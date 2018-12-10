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Соотечественникам россиянам готовят новые льготы, - Е.Трифонова
08:18 11.12.2018

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
10.12.2018

Упрощением процедуры получения российского гражданства прежде всего смогут воспользоваться жители Украины

Комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками подготовил поправки ко второму чтению обновленной редакции закона о гражданстве. Нижняя палата скорее всего примет ее уже на этой неделе. Предлагается еще больше упростить процедуру получения российского паспорта для соотечественников. Например, от жителей Украины для этого теперь не нужно будет ничего, кроме их желания. А президенту будет дано право по своему усмотрению расширять круг "носителей русского языка".

Поправки вносятся от имени первого зампреда комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина ("Единая Россия"). Речь идет о законодательном обеспечении только что утвержденной указом президента Владимира Путина Концепции миграционной политики РФ.

Подготовлены поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в закон о гражданстве, который уже, видимо, на этой неделе будет рассматриваться Госдумой во втором чтении. Как пояснили "НГ" в аппарате Затулина, эти поправки полностью соответствуют "миграционному" поручению президента о создании в трехмесячный срок таких механизмов, которые облегчат процесс получения российского гражданства соотечественниками из-за рубежа. Дело в том, что вносить в ГД какой-то новый документ – это значит не успеть до февраля, так что поправки необходимо вносить в уже прошедший первое чтение документ.

В пояснительной записке к предлагаемым корректировкам говорится, что они в полной мере отвечают духу заявления Путина в Буэнос-Айресе. Напомним, что там он подчеркнул: "Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет".

Поэтому депутаты намерены в первую очередь смягчить условия получения гражданства для людей, уже сейчас законно находящихся в России на протяжении более чем года. То есть для тех, кто получил от властей РФ хотя бы какой-то документ: о статусе беженца, о временном убежище, разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Им, согласно поправкам Затулина, могут разрешить ходатайствовать о получении гражданства без подтверждения своего материального положения и знания русского языка.

Этот шаг, говорится в пояснительной записке, "сокращает для некоторых категорий лиц срок проживания в РФ до года для права получения гражданства". И поскольку это в основном коснется приезжих из Украины, то они таким образом получат права становиться россиянами в упрощенном порядке.

Либерализация предусмотрена и в целом для всех "носителей русского языка". В пояснительной записке указано, что это означает "установление простых и понятных для граждан правил, свободных от административных барьеров". Напомним, что чаще всего таковым становилось требование к соотечественникам, претендующим на паспорт РФ, подать официальную справку о выходе из предыдущего гражданства. Сегодня это правило в принципе отменено лишь для бывших граждан Украины. Однако депутаты настаивают, что такое необходимо сделать для всех, поскольку "это требование часто приводит к невозможности подать в срок документы на гражданство". В ГД отмечают, что отказ от подтверждения факта выхода из прежнего гражданства любым соотечественником полностью соответствует принципам новой миграционной концепции.

В правительственном законопроекте, кроме того, предполагается расширить географию "носителей русского языка". В нынешнем варианте закона о гражданстве ими могут быть лишь те, кто либо сами проживали в границах территории современной России, либо имели соответствующих предков. Депутаты намерены добавить еще один критерий – факт рождения кого-либо на этой территории. Это необходимо для того, чтобы решение по соотечественнику не зависело от формальностей – скажем, документальных доказательств "постоянного проживания" предков. Эти доказательства, как уже показала практика, чаще всего найти в архивах просто невозможно.

А вот рождение в границах РФ, говорится в пояснительной записке, уже свидетельствует о территориальной привязке предков к России, а потому "принятие поправки позволит миллионам русских людей, предки которых происходят из исторической России, но в ходе сложных событий оказались за рубежом, получить гражданство по процедуре для "носителей русского языка". Напомним, что она является сейчас наиболее упрощенной.

Стоит отметить, что также предлагаемые профильным комитетом поправки предусматривают дополнительное право президента определять перечень государств (кроме самой России), с территории которых могут происходить "носители русского языка". "Ограничение территории происхождения "носителей русского языка" только нынешними границами отрезает от возможности получать гражданство тех, предки которых или сами они родились в бывших союзных республиках СССР, куда их послали из корневой России для освоения и обустройства их территорий", – отмечается в пояснительной записке. Кстати, исследования показывают, что 60% соотечественников, находящихся сейчас в новых постсоветских государствах, проживают там в трех и более поколениях.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544505480
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