На юге Казахстана резко подорожало мясо, его в большом количестве вывозят в Узбекистан

20:41 10.12.2018

За несколько недель стоимость говядины на рынках Чимкента выросла с 1400 тенге до 1600 тенге за килограмм ($3,7 - $4,3).



Предприниматели связывают это с неурожайным сезоном, переездом стабфонда в новый областной центр и вывозом продукции за рубеж, сообщает телеканал "Астана".



Неожиданностью стало подорожание мяса. За несколько недель стоимость говядины выросла с 1400 тенге до 1600 тенге за килограмм.

Сами продавцы связывают это с резким сокращением поставок мяса на рынки. Реализаторы утверждают, что большую часть продукции оптовики стали вывозить в Узбекистан.



"В Узбекистан увозят. Чересчур много увозят в Узбекистан. Туда выгодно стало, говорят. И с одной стороны корм дорогой. Сейчас никто даже мясо не берет. Дорогое. Пенсионерам трудно, честно сказать", - говорит предприниматель Джамиддин Юлдашходжаев.



Ранее узбекистанские СМИ сообщали, что из-за возможного запрета на ввоз мяса в Россию казахстанские фермеры рассматривают рынок Узбекистана.