Почему "черный халифат" до сих пор не побежден, - Искандер Батыров

08:13 11.12.2018

В военной коалиции, возглавляемой США, наметился раскол



Агентство Al-Masdar news сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) начала новое наступление на позиции военизированных формирований "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) вблизи района Ат-Танф (контролируемого военными США) в юго-восточной части провинции Хомс.



Тяжелые бои идут в пустынной местности южнее города Аль-Сухна, который является важным региональным транспортным узлом. На этот раз правительственные войска обрушили на "игиловцев" мощь своей тяжелой ствольной и реактивной артиллерии и смертоносные авиаудары с воздуха. Формирования псевдохалифата ведут ответный артиллерийский и стрелковый огонь по наступающим подразделениям САА. Получается, что заявления высокого российского военного руководства о разгроме ИГ не соответствуют истине.



В частности, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что боевики ИГ находятся только на восточном (левом) берегу, подконтрольном США и Сирийским демократическим силам (СДС), а западнее Евфрата остались только спящие, сиречь небольшие ячейки "черного халифата". Местность, где сейчас войска Дамаска сражаются с явно немалочисленными отрядами "игиловцев", находится более чем в 100 км западнее Евфрата.



Причины такой сверхживучести "Исламского государства" обусловлены многими факторами. Умение скрытно передвигаться по пустынной местности боевики-исламисты демонстрировали еще в начальный период, когда ИГ только заявило о себе. Более того, лидеры "черного халифата" пользуются поддержкой некоторых арабских племен, населяющих пустыню Эш-Шам, и это будет продолжаться до тех пор, пока Дамаск не удосужится сделать местным шейхам выгодное предложение, от которого они не смогут отказаться.



Победе над "черными" очень мешает деятельность военных и спецслужб США в регионе. Их база не зря расположена в районе Ат-Танфа, это позволяет американцам блокировать передвижение иранских военных, ополчения, формируемого из шиитских племен в Афганистане и Пакистане под патронажем иранского Корпуса стражей исламской революции и местных отрядов шиитских добровольцев Хашд аш-Шааби из Ирака в правобережную Сирию. Авиация сил коалиции периодически наносит удары по правительственным войскам, что значительно ослабляет их. Так, за неделю до вышеизложенных событий позиции САА атаковали с воздуха самолеты коалиции, возглавляемой США.



По данным иракских источников, американцы недавно позволили отрядам ИГ беспрепятственно пройти через сирийско-иракскую границу. И это поведение союзника не на шутку разозлило Багдад. На сайте новостного агентства Al-Ma’aloumah news цитируется высказывание на этот счет иракского парламентария Али Кави, что коалиционные силы, возглавляемые США, открыли безопасный путь для перемещения террористов из Сирии в глубь Ирака. Далее говорится, что иракский парламент намерен серьезно пересмотреть стратегическое соглашение с Вашингтоном, которое пока не принесло никаких военных результатов и неэффективно в вопросах безопасности для Багдада, и что иракские силы и народные силы Хашд аш-Шааби способны охранять государственные границы без американского партнерства. Сообщалось также, что соглашение с Вашингтоном будет расторгнуто после того, как новый кабинет министров Ирака будет полностью сформирован. Оптимизму Багдада противоречит другое сообщение Al-Ma’aloumah news, в котором говорится, что американцы создали еще одну базу на иракской территории – недалеко от города Аль-Каим на границе с Сирией.



В то время как Багдад отмечает годовщину победы над "черным халифатом", иракские войска ведут зачистку местности вблизи Вади-Хуран в Аль-Анбаре (на границе между Ираком и Сирией) от просочившихся из сопредельного государства "игиловцев". По данным иракского источника, это весьма опасные крупные силы, возглавляемые известными полевыми командирами. Багдадские парламентарии обвиняют американцев, что те укрывают и тренируют "игиловцев" на базе Ат-Танф. С таким же обвинением в адрес Вашингтона ранее выступали Москва и Дамаск.



Пентагон продолжает наращивать силы в регионе. В Персидский залив направляется ударная авианосная группа, в состав которой входят: авианосец John C. Stennis (несет 90 самолетов и вертолетов), 7 эсминцев, вооруженных "Томагавками", два крейсера и корабли обеспечения. Одна из задач этой группы – блокирование путей передвижения иранских войск и шиитского ополчения через сирийско-иракскую границу.



В настоящее время войска СДС при поддержке авиации коалиции продолжают штурм оплота ИГ на левом берегу Евфрата – города Хаджин. Не так давно Валерий Герасимов отметил: "Мы видим, как возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция и подконтрольные им отряды Сирийских демократических сил уже в течение шести месяцев не могут завершить разгром формирований ИГ в районе населенного пункта Хаджин. По опыту ведения боевых действий правительственными войсками задача такого плана может быть выполнена в течение 1–2 недель". И действительно, коалиция буквально завязла в боях за этот населенный пункт. США и союзники подобно тому, как это было в Мосуле и Эр-Ракке, планомерно разрушая Хаджин, наращивают плотность ударов с воздуха, что ведет к многочисленным жертвам среди мирного населения. Американская сторона заявляет, что бомбит исключительно военные цели: маршруты снабжения, транспортные средства, боевые позиции, а также туннели и укрепленные здания. Но агентство SANA информирует, что авиация коалиции разнесла в щепки деревню Аль-Бука недалеко от города Хаджин, где погибло более 40 мирных жителей. Такой подход к ведению боевых действий не может вызвать симпатий у местного населения. Вашингтон намеревается отдать всю левобережную Сирию курдам. Эти планы американцев не по нраву местным арабским племенам, которые пойдут на сговор с ИГ ради освобождения своей исконной территории.



О реальных целях, которые преследуют США и РФ в этом регионе, остается только догадываться. Одно можно сказать определенно – живучести ИГ способствует нежелание Москвы и Вашингтона прийти к единому знаменателю в решении сирийской проблемы.



10.12.2018