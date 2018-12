Страшно подумать, что бы сделали сегодня в Китае с правительством Медведева

15:17 10.12.2018

Кто и за счет чего "выбивается в люди" в КНР и в России



Александр Ситников



Популярный в США телеканал CNBC недавно сообщил, что соучредитель гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holdings Ltd. (или просто Alibaba) Джек Ма является членом Компартии Китая с 1980-х годов. Об этом говорится в специальном правительственном докладе "почета", в котором перечисляются китайцы, чей вклад в развитие страны является наиболее значимым.



В этой связи телеканал CNBC изучил все публикации о миллиардере Ма в китайских СМИ и нашел перепечатанный из социальных сетей пост его одноклассника, который поделился воспоминаниями о совместной учебе в вузе. "Мы все вступили в партию на втором-третьем курсе университета. Тогда вступление в партию означало не только то, что вы были хорошим студентом, но и то, что у вас была целостность, организационные способности, энтузиазм и идеализм", - говорится в аккаунте, на который ссылается CNBC.



Любопытно это тем, что многие экономические аналитики в США не верили в членство Ма в компартии КНР, даже несмотря на то, что в 2015 году на китайскоязычных веб-сайтах утверждалось, что тот является коммунистом. По американским меркам, убежденный сторонник ленинизма и маоизма не может заработать миллиард. За океаном свято верят, что в клуб толстосумов вхожи только акулы капитализма, для которых извлечение прибыли - смысл жизни.



Кроме соучредителя Alibaba в указанном правительственном списке лидеров негосударственного высокотехнологического сектора экономики Поднебесной указаны беспартийные гендиректора Tencent (инвестиционный холдинг) и Baidu (китайский аналог Google) Пони Ма и Робин Ли соответственно. Так что не только партбилет дает в Китае "путевку в большую жизнь".



В этой связи возникает ряд вопросов, главный из которых звучит по-прежнему актуально: что лучше - капитализм или социализм (коммунизм)? Ведь после развала СССР абсолютное большинство обывателей на Западе не сомневаются, что Советский Союз рухнул из-за идеологического банкротства. А сегодня, выходит, коммунистический Китай успешно опровергает такую точку зрения. Значит, все, что происходило в нашей стране в 80?90-х годах прошлого века, являлось следствием человеческого фактора и неправильной экономической политики.



Итак, коммунист Джек Ма является самым успешным в Китае крупным предпринимателем, сообщество которых контролирует бизнес суммарной стоимостью $ 6,5 трлн. По оценке глобальной исследовательской компании Wealth-X сегодня в мире насчитывается около трех тысяч миллиардеров, из которых 680 являются гражданами США и 338 - Китая. Банк UBS привел еще одну показательную цифру: в 2017 году новый миллиардер появлялся в Поднебесной каждые два дня. Сами же китайцы, к слову, утверждают, что в настоящее время в КНР живет 819 миллиардеров - больше, чем в Соединенных Штатах.



Но что интересно: в Китае не действует ключевая формула современного ультраправого капитализма (американская модель): богатые становятся богаче, бедные - беднее. С момента старта реформ Дэн Сяопина более 700 миллионов человек в Китае были вырваны из тисков нищеты. Значит, бизнесмены в Поднебесной являются не только эффективными, но и социально ответственными.



В своем прошлогоднем выступлении председатель Си Цзиньпин завил, что социалистическая модернизация означает, что КНР становится мировым лидером не только в области инноваций, но и в верховенстве права. В результате чего китайская модель управления будет иметь наибольшую привлекательность во всем мире. Иначе говоря, люди станут жить в комфортных условиях, каждый получит доступ к основным государственным услугам, а неравенство в доходах, особенно между городскими и сельскими районами, сократится. Будет также существенно улучшена окружающая среда.



Даже Всемирный банк вынужден признать феноменальные успехи Китая по "беспрецедентному сокращению бедности в истории человечества". Если взять за верхний уровень нищеты минимальный доход, обеспечивающий человеку питание 1000 калорий в день плюс другие предметы первой необходимости, то в 1981 году в КНР за национальной чертой бедности находилось 63% жителей. Но в 2018 году таких обездоленных людей стало не более 30 млн. - из 1,37 миллиарда граждан. Чуть больше 2% населения.



Независимые статистические исследования института Гэллапа подтверждает выводы ВБ, что бедность в Китае снизилась с 26% в 2007 году до 7% к 2012 году, и далее продолжает уменьшаться. Скорее всего, в 2020 году КНР удастся полностью искоренить бедность, как социальное явление.



А в нашей стране даже по официальным данным, примерно 15% населения проживают ниже черты бедности, которая составляет 9,7 тысячи рублей на одного человека в месяц. Большинству россиян средних и старших возрастов, которые вроде бы живут сносно, жилье досталось даром - как "советское" наследство. Если бы им пришлось платить за съемную крышу над головой, или приобретать квартиры в ипотеку, как это делает подавляющая часть китайцев, РФ имела бы тотальную бедность и нищету.



Между тем, сокращение бедности в КНР происходило 4-мя волнами, по сути, параллельно с борьбой с коррупцией. Разгром нечистых на руку чиновничьих кланов, а также их "успешных" жен, даже престарелых мам, прочих родственников и дружков всегда сопровождался появлением новых более эффективных и, главное, социально ответственных предпринимателей. Ну, а затем опережающий рост благосостояния народа становился свершимся фактом.



Для наглядности приведем еще факты. Согласно индексу Medina and Schneider (2018), составленному порталом Theglobaleconomy.com, в КНР в "тени" находится порядка 11,74% ВВП, столько же, сколько во Франции и Швеции. Для сравнения: Medina and Schneider (2018) в Израиле составляет 19,18%, на Украине - 57%, в Грузии - 53,07%, в России - 31,04%.



Здесь самое время вернуться к успеху корпорации Alibaba, становление которой пришлось на период с 1999 по 2010 гг. - именно в это время прогресс Китая по росту благополучия своих граждан обеспечил более трех четвертей глобального сокращения бедности. Это произошло как раз тогда, когда правительство предшествующего председателя Ху Цзиньтао вело беспощадную войну с коррупционерами, в том числе и в силовых структурах. Тех, кто препятствовал честному бизнесу, расстреливали публично.



На XVIII съезде компартии Китая Ху Цзиньтао, передавая власть Си Цзиньпину, сказал: "Если мы не решим вопрос с коррупцией, это чревато фатальными последствиями для коммунистического движения. Это может привести к падению партии".



Таким образом, опыт Поднебесной четко доказывает необходимость смены элит, как залог "чистки от коррупционеров" и новых возможностей для эффективных бизнесменов, таких например, как Павел Грудинин. Иначе включается механизм отрицательного отбора, который, увы, наблюдается в нашей стране, где богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Другими словами, нынешнее правительство Медведева обрекает российскую экономику в лучшем случае на стагнацию, а скорее всего - на падение.