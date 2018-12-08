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|У бывшего кыр-вице-премьера Зилалиева обнаружили на тайном счету в банке 1 лям "зеленью"
09:06 10.12.2018
Арест Дуйшенбека Зилалиева. У бывшего чиновника на счету обнаружили $1 миллион
У арестованного в Бишкеке экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева на счету в одном из банков обнаружили $1 миллион. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
По их данным, Дуйшенбека Зилалиева водворили в СИЗО ГКНБ до 10 февраля. Его подозревают в незаконном обогащении. Следователи выясняют, каким компаниям Дуйшенбек Зилалиев продавал лицензии на разработку месторождений, когда возглавлял Госагентство по геологии и недропользованию.
Напомним, Дуйшенбека Зилалиева задержали накануне. Бывший чиновник уже имеет условный срок - три года за ложное сообщение о заложенной бомбе.
Дарья ПОДОЛЬСКАЯ