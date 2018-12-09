 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.12.2018
01:07  Stratfor (США): прогноз на 2019 год (1 часть)
00:30  Водоснабжение Душанбе: как осилить резкий скачок тарифа на воду? - К.Сирожидинов
00:25  Трем казахстанским атлеткам вручат медали Олимпиад 2008 и 2012 гг.
00:05  Цейлонская карта: ланкийские элиты разыгрывают влияние Индии и Китая, - А.Шпунт
00:01  В Китае запретили продажу iPhone
Понедельник, 10.12.2018
21:48  В казахстанском Таразе нашли могилу доктора Вокресенского - отчима и спасителя писателя Михаила Булгакова
21:18  Лидер протурецких боевиков в Сирии Фади Габриэль пошел на перемирие с Дамаском
20:41  На юге Казахстана резко подорожало мясо, его в большом количестве вывозят в Узбекистан
20:33  Вышел в свет труд Светланы Федоровой "Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски"
20:32  Алишер Усманов подарит узбекистанцам бесплатные концерты мировых супер-мега-звезд - Ольги Перетятько, Лолы Астановой, Джейсона Деруло
20:29  В Туркменистане появится конно-кавалерийский университет
20:25  Узбекистан планирует построить 7 новых водохранилищ - Паркентсой, Кизилсой, Тоштепа, Караман, Гулдара, Аякчисой и Булунгур
19:50  Ушла из жизни бывший редактор VB.KG Виктория Куренева
18:36  В афганской Пактике ликвидирован теневой губернатор "Талибана" Пир Ага
17:34  Два новых минерала открыты в Таджикистане - "бадахшанит" и "фалгарит"
16:31  В Таджикистан прибыл новый китайский посол Лю Бин
15:22  "Революционная вилка" для Пашиняна, - С.Тарасов
15:21  Откупательный сезон: Германия готова платить уезжающим мигрантам
15:17  Страшно подумать, что бы сделали сегодня в Китае с правительством Медведева
15:13  АрменВыборы. Бывшая партия власти набрала 5% на выборах
10:58  Иранские катера довели до самоубийства американского адмирала, - ВПК
10:55  Кто стал преемником Золотой Орды после ее распада, - М.Новик
10:31  С 2019 года Кыргызстан начинает жить в рамках новых правовых норм, – президент Жээнбеков
10:16  Эр-Рияд недоволен принуждением к миру в Йемене, - Равиль Мустафин
10:13  Кетсин, Макрон! Национальная катастрофа в "желтых жилетах", - И.Субботин
10:11  Азиатская повестка для Москвы, - Георгий Толорая
09:11  Почему Ирак отторг демократию по-американски, - Г.Асатрян
09:06  У бывшего кыр-вице-премьера Зилалиева обнаружили на тайном счету в банке 1 лям "зеленью"
09:01  На пост КырМинфина Жээнбеков двигает Жээнбаеву
08:58  Миграция вышла на глобальный уровень, - Белу Хови
08:52  Трампу готовят уголовные обвинения. Ему припомнили финансовые нарушения, внебрачные связи и девелоперский проект в Москве
08:46  Россияне срочно забирают деньги из Сбербанка. Пока Греф не счубайсил последнее
08:30  Акорда реализует патриотический проект – поставить национализм на службу обществу, - Д.Ашимбаев
01:28  Европа: гражданская война на пороге, - А.Запольскис
00:41  Забытые солдаты Империи-2. Генерал Август Аурениус - комбат 18-го Туркестанского и покоритель Китая
00:14  13 улиц Абая и 12 - Жамбыла - это перебор. В Алматы снова переименуют улицы
00:11  Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи
00:01  На ПарламВыборах в Армении уверенно побеждают "шагающие" неизвестно куда "пашинянисты" - 69% голосов
Воскресенье, 09.12.2018
21:54  "Мисс мира" 2018 стала мексиканка Ванесса Понсе де Леон
17:52  Узбекские милиционеры поклялись на Коране не брать взятки
16:00  Серые схемы. Как в Кыргызстане борются с коррупцией
15:50  Кыргызстанка Валя Шевченко победила Енджейчик и стала Чемпионкой боев без правил версии UFC
15:47  Тайны гей-дипломатии. Как Сталин с помощью поваренка завербовал британского посла Керра (история)
15:46  Роза Рымбаева стала лауреатом российской премии "Национальное величие"
15:44  В Астане появятся четыре новых района
11:19  Почему Песков лгал о контактах с Коэном ранее? США расследуют махинации своих и кремлевских Псак, - Daily Beast
10:47  Экс-вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев арестован при попытке удрать заграницу
02:26  Повторит ли Макрон путь Януковича?
02:21  Во Франции полиция уже не в силах совладать с беспорядками
02:06  Мир вступил в период неконвенциональных войн, - А.Халдей
01:54  Конфликт в Йемене далек от завершения, - Хасан Заид бен Акил
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Трем казахстанским атлеткам вручат медали Олимпиад 2008 и 2012 гг.
00:25 11.12.2018

МОК официально объявил Аллу Важенину, Анну Нурмухамбетову и Ольгу Рыпакову обладателями олимпийских медалей

10 декабря Национальный олимпийский комитет Казахстана получил официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета о награждении казахстанских спортсменов олимпийскими медалями разных лет.

Так, в число победителей и призеров после перераспределения наград стали представительницы тяжелой атлетики Алла Важенина и Анна Нурмухамбетова, а также именитая легкоатлетка Ольга Рыпакова.

МОК и Спортивный арбитражный суд (CAS) объявили, что китайская спортсменка Лей Цао, занявшая первое место на ОИ-2008 по тяжелой атлетике в весовой категории до 75 кг, из-за положительной допинг-пробы дисквалифицирована, а ее результат аннулирован. Таким образом, главная олимпийская медаль отошла к Алле Важениной.

На тех же Играх Ольга Рыпакова финишировала на четвертом месте в тройном прыжке. Перепроверка допинг-проб показала, что россиянка Татьяна Лебедева, завоевашая "серебро" и ставшая третьей Хрисопия Девици (Греция) были уличены в применении запрещенных препаратов. Их результаты также были исключены из официальных протоколов. Серебряным призером ОИ-2008 была признана Рыпакова.

Бронзовую медаль получит Анна Нурмухамбетова. На Олимпиаде-2012 в весовой категории до 69 килограммов спортсменка заняла пятое место. Однако Марина Шкерманкова и Дина Сазановец из Беларуси, поднявшиеся на вторую и третью ступень пьедестала соответсвенно также использовали во время соревновательной деятельности допинг-средства.

Таким образом, Алла Важенина после длительного процесса перераспределения медалей стала чемпионкой Олимпиады-2008, Ольга Рыпакова - серебряным призером ОИ-2008, а Анна Нурмухамбетова получит бронзовую медаль Игр-2012.

По сообщению МОК, каждый объявленный спортсмен сам выберет момент, когда и как состоится церемония награждения: на крупном событии НОК, на мероприятии Международной федерации, на следующих Олимпийских играх или же в Олимпийском музее.

Отметим, что Денис Уланов, признанный бронзовым призером Олимпиады-2016 по тяжелой атлетике, был по его инициативе награжден во время проведения чемпионата мира-2018 в Ашхабаде.

Весь длительный период активную работу провел Департамент международных отношений НОК, который постоянно поддерживал оперативную переписку с МОК и Международными федерациями по вопросам перераспределения медалей.

Источник - НОК Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544477100
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №793
- К. Токаев призвал повысить уровень взаимодействия правоохранительных органов с обществом
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2018 года №809
- Индекс промышленного производства составил 104,5%
- Кадровые перестановки
- Депутаты Мажилиса рассмотрели ход реализации Программы "Цифровой Казахстан"
- Совет по правовой политике при Президенте Республики проверил состояние исполнения решений Конституционного Совета
- "О внесении предложений по переименованию улиц города Алматы"
- Участие Государственного секретаря РК Г.Н.Абдыкаликовой в круглом столе "Правозащитная деятельность государства и институтов гражданского общества"
- Белый дом переходит в режим самоуправления
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  