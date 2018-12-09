 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кетсин, Макрон! Национальная катастрофа в "желтых жилетах", - И.Субботин
10:13 10.12.2018

Протесты против Макрона могут повлиять на выборы в Европарламент

Акции протеста "желтых жилетов" во Франции вылились в катастрофические последствия для экономической сферы. Это констатировал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Париж уже теряет миллионы евро из-за непрекращающихся манифестаций, которые начались на фоне повышения цен на бензин. В экспертной среде полагают, что протестные акции могут изменить политическую систему Пятой республики и отразиться на выборах в Европарламент в 2019 году.

"Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики", – сказал Ле Мэр, общаясь с журналистами. Министр квалифицировал сложившуюся во Франции ситуацию как социальный и демократический кризис. "Это также кризис нации", – добавил член французского правительства.

Ранее Ле Мэр сообщил, что в ходе продолжающихся акций протеста ущерб ряду предприятий и торговых центров во Франции составил 15–50% от уровня их выручки, которую они обычно получают в этом сезоне. Параллельно данные парижской мэрии свидетельствуют, что убытки, которые понесла французская столица 1 декабря, составляют примерно 3–4 млн евро. Еще больше от протестных выступлений пострадала Федерация автоперевозчиков Франции. Она оценивает собственный ущерб от того, что протестующие блокируют дороги, в 400 млн евро.

Тем временем стало известно, что в ходе субботних акций протеста стражи правопорядка задержали свыше 1,7 тыс. человек. Такие данные привел глава Министерства внутренних дел Кристоф Кастанер. По обновленной информации, которая появилась в минувшие выходные, по меньшей мере 1220 участников манифестаций помещены под стражу. Как нетрудно догадаться, больше всего задержанных в парижских полицейских участках. Во французской столице, по данным МВД, было задержано 1150 человек: 619 из них помещены в тюрьму. У некоторых в ходе досмотра было найдено оружие. По утверждению адвокатов, их подзащитные "хотели выразить решительный протест, но не применяли насилия". Большинство помещенных под стражу подозреваются в "заговоре с целью совершения насилия" или в "подстрекательстве к совершению преступления".

Ситуация накануне получила оценку президента США Дональда Трампа, который подверг резкой критике политику сохранения экологии, ставшей поводом дать ход повышению цен на бензин. "Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. Люди не хотят платить крупные суммы, значительная часть которых уходит в страны третьего мира (к которым есть вопросы с точки зрения того, как ими управляют), чтобы, возможно, защитить окружающую среду, – написал американский лидер в Twitter. – Скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию".

Параллельно с этим глава Белого дома подверг критике инициативу президента Эмманюэля Макрона о создании Евросоюзом собственной армии. "Идея европейской армии не слишком удалась ни во время Первой мировой, ни во время Второй мировой войны. Но США всегда были и будут готовы прийти на помощь", – уверил Трамп.

В экспертной среде полагают, что протесты будут иметь для внутриполитической жизни Франции самые серьезные последствия. "Этот кризис обнаружил, что необходимо вести диалог между обществом и правительством, и правительство активно вступило в диалог сейчас, – заявила "НГ" профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Евгения Обичкина. – Другое дело, что это решение несколько запоздалое, и отсюда такая острота протестов и острота гражданского противостояния. Еще один урок: во Франции сейчас нет серьезных оппозиционных политических сил, которые способны возглавить протесты и как-то включить в свои программы главные требования протестующих. Получается, что оппозиция сегодня во Франции на улице, а не в Национальном собрании. Главное будет разыгрываться ближе к европейским выборам, когда основные партии, которые сегодня находятся в плачевном положении, будут пытаться реализовать этот протестный потенциал в своих программах. Насколько это им удастся – главный вопрос. Это важно и во внешнеполитическом плане, потому что от этих выборов зависят не только позиции французских депутатов в Европарламенте, но и в целом положение Франции".

На фоне протестов заметную активность проявляет глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен: "Впервые партии, выражающие национальные интересы, могут надеяться на демократическую победу, чтобы изменить ход истории, Европы и наших наций, – заявила она, комментируя возможный исход выборов в Европарламент в мае 2019 года. – Впервые возможно будет добиться того, чего не могли представить себе евроцентристы, – сменяемости власти. Впервые будет возможность проветрить затхлые залы институтов ЕС, почистить скрипучие европейские механизмы, в которые больше никто не верит, сменить пошатывающихся европейских руководителей". Ле Пен полагает, что "ЕС скомпрометировал себя и обесценил европейскую идею, и выход Великобритании стал тому подтверждением". Напомним, что набравшая большинство на выборах в Европарламент партия получает право назначить главу Еврокомиссии.

"Очевидно, что программа реформ Макрона начинает пробуксовывать, – заявила "НГ" руководитель Центра евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России Татьяна Зверева. – Реформы затрагивают очень широкий спектр политических сил и практически все слои французского общества. Необходимость реагировать на действия властей является частью французской культуры. Каждый француз считает себя обязанным высказываться по поводу тех новаций, которые предлагаются, в той или иной форме. Проводилась и административная реформа, и миграционная, и трудовая, и пенсионная, реформы в области железных дорог. И налоговые меры сейчас стали если не последней каплей, то триггером этих (протестных. – "НГ") волнений. Прежде всего программа Макрона, конечно, затрагивает многих во Франции. Но это – программа модернизации экономики, которая направлена на то, чтобы Франция смогла остаться в семерке наиболее развитых стран мира".

Игорь Субботин

9.12.18

Источник - ng.ru
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