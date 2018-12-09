Трем казахстанским атлеткам вручат медали Олимпиад 2008 и 2012 гг.

00:25 11.12.2018

МОК официально объявил Аллу Важенину, Анну Нурмухамбетову и Ольгу Рыпакову обладателями олимпийских медалей



10 декабря Национальный олимпийский комитет Казахстана получил официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета о награждении казахстанских спортсменов олимпийскими медалями разных лет.



Так, в число победителей и призеров после перераспределения наград стали представительницы тяжелой атлетики Алла Важенина и Анна Нурмухамбетова, а также именитая легкоатлетка Ольга Рыпакова.



МОК и Спортивный арбитражный суд (CAS) объявили, что китайская спортсменка Лей Цао, занявшая первое место на ОИ-2008 по тяжелой атлетике в весовой категории до 75 кг, из-за положительной допинг-пробы дисквалифицирована, а ее результат аннулирован. Таким образом, главная олимпийская медаль отошла к Алле Важениной.



На тех же Играх Ольга Рыпакова финишировала на четвертом месте в тройном прыжке. Перепроверка допинг-проб показала, что россиянка Татьяна Лебедева, завоевашая "серебро" и ставшая третьей Хрисопия Девици (Греция) были уличены в применении запрещенных препаратов. Их результаты также были исключены из официальных протоколов. Серебряным призером ОИ-2008 была признана Рыпакова.



Бронзовую медаль получит Анна Нурмухамбетова. На Олимпиаде-2012 в весовой категории до 69 килограммов спортсменка заняла пятое место. Однако Марина Шкерманкова и Дина Сазановец из Беларуси, поднявшиеся на вторую и третью ступень пьедестала соответсвенно также использовали во время соревновательной деятельности допинг-средства.



Таким образом, Алла Важенина после длительного процесса перераспределения медалей стала чемпионкой Олимпиады-2008, Ольга Рыпакова - серебряным призером ОИ-2008, а Анна Нурмухамбетова получит бронзовую медаль Игр-2012.



По сообщению МОК, каждый объявленный спортсмен сам выберет момент, когда и как состоится церемония награждения: на крупном событии НОК, на мероприятии Международной федерации, на следующих Олимпийских играх или же в Олимпийском музее.



Отметим, что Денис Уланов, признанный бронзовым призером Олимпиады-2016 по тяжелой атлетике, был по его инициативе награжден во время проведения чемпионата мира-2018 в Ашхабаде.



Весь длительный период активную работу провел Департамент международных отношений НОК, который постоянно поддерживал оперативную переписку с МОК и Международными федерациями по вопросам перераспределения медалей.