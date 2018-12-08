 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С 2019 года Кыргызстан начинает жить в рамках новых правовых норм, – президент Жээнбеков
10:31 10.12.2018

С 2019 года Кыргызстан начинает жить в рамках новых правовых норм. Об этом сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков на конференции, посвященной 25-летию Конституции Кыргызстана, 80-летию парламента КР и 70-летию Всеобщей декларации прав человека, которая проходит в понедельник в Бишкеке.

"С нового 2019 года мы начнем жить в рамках новых правовых норм. Досудебные следственные действия, судебные разбирательства, исполнение судебного решения будут в соответствии с нормами новых кодексов и законов. Вводится Единый реестр преступлений и проступков. Следственные, судебные процессы, исполнение решений суда будут прозрачными. Вводится институт пробации. Кыргызстан входит в новое правовое пространство", - сказал президент.

Жээнбеков также выразил благодарность парламенту, который внес весомый вклад в улучшение благосостояния общества, обеспечение защиты прав каждого гражданина".

Говоря о значимости Всеобщей декларации прав человека, глава государства напомнил, что "народ Кыргызстана, первым в Среднеазиатском регионе в 1994 году присоединился к Всеобщей декларации прав человека".

"Уважение достоинства каждой личности, защита прав детей и женщин - для нас равнозначно сохранению многовекового исторического наследия и духовных ценностей нашей нации. Защита прав человека была и остается основной обязанностью нашего государства", - подчеркнул президент.

Источник - КирТАГ
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