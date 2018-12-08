 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ушла из жизни бывший редактор VB.KG Виктория Куренева
19:50 10.12.2018

На 49-м году жизни скоропостижно скончалась наша коллега Виктория Владимировна Куренева.

В ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" Виктория проработала в общей сложности более десяти лет, занимала ответственные должности политического обозревателя, обозревателя при главном редакторе, заместителя директора ИР VB.KG.

Виктория была яркой, неординарной. И уж точно никого не оставляла равнодушным. А ее материалы всегда отличались яркой образностью и остротой обсуждаемых проблем.

- Вика была настоящим профессионалом своего дела. Мне очень тяжело говорить о ней в прошедшем времени. Она из той плеяды оставшихся журналистов, умеющих писать настоящие классические статьи. Ее материалы много раз спасали и помогали людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Она была очень жизнелюбивым и открытым человеком, всегда ратующим и переживающим за своих коллег и друзей, - с горечью поделился с VB.KG политолог Игорь Шестаков.

Царствие тебе небесное, дорогой друг, и вечная память.

Наши глубокие соболезнования сыну Виктории Глебу Куреневу.

Коллеги, друзья.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544460600
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