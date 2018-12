В Китае запретили продажу iPhone

00:01 11.12.2018

Пекин поднимает ставки: жесткий ответ на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде



Китайский суд распорядился запретить продажу iPhone в стране из-за патентного спора между производителем чипов Qualcomm и компанией Apple.



Таким образом, суд удовлетворил запрос Qualcomm о двух предварительных судебных запретах против четырех дочерних компаний Apple, обязав их немедленно прекратить продажу iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.



Qualcomm заявляет, что Apple продолжает извлекать выгоду из чужой интеллектуальной собственности, в то же время отказываясь выплачивать компенсацию, отмечает ТГ-канал "Восточный ветер".