Киргизия с Нового года будет жить по новому Уголовному кодексу, - В.Панфилова

08:15 11.12.2018

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.12.2018



За решеткой в республике остаются 13 политических заключенных



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал защиту прав человека приоритетом государства и отметил, что республика следует международным стандартам в этой области. Однако киргизские политики и правозащитники считают, что в стране по-прежнему нарушаются права человека и остаются политические заключенные, что наносит урон имиджу государства. Но с Нового года страна начнет жить в новом правовом поле.



В Бишкеке отметили 70-летие Всеобщей декларации прав человека, к которой республика присоединилась одной из первых в Центральной Азии. Сооронбай Жээнбеков, выступая 10 декабря на международной конференции "Всеобщая декларация прав человека как основа конституционализма и парламентской демократии в Киргизской Республике" под эгидой ООН, напомнил, что "защита прав человека была и остается основной обязанностью государства". Он подчеркнул: идеи, заложенные в декларации, соответствуют менталитету и мировоззрению киргизского общества.



"Равноправие мужчин и женщин, призывы к уважению наций, языков, религий всех народов, а также к сохранению дружественных отношений между ними – это ценности и принципы, которых придерживались и наши предки. Наши предки поручили нам вместе с сохранением национальных духовных ценностей уважать человеческое достоинство каждого и защищать права женщин и детей. Поэтому мы, народ Кыргызстана, в 1994 году первыми из стран Средней Азии приняли Всеобщую декларацию прав человека", – подчеркнул глава Киргизии. "С тех пор прошло четверть века, и страна видит одним из главных приоритетов защиту прав граждан", – подытожил президент.



Глава государства напомнил, что во Всеобщей декларации прав человека большое значение придается справедливости судов и прозрачности судебных разбирательств и подчеркнута необходимость недопущения вседозволенности правоохранительных органов и Киргизия в последнее время предпринимает решительные действия в этом направлении. С 2019 года Киргизия вступает в новое правовое поле. "С Нового года мы начнем жить в рамках новых правовых норм, досудебные следственные действия, судебные разбирательства, исполнение судебных решений будут в соответствии с нормами новых кодексов и законов, вводится Единый реестр преступлений и проступков, следственные, судебные процессы, исполнение решений суда будут прозрачными", – сказал киргизский президент.



Выступившие на мероприятии киргизские правозащитники обозначили болевые точки в области прав человека, сообщает агентство "24". Так, глава правозащитного центра "Бир Дуйно – Кыргызстан" Толекан Исмаилова отметила, что "все президенты Кыргызстана клялись в любви к гражданскому обществу, а потом на правозащитников навешивали ярлык "иностранный агент". Она считает, что Киргизия должна следовать докуменам ООН недекларативно. Эксперт по гендерным вопросам Анара Ниязова упрекнула киргизскую власть в отсутствии сбалансированной политики в данной области. Она привела в пример парламент, где гендерная квота остается на бумаге и действует при формировании партийных списков, а потом женщин вычеркивают из них. Правозащитники подчеркнули, что в системе ценностей в Киргизии не акцентируется внимание на защите прав женщин, а это чревато негативными последствиями.



Киргизский политик Равшан Джеенбеков считает, что президент, говоря о соблюдении прав человека, переоценивает действительность. "Возможно, глава государства имел в виду другие направления, о которых и я часто говорю: это прогресс в области свободы слова и свободы мирных собраний. Но в отношении прав человека мы не сделали ни одного серьезного шага вперед. Кыргызстан был страной, ущемляющей права человека, таким и остался", – сказал "НГ" Равшан Джеенбеков. Он напомнил, что Киргизия вопреки собственным законам и законам международного права экстрадировала казахстанского политического беженца Мурата Тунгишбаева, которого на родине подозревают в связях с движением "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Из Киргизии Тунгишбаева вывезли ночью. На днях в аэропорту Бишкека по запросу Астаны сняли с рейса жену и двух дочерей еще одного активиста ДВК – Жандоса Алимкулова, который сбежал в Киев. Не исключено, что и его семья будет экстрадирована. "Это не единичный случай, когда нарушаются права человека. В целом могу заверить как оппозиционный политик, что в области прав человека улучшений пока нет", – отметил Джеенбеков.



После избрания президентом Киргизии Сооронбая Жээнбекова общественность ожидала от него более внимательного отношения к вопросу о политических заключенных. Всего их в республике 13. Всем им, кроме лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, инкриминируется статья "попытка насильственного захвата власти". Однако, по словам Равшана Джеенбекова, пока со стороны президента, правоохранительных органов и судебной власти сигналов о пересмотре дел политических заключенных нет. Это говорит о том, что новый президент признал решения предшественника правомочными и считает, что обвинения против киргизских политиков были законными и справедливыми. По его словам, надеяться на новый Уголовный кодекс, который начнет действовать с 1 января будущего года, нет оснований. Поскольку проблема не в законах. Проблема в том, что президент, премьер-министр, парламент, судебная система в целом не принимают принципов открытости и прозрачности, состязательности, общественного контроля, ответственности. Из-за этого законы не исполнятся.