На пост КырМинфина Жээнбеков двигает Жээнбаеву

09:01 10.12.2018

Бактыгуль Жээнбаева - претендент на пост министра финансов Кыргызстана



Члены парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сегодня рассмотрят кандидатуру Бактыгуль Жээнбаевой на должность министра финансов Кыргызстана.



По данным депутатов Жогорку Кенеша, входящих в состав комитета, представление уже поступило.



Адылбек Касымалиев подал в отставку ранее, а 6 декабря президент подписал указ об освобождении его от должности главы Минфина.



Бактыгуль Жээнбаева ранее возглавляла Национальный банк КР, "Айыл Банк", была председателем правления Государственной ипотечной компании. Сейчас она советник главы государства.