В казахстанском Таразе нашли могилу доктора Вокресенского - отчима и спасителя писателя Михаила Булгакова

21:48 10.12.2018

Могила отчима Михаила Булгакова найдена в Таразе

Согласно письменным источникам, писатель серьезно сидел на морфине. Вылечить его от наркотической зависимости удалось только отчиму.



В Таразе нашли могилу отчима Булгакова доктора Воскресенского. Историки искали ее больше 30 лет и обнаружили в Жамбылской области, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.



Невзрачная могила с искореженной оградкой – последнее пристанище выдающегося доктора – Ивана Павловича Воскресенского. Ее искали больше 30 лет в Алматинской области. Туда, предполагали поисковики центра "Обелиск", доктора сослали в далекие 30-е. А нашли в итоге в маленьком Таразе.



- Могила найдена. Теперь мы будем за ней ухаживать. Это достояние нашего города, нашей области. То, что такой великий человек, и он тоже великий, и Булгаков, и Воскресенский великий. Потому что он сколько сделал и для семьи Булгаковых, и для нашего здравоохранения. Для простых людей, для простых джамбульцев.

Небезызвестный Воскресенский был отчимом Булгакова. Пожалуй, это главное, почему поиски продолжались по сей день. Фамилия его пасынка – знаменитого писателя Михаила Булгакова, известна прежде всего по великому роману "Мастер и Маргарита" и повести "Собачье сердце". Оба произведения экранизировались, и неоднократно. Тексты их разлетелись на цитаты и крылатые фразы. Возможно, эти шедевры и не появились, если бы не помощь доктора Воскресенского семье Булгаковых. Согласно письменным источникам, писатель серьезно сидел на морфине. Вылечить его от наркотической зависимости удалось только Ивану Павловичу.



Правда, в жизни и воспитании пасынка доктор участвовал недолго. По стечению обстоятельств, заведующего медпунктом Киевского почтамта осудили как неблагонадежного и сослали в Казахстан. Здесь, в Джамбуле, он провел оставшиеся годы и, по признанию последователей, сделал немало для здравоохранения Жамбылской области.



Сагындык Ордабеков, зам. главврача Жамбылской областной больницы:



- В то время же действительно не хватало врачей в нашем крае. Не было такого оснащения, кроме рентген-кабинета, скорей всего, ничего такого не было. И он, имея такой богатый опыт, много сделал для развития здравоохранения. И, наверное, подготовил не один десяток врачей, которые последовали его учению.

В областной больнице, тогда это было маленькое одноэтажное здание, доктор Воскресенский от обычного медработника дослужился до заведующего. Но отношение к пациентам, говорят, было неизменным. Он никогда не брал денег за приемы, всегда ставил точные диагнозы и вел своих больных до последнего, пока те не поправятся. 84-летнюю Любовь Выборнову Воскресенский спас от смерти.



Любовь Выборнова, пациентка И. Воскресенского:



- Он и в областную больницу приходил. Был очень заботливым. Доброта, порядочность, бескорыстность. Он приходил, всегда приносил конфеты моей дочери. И спрашивал: на, девочка, тебе конфетку.

Обнаружение могилы отчима Булгакова, говорят специалисты, исторически важно не только для таразцев, но и для киевлян. Приедут ли почтить память доктора соотечественники, пока неизвестно. Но местные почитатели уже планируют облагородить последнее пристанище Воскресенского.