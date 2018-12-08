В Туркменистане появится конно-кавалерийский университет

20:29 10.12.2018

В Туркменистане появится университет, обучающий профессиям конной индустрии



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В Туркменистане появится университет, обучающий специальностям по коневодческой отрасли.



В ходе посещения строящихся спортивных сооружений в Ашхабаде президент страны Гурбангулы Бердымухамедов высказал мысль о целесообразности создания отделения, где обучаются по туристическому направлению, в Институте культуры страны, на факультетах которого изучают историю, наследие, архитектурные памятники далекого прошлого. По его словам, будет логичным готовить кадры для этой сферы именно в этом вузе, а не в Национальном институте спорта и туризма.



Также отметив, что в ряде высших учебных заведений страны обучают по специальностям, имеющим отношение к коневодческой отрасли, глава государства сказал, что будет правильным объединить все эти направления в новом вузе, который будет ориентирован исключительно на профессии конной индустрии.



В связи с этим он поручил вице-премьеру подготовить предложения по организации обучения туристическим специальностям в Туркменском государственном институте культуры, а всем специальностям по коневодческой отрасли - в одном вузе.