В Таджикистан прибыл новый китайский посол Лю Бин

16:31 10.12.2018

Новый посол Китая вручил верительные грамоты главе МИД Таджикистана



Душанбе. 10 декабря. ТаджикТА - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял сегодня копию верительных грамот вновь назначенного посла Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Лю Бина, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.

"В ходе встречи стороны рассмотрели состояние и перспективы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества двух дружественных стран – стратегических партнеров.



В частности, обсуждены вопросы развития таджикско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах", - сообщает департамент информации МИД РТ.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ШОС, СВМДА и др.

Министр иностранных дел поздравил Лю Бина с назначением на должность посла КНР в РТ и пожелал ему успехов, а дружественной стране - мира и процветания.