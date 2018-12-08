Цейлонская карта: ланкийские элиты разыгрывают влияние Индии и Китая, - А.Шпунт

00:05 11.12.2018 Цейлонская карта: ланкийские элиты разыгрывают влияние Индии и Китая

Большая шахматная доска в Индийском океане



В минувший уикенд 8-9 декабря 2018 года Майтрипала Сирисена, президент Шри-Ланки, сознательно до предела обострил кризис власти в стране, открыто объявив бывшего премьер-министра Махинду Раджапаксу в том, что тот пытался подкупить депутатов парламента, чтобы получить большинство и избежать вотума недоверия.



В интервью изданию Дэйли Миррор президент Сирисена объяснил, почему Махинда Раджапакса не смог собрать необходимые голоса 113 членов парламента в свою поддержку и получить большинство в голосовании о недоверии правительству, которое состоялось в парламенте Шри-Ланки ранее в ноябре. По версии Майтрипалы Сирисены, главной причиной поражения Раджапаксы была огромная сумма, которую затребовали парламентарии.



"Я слышал, что некоторые [парламентарии] хотели получить сумму до 500 миллионов рупий [в обмен на голос в поддержку премьера]. Махинда Раджапакса не смог бы собрать большинство из-за таких высоких запросов, - если бы не это, он мог бы получить большинство", - сказал президент.



Причины, почему Майтрипала Сирисена пошел на еще большее "упрощение позиции", выражаясь шахматным языком, - в том, что как раз на этой неделе Верховный суд островного государства должен принять решение о законности президентского билля о роспуске парламента.



Месяцем ранее, 9 ноября, президент Шри-Ланки распустил парламент и призвал к досрочным парламентским выборам - буквально через пару недель после того, как в конце октября отправил в отставку премьер-министра Ранила Викремесингхе, его кабинет и назначил премьер-министром бывшего президента Махинду Раджапакса - того самого, которого два дня назад обвинил в попытке подкупа парламентариев.



Сирисена объявил датой проведения выборов 5 января 2019 года. Объединенная национальная партия бывшего премьера Ранила Викремесингхе оспорила это решение в Верховном суде, настаивая, что решение президента о роспуске парламента и назначении выборов на полтора года раньше срока было "незаконным". Точка в назначении даты выборов (и оценке действий президента Шри-Ланки) будет поставлена Верховным судом на этой неделе. ИА REGNUM было единственным российским СМИ, которое рассказывало детали политической интриги, закручивающейся в элитах островного государства.



И вот заявление Майтрипалы Сирисены, сделанное в этот уикенд, закрутило заводную пружину этой интриги до уже совсем немыслимого напряжения. Фактически одним интервью Сирисена обвиняет сразу парламентариев, как взяточников, и бывшего премьера (и, к слову, своего предшественника на посту президента) - как взяткодателя. Того самого премьера Махинду Раджапаксу, которого назначил на этот пост меньше двух месяцев назад.



Политический кризис в Шри-Ланке привлек внимание мировых аналитических центров в октябре, с назначением бывшего президента Махинды Раджапакса новым премьер-министром. Многие эксперты связывают смену руководства с борьбой за влияние в Южной Азии между Китаем и Индией, и во многих материалах аналитических центров, специализирующихся на политической ситуации в регионе, высказываются сомнения в будущем китайских инвестиций в Шри-Ланку.



Будучи островным государством, развитие Шри-Ланки связано с ее стремлением стать международным перевалочным узлом, - таким, как Гонконг и Сингапур. Именно этот путь бывший президент Махинда Раджапакса предложил еще в в 2005 году своей книге "Видение будущего" - превратить Шри-Ланку в центр грузоперевозок, авиации, торговли и бизнеса.



В 2014 году общая пропускная способность порта Коломбо составляла 4,91 миллиона единиц в футовом эквиваленте (TEU) - но только небольшая часть этой пропускной способности относилась к современным контейнерным перевозкам. В связи с быстро растущим спросом на услуги перевалки контейнерных грузов между азиатскими производителями и потребителями в Европе порт Коломбо имел тогда коэффициент использования контейнерный мощностей более 90%, что делало его крайне перегруженным, - и, следовательно, были необходимы срочные шаги для увеличения его потенциала. Особенно в связи с амбициозными планами президента Махинды Раджапакса.



Китайская компания Чайна Мэрчентс Прот Холдинг Компани стала оператором китайских инвестиций в международные контейнерные терминалы в Коломбо. В результате оператор контейнерных терминалов порта Коломбо, компания Коломбо Интернешнл Контейнер Терминалс (КИКТ) отчиталась в 2016 году о пропускной способности в 2 млн TEU по сравнению с 1,56 млн всего годом ранее. Ожидается, что к 2019 году эта цифра превысит 3,2 млн TEU.



Однако эти и многие другие портовые проекты Китая и Шри-Ланки - в частности, проекты глубокой модернизации еще одного ланкийского глубоководного порта, Хамбантота - в последнее время оказались под шквалом критики в местных изданиях и деловой элите, связанной с обвинениями в "долговых ловушках", расставленных для Шри-Ланки китайскими "инвесторами".



По данным центрального банка Шри-Ланки, китайские кредиты на тот момент уже составляли 10% от общего внешнего долга Шри-Ланки, тогда как кредиты, например, Индии - только 3%. Речь не только о сумме кредитов, - речь о том, что Пекин движется к монопольному положению на рынке внешних заимствований Коломбо, а это уже короткий путь к политической зависимости. Под таким информационным и внутриполитическим давлением власти Шри-Ланки были вынуждены балансировать присутствие Китая, Японии и Индии в стране.



За две недели до своей отставки в конце октября, бывший премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе совершил пятый визит в Индию после вступления в должность в 2015 году. Пятый менее чем за три года.



В преддверии того визита Викремесингхе правительство Шри-Ланки объявило, что оно отменит выигранный китайцами тендер на строительство 40000 домов в Джафне, и предоставило проект совместному предприятию с индийской компанией. Шри-Ланка также согласилась создать совместное предприятие с Индией для управления убыточным международным аэропортом "Маттала Раджапакса".



Щедрость Пекина в виде займов и субсидий для финансирования инфраструктурных проектов во время пребывания Махинды Раджапаксы на посту президента в период с 2005 по 2015 год была серьезным раздражителем для Индии. Неудивительно, что Индия считала Махинду Раджапакса препятствием для ее интересов и работала на смену режима в 2015 году, делая ставку на Ранила Викремесингхе.



Вот почему интервью в минувший уикенд в Дэйли Миррор президента Майтрипалы Сирисены стало для ланкийских элит настоящим шоком.



К понедельнику, моменту подготовки этого материала, серьезные наблюдатели и репутационные издания все еще оставались в молчаливой задумчивости - как это понимать. Более оперативные - и более безответственные - местные политические блоггеры разделились в своих оценках.



Меньшая часть считает, что таким образом Майтрипала Сирисена пытался помочь Раджапаксе, но вышло как-то … в общем, как вышло. Однако большинство полагает, что таким образом Майтрипала Сирисена сбрасывает фигуру "прокитайского" Махинды Раджапаксы с борта своего политического корабля - раз тот не сумел "решить вопрос" с парламентом.



Сопротивление политических элит "причиняющему помощь" в развитии Пекину становится все более важным фактором внутренней политики стран региона, уступая месту состязанию - кто привлечет в экономику своих стран больше китайских инвестиций.



В Малайзии премьер-министр Махатхир Мохамад победил на выборах Наджиба Разака в мае с кампанией, которая сосредоточилась на недоверии китайским намерениям и инвестициям в страну. Во время первого же визита в Китай после своего избрания Махатхир Мохамад открыто предупредил Пекин о недопустимости прежних форм инвестирования Пекином в малазийскую экономику, охарактеризованных им как "новая версия колониализма".



При Наджибе Разаке Малайзия согласилась на ряд проектов в рамках китайского глобального мегапроекта "Один пояс, одна дорога", включая проект 700-километровой железнодорожной линии на Восточного побережье, нефтепродуктопровод и газопровод Транс-Сабах. В июне, с приходом в премьерский кабинет Махатхира Мохамада, правительство объявило о приостановке работ на этих двух трубопроводах и железнодорожной линии до прояснения условий китайского инвестирования. Одним из первых действий Махатхира Мохамада после прихода к власти стало исключение из рассмотрения возможных малазийских проектов "Один пояс, одна дорога" на сумму 22 миллиарда долларов.



Пакистан является одной из важнейших опорных точек Китая в проекте "Один пояс, одна дорога", но новое правительство премьер-министра Имрана Хана, известного своей сдержанностью в отношении удушающей помощи Пекина, уже заявило, что оно "хочет еще раз взглянуть на некоторые элементы" китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) стоимостью 62 млрд долларов, который должен соединить Синьцзян в Китае с морским портом Гвадар на аравийском побережье в мятежной провинции Белуджистан в Пакистане. А ведь CPEC - самый дорогой проект в рамках "Один пояс, одна дорога", опорный хребет всего китайского плана.



Но дело не только в неоколониальном характере китайского инвестирования. В частности, советник премьер-министра Пакистана по вопросам торговли Абдул Разак Давуд неоднократно выказывал обеспокоенность по поводу налоговых льгот для китайских фирм, инвестирующих в CPEC, как тормоза для пакистанского бизнеса.



В сентябре в Мьянме правительство объявило о сокращении финансируемого Китаем проекта строительства порта, первоначально оцененного в 7 миллиардов долларов. Причина - пересмотр правительством страны механизмов инвестирования со стороны КНР.



Разумеется, Пекин не собирается отказываться от "причинения инвестиций" как инструмента захвата политического влияния - ни в Южной Азии, ни в Африке, ни в какой-либо другой части мира. Но то, что эта политика становится все более понятной правящим элитам стран, на которые направлена китайская экспансия, становится важным фактором сдерживания китайских аппетитов.



Александр Шпунт Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544475900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Назарбаев: я переживаю за Украину

- Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №794

- Б. Сагинтаев наградил победителей чемпионата WorldSkills Kazakhstan

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года №798

- У акима Алматы нет "личных интересов" в городе

- Культурная революция

- Участие Государственного секретаря РК Г.Н.Абдыкаликовой в работе международной конференции "Противодействие коррупции в условиях глобализации"

- Fitch подтвердило рейтинг Standard Life, Казахстан, на уровне "B", прогноз "Стабильный"

- "Желтые жилеты" испытывают на прочность

