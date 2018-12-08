 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранские катера довели до самоубийства американского адмирала, - ВПК
10:58 10.12.2018

Американский вице-адмирал покончил с собой из-за инцидента в Персидском заливе

Уткин Александр, 5 декабря 18

Названа причина смерти командующего 5-м флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни, тело которого было обнаружено 1 декабря. ЧП произошло в Бахрейне, где находится главная оперативная база американского объединения – одного из важнейших для осуществления военно-политической стратегии Вашингтона на Ближнем и Среднем Востоке.

Командующий, под началом которого находились 22 тысячи военнослужащих, покончил жизнь самоубийством, сообщил телеканал CNN, сославшись на анонимный источник. Адмирал Джон Ричардсон (John Richardson) в специальном видеозаявлении о том, что Стирни был найден мертвым в служебной резиденции, подтверждает версию журналистов: "очевидно, имел место суицид". Исполняющим обязанности командующего 5-м флотом назначен заместитель покойного контр-адмирал Пол Шлиз (Paul Schlise).
Скотт Стирни (Scott Stearney) возглавил соединение в мае нынешнего года, а до этого руководил тренировочным центром морской авиации ВМС США. Вице-адмирал был не флотоводцем, а морским летчиком, причем асом, проведшим в воздухе около 25 тысяч часов и совершившим более 1000 посадок на палубы авианосцев. У Стирни двое взрослых сыновей (один служит на флоте), есть внуки, он сделал блестящую карьеру, имел отличную репутацию.

Самоубийство высшего офицера, отмечают эксперты, – всегда событие исключительное и, как правило, "дело чести". В обозримом прошлом до Скотта Стирни в ВМС США зафиксировано лишь одно подобное ЧП. 16 мая 1996 года в кабинете своего дома выстрелил себе в грудь полный (четырехзвездный) адмирал Джереми Майкл Бурда (Jeremy Michael Boorda), руководитель военно-морских операций, по сути – главнокомандующий американским флотом (сейчас этот пост занимает как раз Ричардсон, официально объявивший о смерти Стирни).

Бурду называют легендарной фигурой в ВМС США. Он не заканчивал Военно-морскую академию и начал службу 19 лет от роду простым матросом. Сын бедного портного, эмигрировавшего с Украины и осевшего в Индиане, сделал головокружительную карьеру благодаря так называемой программе интеграции. Она должна была помочь талантливым выходцам из низов подняться по ступеням иерархической лестницы к ее вершинам. Кстати, Бурда стал первым в США адмиралом еврейского происхождения.
Самоубийца оставил две записки: жене и офицеру по связям с общественностью. Их никогда не обнародовали, ход расследования официально не комментировали. По наиболее распространенной версии, Бурду затравил корреспондент Newsweek Дэвид Хэкворт, утверждавший, что адмирал не по праву имеет литеры V (от valor – бесстрашие, мужество) одновременно на двух ленточках - на медалях Navy and Marine Corps Commendation и Marine Corps Achievement. Позднее выяснилось, что Бурде действительно не позволили это в соответствии с письменным приказом, а устное разрешение дал адмирал Элмо Зумвольт (Elmo Zumwalt), во время вьетнамской войны – прямой начальник будущего самоубийцы, заявивший, что бывший подчиненный носит литеры "заслуженно, законно и по праву". Тем не менее за несколько дней до встречи с Хэквортом, намеревавшимся взять интервью у Бурды, тот покончил с собой, поскольку боялся, что разразившийся скандал "бросит тень на весь флот".
В пользу версии о насильственной смерти Скотта Стирни высказался пока только Роберт Стил, экс-оперативник ЦРУ. Он написал в "Твиттере", что вице-адмирала убили сотрудники бахрейнской Службы безопасности – якобы по заданию военно-морской разведки США, но не объяснил, чем ей не угодил покойный.
У обозревателя газеты "Взгляд" Евгения Крутикова собственная версия самоубийства Стирни. В конце октября, напоминает журналист, в нейтральных водах рядом с американским БДК "Эссекс" внезапно появились два иранских ракетных катера. Один из них пересек курс большого десантного корабля ВМС США, выполнявшего к тому же функции плавучего штаба 5-го флота, а другой пристроился к корме "Эссекса". То есть персы при желании запросто пустили бы его на дно. Причем никто из американских моряков не заметил неожиданного появления малоразмерных РК.

А на "Эссексе" находился генерал Джозеф Вотел (Joseph Votel), глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Восточная Африка, большая часть Ближнего Востока и весь Средний. Военачальник инспектировал летные операции 5-го флота с борта "Эссекса". Персы настаивают на том, что все знали о перемещениях и пребывании Вотела на БДК.
По словам очевидцев, когда катера удалились, генерал пошутил, обращаясь к командиру и офицерам десантного корабля: "Я очень благодарен вам, что вы договорились с иранцами, чтобы они оказались здесь". Стирни же опубликовал заявление, нечто вроде объяснительной записки: в ходе происшедшего инцидента команда "Эссекса" вела себя "профессионально и безопасно", 5-й флот "продолжит действия в рамках международных законов". Но, как говорится, осадок остался, и, не исключено, командующий CENTCOM устроил разнос вице-адмиралу...

Скотту Стирни могло грозить отстранение от должности командующего объединением за некомпетентность. Ведь Джозеф Вотел – один из фаворитов президента США Дональда Трампа, чьи демарши резко обострили обстановку в Персидском заливе. И на этом фоне 5-й флот показал себя далеко не лучшим образом. Возможно, эпизод с "Эссексом" и подтолкнул вице-адмирала к роковому шагу.

Источник - vpk-news.ru
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