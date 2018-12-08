Алишер Усманов подарит узбекистанцам бесплатные концерты мировых супер-мега-звезд - Ольги Перетятько, Лолы Астановой, Джейсона Деруло

20:32 10.12.2018

К Новому году Алишер Усманов подарит узбекистанцам несколько бесплатных концертов от звезд



CA-NEWS (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов подарит узбекистанцам к Новому году несколько благотворительных концертов от звезд различных жанров.



Рэп, хип-хоп, классика, клоунада и детские шоу пройдут в этом месяце в Ташкенте благодаря Алишеру Усманову, сообщили местные СМИ.



11 и 12 декабря во Дворце Форумов выступит московский театр "Кураж", при участии театра огня "Огненные люди" и театра клоунады "Tall brothers".



17 декабря во Дворце Дружбы народов выступит известный американский R&B исполнитель Джейсон Деруло.



В канун Нового года – 30 декабря – во Дворце Форумов пройдет грандиозный концерт Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского. В числе солистов – Михаил Радунский, Максим Венгеров, Ольга Перетятько и пианистка узбекского происхождения, проживающая в США, Лола Астанова.