В афганской Пактике ликвидирован теневой губернатор "Талибана" Пир Ага

18:36 10.12.2018

Уничтожен теневой губернатор афганской провинции Пактика от радикального движения "Талибан" Пир Ага, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом в воскресенье заявила прсс-служба МВД ИРА.

Указывается, что Пир Ага был ликвидирован во время проведения операции в районе Гомал. Кроме него были уничтожены еще четыре талиба.

МВД сообщило также, что Пир Ага был одним из ключевых главарей талибов в регионе, который играл основную роль в планировании и координации крупных террористических атак.