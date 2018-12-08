|На юге Казахстана резко подорожало мясо, его в большом количестве вывозят в Узбекистан
20:41 10.12.2018
За несколько недель стоимость говядины на рынках Чимкента выросла с 1400 тенге до 1600 тенге за килограмм ($3,7 - $4,3).
Предприниматели связывают это с неурожайным сезоном, переездом стабфонда в новый областной центр и вывозом продукции за рубеж, сообщает телеканал "Астана".
Неожиданностью стало подорожание мяса. За несколько недель стоимость говядины выросла с 1400 тенге до 1600 тенге за килограмм.
Сами продавцы связывают это с резким сокращением поставок мяса на рынки. Реализаторы утверждают, что большую часть продукции оптовики стали вывозить в Узбекистан.
"В Узбекистан увозят. Чересчур много увозят в Узбекистан. Туда выгодно стало, говорят. И с одной стороны корм дорогой. Сейчас никто даже мясо не берет. Дорогое. Пенсионерам трудно, честно сказать", - говорит предприниматель Джамиддин Юлдашходжаев.
Ранее узбекистанские СМИ сообщали, что из-за возможного запрета на ввоз мяса в Россию казахстанские фермеры рассматривают рынок Узбекистана.