миграции они вправе воспользоваться. В то же время государства смогут проводить более решительную политику по борьбе с незаконной миграцией и особенно борьбе с торговцами людьми и контрабандистами. Кроме того, расширится сотрудничество между странами в вопросах, касающихся содействия регистрации актов гражданского состояния, предоставления юридической помощи и документации, а также установления личности мигрантов. Рост инвестиций в устойчивое развитие, включая создание рабочих мест и систему образования, поспособствует улучшению уровня жизни населения. В конечном счете люди предпочтут жить и работать в местах своего постоянного проживания. А тем, кто находится за пределами своей родины, по возвращении туда удастся получить доступ к социальному обеспечению. Им также будет легче применить свои профессиональные знания и навыки, приобретенные за рубежом.



– Поскольку пакт не носит юридически обязывающий характер, есть ли риск, что его правила не будут должным образом соблюдаться? Планирует ли ООН осуществлять какой-либо контроль за его исполнением?



– Вместо набора строгих правил, которым необходимо неукоснительно следовать, договор предлагает участникам "инструментарий", из которого они могут черпать для себя полезные идеи. В отличие от повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Глобальный договор о миграции не сопровождается набором согласованных целей, задач и показателей для мониторинга прогресса в его реализации. Вместо этого странам предлагается разрабатывать национальные планы на добровольной основе. Что касается контроля за исполнением пакта, то он как таковой не предусмотрен. Однако раз в четыре года страны могут собираться для обзора ситуации по миграции как на национальном, так и на глобальном уровне.



– Какие последствия ждут страны, которые не присоединятся к Глобальному договору о миграции?



– Поскольку пакт принимается странами – членами ООН на добровольной основе, какие-либо санкции в отношении тех стран, которые официально не присоединяются к нему, отсутствуют.



– Инициировав разработку и принятие договора, ООН пытается найти способ упорядочить процесс массового перемещения людей. А принимаются ли какие-то меры для того, чтобы удержать людей в своих странах?



– Миграция стара как мир и неразрывно связана со структурными преобразованиями, происходящими в мировой экономике. Она необходима даже странам с развитой экономикой для притока свежих профессиональных кадров. В целом в нашем глобализованном и все более взаимосвязанном мире трансграничная мобильность, как ожидается, будет возрастать под воздействием экономического и социального неравенства стран, дифференцированного роста населения, ухудшения окружающей среды и изменений климата. В этой связи Глобальный договор о миграции, как и повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, имеет решающее значение. Последний документ направлен на искоренение нищеты, обеспечение доступа к образованию и здравоохранению, создание достойных рабочих мест, сокращение социального неравенства. Его реализация позволит значительно сократить неблагоприятные факторы, приводящие к массовой миграции.



09.12.2018

Фемида Селимова