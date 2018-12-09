Эр-Рияд недоволен принуждением к миру в Йемене, - Равиль Мустафин

10:16 10.12.2018

Спецпредставителя генсека ООН заподозрили в симпатиях к хуситам



В Швеции под эгидой ООН начались непрямые переговоры между делегациями йеменского правительства Абд Раббо Мансура Хади и повстанцев-хуситов. Целью консультаций объявлена выработка мер взаимного доверия. Сторонам удалось договориться об освобождении примерно 5 тыс. пленных. По другим пунктам повестки они проявляют неуступчивость. Отсюда осторожность в прогнозах относительно начавшегося политического процесса.



В роли челнока, перемещающегося между делегациями воюющих сторон, которые разместились в разных крыльях недавно отреставрированного замка Римбо в шведском Йоханнесберге и демонстрируют высшую степень неприязни друг к другу, выступает спецпосланник генсека ООН по Йемену американец Мартин Гриффитс. Он же выступал в качестве живого щита, гаранта безопасности членов хуситской делегации, когда летел вместе с ними в одном самолете из Саны в Стокгольм.



Гриффитса обвинили в том, что, во-первых, он якобы все свое время уделяет делегации хуситов и чуть ли не игнорирует представителей президента Хади. А во-вторых, из-за "безответственности и халатности" сотрудников его аппарата в Швецию прилетели 17 журналистов-хуситов, в то время как правительственные СМИ не представляет никто. Между тем, по словам министра информации правительства Йемена Муаммара аль-Арьяни, заявка на включение ведущих журналистов из агентства новостей САБА и других правительственных СМИ в состав делегации для освещения переговоров подавалась, но была отклонена помощниками Гриффитса. Более того, если делегация хуситов состоит из 43 человек, то правительственная – только из 12 официальных членов и еще пяти технических работников. В связи с этим советник президента Йемена Мухаммед Муса аль-Амри потребовал "устранить эту вопиющую несправедливость и исправить ошибку".



Что касается требования саудовской коалиции к хуситам вывести их вооруженные отряды из Ходейды и объявить этот город-порт, через который идет основное снабжение голодающей страны продуктами питания и лекарствами, нейтральной зоной, то повстанцы готовы пойти на этот шаг только при условии, "если район порта сначала покинут те, кто пришел сюда извне". Об этом агентству Reuters заявил глава делегации хуситов Мухаммед Абдессалям. Он добавил, что сначала Саудовская Аравия и ОАЭ должны остановить возглавляемое ими наступление на Ходейду. "Тогда для нас не будет никакой необходимости сохранять здесь свое военное присутствие", – отметил он, не назвав при этом, кто конкретно будет контролировать Ходейду. Ранее министр иностранных дел Халед аль-Ямани, возглавляющий правительственную делегацию в Швеции, заявлял, что Аден не будет возражать против того, чтобы порт снова перешел под управление администрации, которая им управляла до событий 2014 года, когда в Йемене началась война.



Пока не получается договориться и по поводу возобновления работы международного аэропорта Саны, второй йеменской столицы. Эта воздушная гавань, полностью разрушенная в ходе войны, находится на территории, которую продолжают удерживать хуситы. Однако подступы к аэропорту контролируют войска саудовской коалиции, не говоря уже о том, что ее ВВС полностью господствуют в воздушном пространстве Йемена. По словам министра культуры Йемена Марвана Даммаджа, правительство Хади готово открыть этот аэропорт, но при условии, что досмотр пассажиров и воздушных судов, вылетающих из Саны, будет осуществляться в Адене или других аэропортах, которые контролирует коалиция. Это значит, что аэропорт Саны утратит статус международного, и, вылетев оттуда, надо будет сначала сделать посадку где-то еще, а уже потом отправляться по маршруту. Как заявил Абдессалям, такой вариант ни в коем случае не устраивает хуситов.



Кроме того, правительственная делегация настаивает на том, чтобы хуситы передали коалиции подробные карты минных полей. Понятно, что повстанцы крайне настороженно относятся к этому требованию, поскольку его выполнение может резко снизить устойчивость их обороны.



Ооновские чиновники, политики и дипломаты ряда стран, в том числе США, Великобритании и Швеции, а также представители хуситов и правительства Абд Раббо Хади выражают осторожный оптимизм, надеясь на то, что консультации в Швеции приведут к прекращению кровопролитного конфликта и выходу из тяжелейшего гуманитарного кризиса, поставившего около 20 млн йеменцев на грань голодной смерти.



Вместе с тем такие заявления звучат на фоне массированных бомбовых ударов, которые одновременно с началом переговоров нанесла саудовская авиация по территории, контролируемой хуситами. По сообщению иранского новостного агентства FARS, в ответ на действия ВВС коалиции силы повстанцев открыли ракетно-артиллерийский огонь в районе юго-западнее Джизана.



В то же время Эр-Рияд начал агрессивную пропагандистскую кампанию, в ходе которой подвергает критике ООН и заранее возлагает вину за возможный провал переговоров на хуситов. По непроверенным сведениям, в составе правительственной делегации может находиться как минимум один саудовский представитель, который своими стараниями вполне может пустить еще не окрепший политический процесс под откос. Бригадный генерал саудовцев Абдель Керим ас-Судаи в интервью газете Saudi Gazette заявил, что его страна готова решить йеменскую проблему военным путем. Обвинения в адрес хуситов и бряцание оружием саудовских генералов отражают недовольство Эр-Рияда тем, что его принуждают к миру без того, чтобы признать в нем победителя.



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

9.12.2018