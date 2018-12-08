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|Лидер протурецких боевиков в Сирии Фади Габриэль пошел на перемирие с Дамаском
21:18 10.12.2018
Один из высших командиров протурецкой группировки покинул ее ряды и перешел на сторону сирийского правительства
9 декабря источники сирийской оппозиции сообщили о том, что один из командиров протурецкой Свободной сирийской армии покинул ее ряды и перешел на сторону сирийского правительства. Речь идет о Фади Габриэле. Он бежал из оккупированного Турцией сирийского региона Африн и вышел на контролируемую официальным Дамаском территорию.
Это произошло несколько недель назад. Источники оппозиции также говорят о том, что Фади Габриэль присоединился к процедуре примирения и урегулирования своего гражданского статуса.
До перехода на сторону сирийского правительства Фади Габриэль отвечал за вопросы безопасности в группировке Бригада Султана Сулеймана Шаха (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данная фракция Свободной сирийской армии участвовала в военной операции Турции "Оливковая ветвь", в результате которой был захвачен сирийский регион Африн.
В последние годы десятки поддерживаемых Турцией боевиков и командиров покинули ряды своих группировок и присоединились к правительственным силам Дамаска. Оппозиционные активисты считают, что большинство этих перебежчиков работали на органы сирийской разведки.