Узбекистан планирует построить 7 новых водохранилищ - Паркентсой, Кизилсой, Тоштепа, Караман, Гулдара, Аякчисой и Булунгур

20:25 10.12.2018

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в стране будет построено семи новых водохранилищ для освоения богарных земель. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера, на которую ссылается CA-NEWS.



В сообщении, опубликованном на сайте, говорится, что к 2019 году основное внимание будет уделено развитию плотин за счет увеличения количеств водохранилищ в стране. Общая емкость водохранилищ составит 45 миллионов кубометров.



В Ташкентской области будут созданы водохранилища "Паркентсой", "Кизилсой" и "Тоштепа", в Джизакской области – водохранилище "Караман". Кроме того, в Кашкадарьинской области возведут "Гулдара" и "Аякчисой", а в Самаркандской области появится водохранилище "Булунгур".



В целях улучшения мелиоративного статуса орошаемых земель из государственного бюджета будет выделено около 1,7 триллиона сумов (около $205 млн), а из международных финансовых институтов - 84 миллиона долларов.



В ближайшие два года водоснабжение будет стабилизировано с 1 миллиона 200 тысяч гектаров, экономя около 1 700 миллионов кубометров воды в год, а также освоение 600 тысяч гектаров земли.