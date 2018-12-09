Stratfor (США): прогноз на 2019 год (1 часть)

01:07 11.12.2018 Глобализация все прочнее связывает между собой страны и континенты, границы на карте и географические барьеры в определенной степени устаревают. Сегодня события в одном регионе легко могут привести к последствиям в другом, а иногда отразиться на всем мире. Издание "Стратфор" анализирует те события и тенденции, которые окажут наибольшее воздействие на принятие решений в мире в 2019 году.



Stratfor (США): прогноз на 2019 год (1 часть)



Первая часть



Краткий обзор



Усиление соперничества великих держав. Соединенные Штаты усилят свое стратегическое наступление на Китай, вводя пошлины, санкции, нормативные барьеры на новые технологии, оказывая все более активную поддержку Тайваню и более напористо действуя в Южно-Китайском море. В то же время несоблюдение и разрушение соглашений по контролю вооружений приведет к ускорению гонки вооружений между США, Россией и Китаем. Напряженный геополитический климат даст благоприятные стратегические возможности уязвимым сопредельным государствам, таким как Польша и Тайвань, но создаст массу проблем средним державам, пытающимся занимать нейтральные позиции, таким как Турция, Индия и Вьетнам.



Усиление геополитических рисков для бизнеса. Ссылаясь на угрозы национальной безопасности, Соединенные Штаты будут очень сильно давить на Европу, Японию, Австралию, Канаду, Южную Корею и Тайвань, требуя от них возведения более высоких барьеров на пути китайских инвестиций. Это повлияет на научные исследования и торговлю в стратегических областях, начиная с искусственного интеллекта и кончая сетями 5G, которые станут появляться в 2019 году. Стремление Китая догнать остальных в таких важнейших областях как авиакосмическая промышленность и разработка современных полупроводников только усилит риски для корпораций и вынудит США проводить более наступательную политику в киберпространстве. Кроме того, корпорациям придется иметь дело с перебоями в цепочках поставок, с увеличением штрафов и с судебными исками из-за утечки данных.



Оценка волатильности торговли в глобальной экономике. Противостояние США со Всемирной торговой организацией может парализовать процесс урегулирования споров в рамках этого органа, из-за чего страны будут вынуждены вести менее предсказуемые двусторонние переговоры по преодолению существующих между ними торговых разногласий. У Канады, Мексики, Японии и Южной Кореи есть больше шансов выбить себе квоты в целях уменьшения угрозы американских пошлин на автомобили. Однако торговые переговоры ЕС с США обречены на неудачу. И хотя дополнительные американские пошлины против Китая усилят неопределенность в торговле, в целом последствия от торговой политики Белого дома для глобальной экономики будут довольно слабыми.



Тревожные сценарии для Италии и Брексита. Вызывающе популистское правительство Италии в 2019 году станет самой серьезной угрозой для еврозоны, поскольку усиливаются опасения по поводу увеличения долга этой страны и ее хрупкого банковского сектора. Самый большой дисциплинирующий эффект на Рим окажут не угрозы из Брюсселя, а финансовые рынки и опасно большие спреды в доходности облигаций. Брюссель будет одновременно вести переговоры с Лондоном в целях недопущения Брексита без договоренности по его условиям. Однако вето британского парламента останется самым большим препятствием для упорядоченного выхода страны из Евросоюза.



Следующие шаги в антииранской кампании. Поскольку далеко идущие санкции против Тегерана уже введены и действуют, Соединенные Штаты продолжат свою кампанию по изоляции Ирана в регионе и по ослаблению страны изнутри. Это усилит трения между Вашингтоном и Тегераном, и ослабит и без того небольшие шансы на конструктивный диалог. Общность интересов по противодействию Ирану поможет укрепить стратегические связи на высоком уровне между США и Саудовской Аравией, несмотря на недовольство внутри королевской семьи и в иностранных государствах руководством наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.



Внимание к росту предложения на мировых рынках энергоресурсов. Саудовская Аравия и Россия будут пристально следить за объемами добычи нефти во избежание падения цен, а также наблюдать за последствиями остаточного иранского экспорта. Нарастить добычу могут Ирак и Ливия, значительно снизив нагрузки на экспортный потенциал США. Когда в 2019 году Соединенные Штаты займут свое место в тройке ведущих экспортеров сжиженного природного газа, на глобальном рынке СПГ произойдут существенные перемены.



Действие разрушительных сил на американском континенте. Союзники США и сторонники жесткой линии в лице Бразилии и Колумбии возглавят нетипичные для них упреждающие действия в регионе по сдерживанию последствий от венесуэльского кризиса. Бразилии в ее попытках перестроить и реформировать торговый блок МЕРКОСУР будет противодействовать оказавшаяся в затруднительной политической ситуации Аргентина. Власть референдума подвергнется серьезной проверке в Мексике, где агрессивно-популистская повестка усилит инвестиционные риски.



Эфиопия как двигатель больших перемен на Африканском Роге. Амбициозный план действий Эфиопии вызывает к ней экономический интерес и влечет на Африканский Рог иностранные державы. Однако внутренние вызовы, с которыми сталкивается нынешнее руководство, и межэтническая вражда будут замедлять импульс силы Аддис-Абебы.



Раздел: Глобальные тенденции



Краткое содержание. В сегодняшнем мире страны становятся все более взаимосвязанными благодаря воздушным, наземным, морским путям и киберпространству. В то время как глобализация все прочнее связывает между собой страны и континенты, границы на карте и географические барьеры в определенной степени устаревают. Сегодня события в одном регионе легко могут привести к последствиям в другом, а иногда отразиться на всем мире. Ниже мы проанализируем те события и тенденции, которые окажут наибольшее воздействие на принятие решений в мире в рассматриваемый период.



Основные тезисы



- Великодержавное соперничество между США, Китаем и Россией ускорит гонку вооружений и обострит борьбу в киберпространстве. Наладить глобальное управление в условиях этих нарастающих угроз будет трудно, потому что противоречия в международной системе углубляются.



- В то время как США будут наращивать стратегическое наступление против Китая, вводя дополнительные пошлины, нормативные препятствия и санкции, усиливая поддержку Тайваню и создавая проблемы в Южно-Китайском море, Пекин в попытке ослабить американские альянсы будет делать ставку на свои мощные экономические рычаги.



- Сражение Белого дома со Всемирной торговой организацией может остановить процесс урегулирования споров в рамках этого органа, из-за чего страны будут вынуждены вести менее предсказуемые двусторонние переговоры по преодолению существующих между ними торговых разногласий.



- Иранский нефтяной экспорт под давлением санкций уменьшится, а добыча в США увеличится. В мировой экономике в 2019 году будет наблюдаться неустойчивый рост, а Саудовская Аравия и Россия будут по-прежнему оперативно реагировать на события на глобальных нефтяных рынках в целях недопущения резкого падения цен. Тем временем глобальные рынки СПГ станут более состязательными, так как Соединенные Штаты в 2019 году займут свое место среди главных экспортеров сжиженного природного газа.



Новая и некомфортная глобальная реальность



Более года тому назад издание "Стратфор" отмечало, что усиление соперничества между США, Китаем и Россией станет определяющей характеристикой международной системы, создав затруднительную ситуацию для средних держав, попавших в тиски великодержавного соперничества. Торговые войны, кибератаки, изменения в оборонной стратегии и гонка вооружений очень быстро убедили мир в том, что возникла новая и некомфортная глобальная реальность.



В 2019 году соперничество великих держав только усилится. Белый дом с удвоенной энергией будет сдерживать продвижение Китая в целом ряде стратегических областей. Пекин в процессе этого движения будет получать удары, но у него сейчас больше чем когда бы то ни было средств и мотивов для ускорения и активизации усилий по достижению паритета с США. Безусловно, отношения Китая и России непростые, и большой взаимной любви они не испытывают, однако стремление к сближению в 2019 году пересилит трения в их беспокойном партнерстве.



Эта новая глобальная динамика создает огромную головную боль средним державам и международному бизнесу, которые пытаются отыскивать свой путь на этой все более сложной территории.



2019 год продемонстрирует пределы возможностей США, пытающихся изолировать Китай от тесно переплетенных цепочек поставок и от самых верных союзников Америки, которые попали в сложное положение, ибо с одной стороны им надо поддерживать прочные отношения с США в сфере безопасности, а с другой - расширять экономические связи с Китаем. Эта новая глобальная динамика создает огромную головную боль средним державам и международному бизнесу, которые пытаются отыскивать свой путь на этой все более сложной территории. Хотя крупные европейские державы стараются утвердить суверенитет ЕС в глобальном масштабе во избежание побочного ущерба, они будут как и раньше в основном реагировать на события в сфере глобальной конкуренции. А что касается стран пограничья, таких как Польша, Турция и Тайвань, то в некоторых случаях ужесточение политического климата будет создавать для них благоприятные стратегические возможности при формировании военных альянсов и получении особых экономических выгод у сильных покровителей.



Прорывные технологии и нарушенные договоры будут менять облик и состав военных арсеналов в предстоящие годы.



Быстрое развитие прорывных технологий в сочетании с устойчивым разрушением договоров о контроле вооружений ускорит гонку вооружений между США, Россией и Китаем. Вероятный выход Вашингтона из договора о РСМД и неопределенная судьба СНВ-3 усилят разногласия в Европе, поскольку западные страны пытаются не попасть в западню наращивания вооружений, а пограничные с Россией государства, такие как Польша, Прибалтика, а возможно и Румыния, готовы добровольно размещать у себя американские военные силы и средства. В то же время, США обретут свободу действий для создания мощного арсенала в противовес Китаю, так как Пекин, исходя из своих стратегических замыслов, старается не заключать такие пакты о контроле вооружений и продолжает устойчиво наращивать силы в западной части Тихого океана.



Идеологическое измерение этого соперничества между великими державами будет менее заметно. Соединенные Штаты приняли вызов оси Китай-Россия и готовы к соперничеству, но они полагаются на нестандартную тактику и стараются действовать единолично, рискуя тем самым отвратить от себя многие средние державы, которые очень нужны Вашингтону в качестве союзников. Поскольку западный фронт расколот, а Соединенные Штаты уже не защищают активно сложившуюся после войны систему правил управления мировым порядком, Китай найдет множество разногласий между средними державами, чтобы ослабить американское наступление. Более того, основанный на технологиях цифровой авторитаризм, который осваивает КНР для урегулирования внутренних вопросов и для экспорта за рубеж, станет привлекательной альтернативой для стран с автократическими наклонностями, которые с опаской смотрят на политический либерализм, неизбежный в случае партнерства с Западом.



США и Китай готовы с шумом ворваться в 2019 год



В 2019 году американо-китайское соперничество будет усиливаться практически по всем направлениям. Китай ощутит на себе возрастающее экономическое давление от пошлин и нормативных препятствий, создаваемых против китайских фирм. Но США будут использовать санкции и для того, чтобы закрутить Китаю гайки по таким спорным проблемам как кибератаки и права человека. (То, как Пекин обращается с уйгурами и прочими меньшинствами, станет для США веским основанием ужесточить свою санкционную политику.)



Что касается проблем безопасности, то Соединенные Штаты будут более напористо и напрямую противодействовать Китаю в Южно-Китайском море и в вопросе Тайваня. Это может вызвать новое противостояние между американскими и китайскими вооруженными силами в морских горячих точках. И напротив, США в своих попытках напрямую противостоять китайской инициативе "Один пояс, один путь" столкнутся с гораздо более серьезными препятствиями, потому что Пекин будет ослаблять американские альянсы мерами экономического воздействия и посредством обхаживания больших и маленьких стран, предлагая им совместный доступ к своим проектам и партнерские сделки.



Белый дом, наложивший пошлины на китайский импорт в объеме 250 миллиардов долларов, может применить против Пекина еще один набор пошлин, если Китай не пойдет на уступки.



В торговле между Вашингтоном и Пекином возможно временное перемирие, поскольку стороны ведут переговоры об отсрочках экономических санкций. Но ключевое слово здесь "временное". Разница между американскими требованиями о реализации глубокой структурной реформы в китайской экономике и тем, на что готов пойти Пекин, не ставя под угрозу очень важную для него промышленно-технологическую стратегию, просто слишком велика и не позволяет двум странам заключить всестороннее и долгосрочное соглашение. Соединенные Штаты уже ввели пошлины на импорт из Китая в объеме 250 миллиардов долларов. Белый дом, недовольный тем, как мало он может добиться от Пекина уступок, может ввести против КНР еще один пакет пошлин на импорт в размере 267 миллиардов долларов. В этом случае весь импорт из Китая в США окажется под бременем пошлин.



Возможный экспортный контроль за товарами "двойного назначения" может оказаться губительным для многих корпораций.



Американское экономическое давление на Китай не сводится к одним только пошлинам. Технологические фирмы в США будут подвергаться более жесткому регуляторному надзору, поскольку Вашингтон пытается ограничить китайцам доступ к технологиям двойного назначения и тщательно проверяет американо-китайские цепочки поставок на предмет угроз национальной безопасности. Возможный экспортный контроль за товарами и услугами "двойного назначения", начиная с высокопроизводительных микросхем и кончая исследованиями в области искусственного интеллекта, может оказаться губительным для многих корпораций. Соединенные Штаты уже создают препятствия для китайских инвестиций и исследований в стратегических секторах, но они также будут проводить активную лоббистскую работу в других странах, особенно в Японии, Канаде, государствах Европы, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и на Тайване, добиваясь от них ослабления связей с ведущими технологическими компаниями КНР, такими как "Хуавей" (Huawei) и ZTE, заявляя, что они создают огромные риски для их национальной безопасности.



Здесь ключевую роль играет выбор времени, ведь в 2019 году в развитом мире появятся революционные телекоммуникационные технологии 5G.



Следующие два года коренным образом изменят скорость передачи данных и картину подключения к интернету, что лежит в основе преобразующих технологий, таких как "интернет вещей", виртуальная и дополненная реальность, обработка с элементами искусственного интеллекта, автономные транспортные средства и телемедицина. В этих областях уже идет острое соперничество между США и Китаем. А поскольку "Хуавей" и ZTE принадлежат к немногочисленной группе компаний высоких технологий, которые разрабатывают технологическую инфраструктуру и стандарты с опорой на 5G, американское правительство сделает все возможное, дабы помешать своему главному стратегическому конкуренту утвердиться в недрах экономической нервной системы США и их союзников. Такая настоятельная потребность естественным образом подольет масла в огонь между государством и корпорациями в ряде передовых экономик, поскольку транснациональные технологические фирмы с многоуровневыми цепочками поставок будут сопротивляться нормативным и регуляторным преградам на пути реализации своих бизнес-моделей, в основе которых лежит открытая торговля и трансграничные потоки данных.



В 2019 году не будет глобального консенсуса о приоритетах и методах, необходимых для регулирования и управления киберпространством.



Нарастание соперничества между великими державами в киберпространстве лишь усилит трения между государственной властью и корпорациями по вопросам политики. Будучи самой крупной мишенью для кибератак, Соединенные Штаты предпринимают более наступательные действия, глядя через перекрестье прицела прямо на Китай и Россию. (Соперничество в ходе президентской гонки в 2020 году привлечет дополнительное внимание к киберугрозам, создаваемым, в частности, Китаем.) В западных странах все чаще наблюдается такая ситуация, когда власти прибегают к большим штрафам и предъявляют потребительские иски, чтобы призвать к ответу корпорации, виновные в крупных утечках информации. Призывы ведущих государств разработать международные нормы и правила для киберпространства будут звучать все чаще и громче, но добиться единодушия в этих вопросах и исполнения решений будет сложно с учетом того, что между США, Европой, Россией и Китаем нет единства взглядов на приоритеты и методы управления киберпространством.



Глобальные потрясения от американской торговой политики



Хотя США сосредоточили все свои экономические усилия на Китае, угроза введения американских пошлин на автомобили, а также противостояние между США и другими ведущими странами в ВТО будут иметь серьезные последствия для глобальной экономики. Белый дом хоть и подвергается махинациям противоборствующих идеологических лагерей в своей экономической политике, но в основном руководствуется стремлением снизить внешнеторговый дефицит путем двусторонних переговоров. Американская администрация не боится прибегать к агрессивной тактике мощных ударов, используя ее в качестве рычага давления. И хотя Белый дом грозит пошлинами на импортные автомобили (это главная причина роста внешнеторгового дефицита США) в интересах национальной безопасности, он не пойдет на торговые сделки, в которых не будет существенных уступок по таким секторам как сельское хозяйство, где американские экспортеры более конкурентоспособны. Соединенные Штаты также будут использовать двусторонние торговые соглашения для того, чтобы отбивать у своих торговых партнеров желание подписывать соглашения о свободной торговле с Китаем (стремление Канады к заключению такой сделки станет проверкой такой тактики на дееспособность).



Заключение Соглашения США, Мексики и Канады (USMCA), которое лучше защищает американских автопроизводителей и включает положения о квотах, устранило угрозу американских пошлин для Мексики и Канады. Снижение экономических угроз для североамериканской торговли привело к тому, что сейчас американскому конгрессу уже не надо в срочном порядке вводить законодательные препятствия для торговой политики Белого дома.



Германия больше всех потеряет в торговых сражениях с США из-за автомобилей. Но она не сможет заставить Евросоюз и в частности Францию пойти на уступки в сельском хозяйстве, которые удовлетворили бы Белый дом.



У Японии есть неплохие шансы ослабить угрозу американских пошлин на автомобили посредством заключения ограниченного торгового соглашения с США с учетом того, что она пошла на уступки в области сельского хозяйства в своем соглашении о свободной торговле с Канадой, а также в подписанном в 2018 году соглашении "О всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве". Южная Корея тоже может согласиться на квоты, чтобы избежать пошлин на товары автомобилестроения. Однако шансов на всестороннее разрешение торговых споров между США и ЕС в 2019 году будет очень мало. Германия больше всех потеряет в торговых сражениях с США из-за автомобилей. Но она не сможет заставить Евросоюз и в частности Францию пойти на уступки в сельском хозяйстве, которые удовлетворили бы Белый дом. В зависимости от того, к кому будет прислушиваться президент в своей администрации - к ястребам или к прагматикам - Белый дом либо откажется от перемирия и введет пошлины на продукцию автомобилестроения, начав с удвоенной энергией давить на Европу в надежде на то, что Брюссель со временем согласится на сделку, либо умерит свои амбиции и сосредоточит усилия на переговорах по вопросам норм и стандартов, которые не являются официально переговорами о свободной торговле.



Параллельно этим многострадальным торговым переговорам будет усиливаться конфронтация между крупными экономическими державами и ВТО.



Всемирная торговая организация в настоящее время рассматривает целый ряд дел, касающихся вопросов национальной безопасности, в том числе, дело, в котором США обосновывают введение пошлин на сталь и алюминий в начале 2018 года. Белый дом на примере этих дел будет утверждать, что многонациональная организация вообще не имеет права осуществлять арбитраж в вопросах национальной безопасности. Если Белый дом одержит верх в этом споре, то и другим государствам будет легче возводить протекционистские барьеры, оправдываясь интересами национальной безопасности.



Если же Белый дом проиграет, он будет еще активнее вести свой крестовый поход против ВТО, ставя под сомнение ее авторитетность. Ясности ради надо сказать, что конгресс имеет полномочия не допустить прямого выхода США из ВТО, что в корне изменит мировую экономику. Но у США есть средства и возможности парализовать работу этой организации по разрешению споров. Поскольку США продолжают блокировать новые назначения, к декабрю 2019 года в ВТО может сложиться такая ситуация, когда в ее апелляционном органе уже не останется и трех членов. А это тот необходимый минимум, который может принимать решения по рассматриваемым делам.



Такая форма протеста со стороны США, которая существовала еще до прихода Дональда Трампа на пост президента, имеет целью заручиться поддержкой ЕС, Японии, Канады и других ведущих партнеров в деле осуществления реформ в ВТО. Такие реформы позволили бы ускорить процесс принятия постановлений и прояснили границы юрисдикции ВТО в условиях, когда США пытается воспрепятствовать этой организации заходить на суверенную торговую территорию. Своим протестом Соединенные Штаты также добиваются от ВТО действий по привлечению Китая и других развивающихся стран к ответственности за нарушения в торговой сфере, в том числе, за государственные субсидии и кражу интеллектуальной собственности. Вместе с этим, в 2019 году ВТО завершит рассмотрение дела по иску Пекина против Европейского Союза, в котором Китай требует для себя признания в качестве рыночной экономики. Если ЕС это дело проиграет, у США появятся новые аргументы в подтверждение того, что ВТО не в состоянии контролировать КНР в вопросах торговли.



Все новые влиятельные страны настаивают на проведении реформ в ВТО, чтобы эта организация ускорила процесс принятия решений и разъяснила границы своей юрисдикции во избежание проникновений на суверенную торговую территорию.



Однако требования США о проведении реформ слишком обременительны и непосильны для этой медлительной и сложной международной организации, которая руководствуется консенсусом. Существует вполне реальная опасность, что США вообще затормозят и остановят процесс урегулирования споров. В таком случае ведущие экономические державы вернутся к двусторонним переговорам, чтобы урегулировать свои разногласия, как это было во время действия Генерального соглашения по тарифам и торговле, которое существовало до ВТО и регулировало вопросы мировой торговли в атмосфере геополитической неопределенности.



Перспективы глобальной энергетики



В первой половине 2019 года крах на нефтяных рынках маловероятен, поскольку санкции уменьшают объем нефтяного экспорта из Ирана, а нехватка трубопроводов мешает США наращивать добычу. Но эта картина во второй половине года претерпит существенные изменения, когда Соединенные Штаты введут в строй новые трубопроводные мощности. Саудовская Аравия и Россия будут по-прежнему пристально следить за любыми признаками перенасыщения рынка, из-за которого может наступить обвальное падение цен. Иран в соответствии с ограниченными исключениями из санкционного режима следующие пять месяцев сможет экспортировать около одного миллиона баррелей в день. А Ливия и Ирак вполне могут урегулировать внутриполитические разногласия, что заметно повлияет на рынок. В то же время, внутренний кризис в Венесуэле может вызвать падение добычи, а разногласия в Персидском заливе способны помешать движению танкеров в Ормузском проливе. За этим надо пристально следить, поскольку такие события вызовут еще более острые перебои с поставками.



США, между тем, готовятся к коренной реорганизации на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ). К концу 2019 года Соединенные Штаты догонят Катар и Австралию, войдя в число крупнейших мировых экспортеров СПГ. Масштабные геополитические последствия таких перемен дадут о себе знать через несколько лет, поскольку конкуренция на рынке СПГ острее, контракты там более краткосрочные, а ценообразование не привязано к нефти, особенно на азиатских рынках, где быстро растет спрос. Осаждаемые Белым домом торговые партеры США попытаются при помощи увеличения закупок СПГ ослабить торговые трения, а восточноевропейские страны, покупая американский СПГ, постараются надежнее защититься от России.



Перспективы развития мировой экономики: медленно и осторожно



Если мы посмотрим на все те факторы, которые будут дестабилизировать глобальную экономику в 2019 году, то у нас появятся основания для опасения, но не для паники. Увеличение корпоративного и государственного долга, медленный рост доходов у рабочих, демографические трудности и политические препятствия на пути структурных реформ создают тревожный фон для долгосрочного экономического прогноза. Тем не менее, самая серьезная угроза американской экономике со стороны торговой политики Белого дома - отмена договора НАФТА - уже устранена. Возможное введение дополнительных американских пошлин на импортные товары из Китая, а также на импорт автомобилей не из стран Северной Америки будет создавать проблемы локального и отраслевого характера. Но воздействие на американскую экономику и на мировую экономику в целом будет ограничено. Белый дом будет обосновывать свой агрессивный подход к торговле устойчивым экономическим ростом в США, однако стимулирующий эффект от налоговых сокращений и бюджетных расходов в Америке в следующие несколько месяцев ослабнет, а ужесточение денежно-кредитной политики в США пойдет весьма умеренным курсом.



Пока экономический рост в США относительно стабилен, американским импортерам будет трудно отыскивать дешевую альтернативу китайской продукции, а американские потребители будут терпимо относиться к повышенным ценам на товары из КНР. В таких условиях Китай благополучно переживет удары США в ходе длительного соперничества, методами более активных бюджетных корректировок поддерживая стабильность у себя дома.



В Европе все еще можно предотвратить сценарий Брексита без соглашения об условиях развода, хотя шансов на это становится все меньше. Итальянское правительство и Еврокомиссия постараются избежать перерастания конфронтации в системный кризис, однако уязвимость итальянского банковского сектора останется самой серьезной угрозой для стабильности еврозоны. Европейский центробанк будет переходить к ужесточению денежно-кредитной политики медленно и осторожно, поскольку над еврозоной нависла опасность со стороны Италии, а экономическое развитие в Европе в целом замедляется.



Формирующиеся рынки будут по-прежнему испытывать нагрузку от сильного доллара, слабых национальных валют, мощной инфляции, больших расходов на импорт, а из-за внутриполитических сложностей им будет трудно осуществлять экономические реформы.



Согласие МВФ оказать срочную помощь Аргентине удержало ее экономику от краха. Но это также дает больше шансов сторонникам перонизма победить на октябрьских выборах, а все мы знаем, что они обращаются с бюджетом более свободно и небрежно. У Турции появится больше политического пространства для осуществления небольших реформ в 2019 году, и она постарается сделать так, чтобы самые неоднозначные и спорные аспекты ее внешней политики не вели к ослаблению экономической стабильности внутри страны. Пакистан добивается помощи от МВФ и зарубежных стран в попытке предотвратить кризис платежного баланса, а правительство Индии будет готовиться к весенним выборам, избегая крупных торговых уступок и оказывая давление на центробанк, чтобы он не ужесточал кредитно-денежную политику. Новое правительство Мексики избежало кошмара от развала НАФТА, но его агрессивная популистская программа усилит политические риски для инвесторов. И хотя небольшие экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, Таиланд, Вьетнам, Малайзия и Тайвань, попадут в перекрестье прицела торговой битвы между США и КНР, работающие в Китае американские компании будут смотреть прежде всего на них, думая о диверсификации цепочек снабжения в условиях продолжающегося соперничества этих экономических гигантов.



Дополнительные прогнозы "Стратфор" на предстоящий год



- В условиях гонки за технологическое превосходство, ставки в которой очень высоки, мировые державы столкнутся с противоречиями между управлением на основе искусственного интеллекта и этическими нормами.



- Соединенные Штаты, Китай и Россия ускорят действия по милитаризации космического пространства в отсутствие международных норм регулирования действий в космосе.



- Великодержавное соперничество с Китаем и Россией приведет к тому, что Соединенные Штаты откажутся от части своих военных обязательств Африке и на Ближнем Востоке. Но американская кампания против Ирана, а также устойчивый страх перед терроризмом и распространением оружия массового уничтожения потребуют от США дополнительного внимания и ресурсов.



- Борьба с коррупцией становится все боле популярным и мощным политическим инструментом, которым могут воспользоваться как западные страны, так и диктаторы при формировании своей внутренней и внешней политики.



- Великие державы будут вести борьбу за выгодные контракты на поставку оружия по всему миру.



- Расколотый и неуступчивый конгресс даст неоднозначные результаты для внешней политики США.



- В 2019 году продолжится долговременный глобальный переход на возобновляемые источники энергии, и корпорации будут все чаще играть лидирующую роль в этом переходе.



Продолжение следует… Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544479620

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