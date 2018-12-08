Два новых минерала открыты в Таджикистане - "бадахшанит" и "фалгарит"

17:34 10.12.2018

Душанбе. 10 декабря. ТаджикТА - Международная минералогическая ассоциация внесла в мировой список два новых минерала, обнаруженных в Таджикистане, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.



"Минералы были найдены на территории Горно-Бадахшанской автономной области РТ, в 45 км восточнее Мургабского района, и в урочище Кухи Малик на правом берегу Ягноба в Зерафшанской долине, отчего и получили свои названия – "бадахшанит" и "фалгарит", - сообщает centralasian.org.

В академии наук Таджикистана сообщили, что Международная минералогическая ассоциация (ММА) зарегистрировала оба минерала 18 сентября этого года. По словам собеседника, минералы были обнаружены таджикскими геологами и учеными российского музея минералогии имени Ферсмана в ходе совместной научно-исследовательской деятельности.

В Таджикистане в советские годы и период независимости были обнаружены десятки видов минералов, которые больше нигде не встречаются. "Таджикит", "гармит", "дараипиезит" - были найдены таджикскими учеными и внесены в международный реестр минералов.

В общем, таджикские ученые обнаружили на территории Таджикистана 30 новых минералов. Всего в мире открыто более 5300 видов минералов и ежегодно этот список пополняется новыми открытиями.