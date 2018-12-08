"Революционная вилка" для Пашиняна, - С.Тарасов

15:22 10.12.2018

Разрушать государство легче, чем его строить



В Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Окончательные их итоги еще неизвестны. По итогам подсчета видно, что возглавляемый нынешним армянским лидером Николом Пашиняном блок "Мой шаг" получает большинство голосов. Выступая на пресс-конференции в своем предвыборном штабе, Пашинян, как бы шутя, назвал выборы "скучными", добавив: "Теперь уже можно привыкнуть к тому, что не все выборы вызывают бурные события".



Посмотрим. Но вначале о цифрах. Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян сообщил, что в голосовании приняли участие 48,63% граждан, имеющих право голоса. То есть из 2 миллионов 592 тысяч 479 избирателей проголосовали 1 миллион 260 тысяч 479 граждан. На прошлых парламентских выборах в апреле 2017 года активность составляла 60,84%. Однако, несмотря на значительное понижение явки, определен победитель, чья политическая сила получает абсолютное большинство мандатов в парламенте и формирует правительство, берет пост премьера, который по новой Конституции является фактически главой государства. Пашинян добился поставленной цели возглавить исполнительную власть и обеспечить полную поддержку своих инициатив со стороны законодательной власти. В то же время, как бы ни относился он и его сторонники к политическим оппонентам, но и те правы, когда заявляют, что нынешние выборы не стали основой общенародного консенсуса "бархатной революции".



51% граждан Армении заняли позицию ни за и ни против. Хотя сам факт их отказа участвовать в выборах потенциально относит проголосовавших ногами к разряду так называемого протестного электората. В итоге складывается "революционная ситуация", когда парламентское большинство не имеет абсолютной поддержки в народе. В свое время перед такой "вилкой" оказались пришедшие в октябре 1917 года к власти в Петрограде большевики, которые на выборах в январе 1918 года в Учредительное собрание не получили большинства. Дальнейшая политическая эволюция партии и режима Ленина хорошо известны. Повторит ли этот путь блок "Мой шаг"? Ведь он, как в свое время и большевики, пока что свой главный политический ресурс усматривает в сведении счетов с историей. Достаточно вспомнить дело генерала Юрия Хачатурова, второго президента Армении Роберта Кочаряна, родственников третьего президента Сержа Саргсяна…



Даже симпатизирующее "революционным переменам" в Армении американское издание The National Interest предупреждает Пашиняна о том, что он "может сделать опасный переход к охлократии и навсегда уничтожить свою политическую оппозицию", фиксирует факт усиления в республике структур Национальной службы безопасности и Специальной разведывательной службы. Новому правительству и парламенту придется иметь дело с тем, что провальной оказалась явка практически во всех крупных городах. В столице страны, где Пашинян собирал стотысячные митинги, к моменту закрытия на избирательные участки пришло только 47,6% избирателей (404?599), в Гюмри, втором городе Армении - 39,22% (48?817), в третьем, Ванадзоре - 46,66% (44?949). Вот в каких условиях Пашинян и его соратники берут на себя полную политическую ответственность за судьбу народа, страны, государства. Теперь они должны продемонстрировать умение управлять и укреплять, а не только демонтировать.



Как выразился в этой связи один армянский политолог, "начинается период тяжелой, рутинной и системной работы". Проблема еще и в том, что Пашинян до сих пор только декларативно обозначал контуры своей внутренней и внешней политики. Армения - республика маленькая, находится в чрезвычайно неустойчивой геополитической ситуации. В Закавказье все взаимосвязано настолько, что легче на бумаге писать, да говорить на митингах о стремлениях провести диверсификацию отношений, найти новых партнеров в сфере безопасности. Конкретно о Ереване - рассуждать о переводе формата отношений с Москвой из кажущейся "вертикальной плоскости в горизонтальную", выстраивании отношений с Западом на "уровне стратегического партнерства", чтобы в то же самое время "поддерживать отношения с Грузией и Ираном, не озираясь на третьи стороны, со странами Азии - Индией, Китаем, Японией", заявлять о привлечении иностранных инвестиций. Или декларировать некие изменения "в контексте переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".



Такую же политику объявляли и предшественники Пашиняна, пусть он, как считает известный немецкий политолог Александр Рар, и будет "искать возможности создать новые формы сближения с Западом через активизацию сотрудничества с Европейским союзом". При этом лидер движения "Мой шаг" так или иначе попытается разыграть российскую карту. Если, конечно, ему это позволят. Ведь Армения, граничащая с Турцией на западе и с Ираном на юге, отделенная от России лишь Грузией, по-прежнему находится в зоне геополитической турбулентности. Веками, находясь на стратегически важном перекрестке соперничающих империй, она, как правило, проигрывала, теряя периодически свою государственность. Как будет на сей раз?



Станислав Тарасов