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АрменВыборы. Бывшая партия власти набрала 5% на выборах
15:13 10.12.2018

Блок-платформа: альянс Пашиняна побеждает на выборах в Армении
Однопартийцы и.о. премьер-министра завоевали большинство в парламенте республики

Кирилл Гулов
Алексей Забродин

Блок Никола Пашиняна "Мой шаг", по предварительным результатам, набрал 59,71% голосов избирателей на выборах в Армении. Согласно данным ЦИК на 22:00, места в парламенте себе также обеспечили "Процветающая Армения" (15,21%), АРФ "Дашнакцутюн" (9,78%) и "Светлая Армения" (5,56%). За бывшую партию власти - Республиканскую партию Армении (РПА) - проголосовали 5,09% граждан. Явка на воскресных выборах, в которых приняли участие 11 политических объединений, составила 48,63%. Москва готова сотрудничать с новым руководством страны, которое поддержал народ, заявили "Известиям" в Госдуме РФ. Острая фаза политического кризиса в республике миновала, однако говорить о завершении "периода турбулентности" пока рано, отмечают эксперты.

В новый путь

Воскресные выборы завершили полугодовой переходный период, который начался в Армении с момента назначения Никола Пашиняна премьер-министром, отметил научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления (Ереван) Джонни Меликян. Острая фаза политического кризиса в стране миновала, считает он.

- Те реалии, которые мы имеем уже на протяжении полугода, будут закреплены на законодательном уровне, - пояснил "Известиям" эксперт. - Таким образом, Никол Пашинян кроме исполнительной власти будет иметь большинство еще и в законодательном органе, а внутриполитические процессы перейдут в формат парламентского противостояния.

Однако, как считает эксперт РИСИ Аждар Куртов, через некоторое время Армении предстоит вновь столкнуться с кризисными ситуациями - они будут связаны, в первую очередь, с выполнением или невыполнением предвыборных обещаний.

- Не думаю, что проблемы Армении могут быть решены путем изменения расстановки сил в парламенте, - заявил он "Известиям". - Эти проблемы более фундаментальны, и какая бы партия ни пришла к власти, она кардинально исправить ситуацию не сможет. Все обещания отдают неким популизмом. Не исключены какие-то новые политические потрясения.

РПА, к которой было приковано общее внимание, набрала немногим больше 5% голосов. Однако такой результат можно считать успешным, учитывая весенние события и настрой Никола Пашиняна убрать бывшую партию власти с политического поля страны, считает Аждар Куртов.

"Процветающая Армения", возглавляемая бизнесменом Гагиком Царукяном, в прошлом созыве была второй политической силой Национального собрания, занимая в нем 31 кресло. Предприниматель, который считается давним политическим игроком, смог завоевать поддержку электората благодаря участию в различных социальных программах.

Явка на парламентских выборах, по признанию и.о. главы правительства, была низкой, о чем он с неким беспокойством уведомил граждан в Facebook. Политик объяснил это явление прозрачностью выборов и тем, что партии "не привозят избирателей на участки".

Евразия может спать спокойно

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил "Известиям", что рассчитывает на конструктивные контакты между Россией и Арменией.

- В ближайшие месяцы мы посмотрим, насколько Никол Пашинян правдив в отношениях с ЕАЭС, с Россией. Мне кажется, он достаточно определенно выстраивает дружеские отношения с Российской Федерацией, - отметил парламентарий. - Пашинян, например, был единственным, кто пресек русофобские высказывания "Сасна црер" и сделал им замечание. У нас много элементов сотрудничества с Арменией: ОДКБ, военная база. Насколько искренне он будет относиться к этому, покажет время.

Даже недавняя проблема, связанная с председательством в ОДКБ, не смогла осложнить отношения внутри организации, подчеркнул Леонид Калашников. Главы государств ОДКБ с определенным пониманием перенесли намеченную встречу, чтобы не оказывать на Армению дополнительное давление в преддверии выборов.

Не видит изменений в общей картине отношений по линии Москва–Ереван и политолог Джонни Меликян. По его мнению, контакты с Россией могут претерпеть лишь незначительные изменения.

- Внешний курс Армении - это глубокая интеграция в Евразийском союзе, ОДКБ, взаимодействие с Россией. Известно лишь о небольших корректировках, которые должны обеспечить Армении более активное участие в этих объединениях, - заявил он "Известиям". - С Россией сейчас ведется своего рода притирка: российский и армянский лидеры настраиваются на контакт друг с другом, и есть возможность, что доверительные отношения сложатся и острые углы будут сглажены.

Как все начиналось

Путь Армении к внеочередным парламентским выборам начался в апреле 2018 года. Тогдашний президент страны Серж Саргсян, отработавший два срока на этом посту, был выдвинут на пост премьер-министра страны. В результате конституционной реформы, проведенной в 2015 году, Армения становилась парламентской республикой, вся исполнительная власть в которой находилась в руках парламента и правительства. Перед проведением референдума о смене государственного устройства Серж Саргсян пообещал, что не будет выдвигаться на пост премьера, однако уже 17 апреля он был назначен парламентом главой армянского правительства.

На этом фоне в стране начались массовые акции протеста. Лидером оппозиционных масс стал один из глав политического блока "Елк" ("Исход". - "Известия") и председатель партии "Гражданский договор" Никол Пашинян. Из-за многотысячных манифестаций Серж Саргсян ушел в отставку спустя шесть дней после назначения. На его место заступил Никол Пашинян.

Тем не менее по итогам парламентских выборов 2017 года конституционное большинство в Национальном собрании оказалось у РПА Сержа Саргсяна. Это мешало проведению новым премьером самостоятельной политики. Все кончилось внеочередными выборами в законодательный орган. 16 октября Никол Пашинян подал в отставку. Благодаря заранее достигнутым договоренностям парламент дважды не смог выбрать нового председателя кабинета министров и был распущен.

Источник - Известия
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