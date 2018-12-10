 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Макрон прихлопнул французскую демократию ЧП. За что расфигачили музей Триумфальной арки
08:20 11.12.2018

Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил "чрезвычайное экономическое и социальное положение" в стране на фоне протестов "желтых жилетов". В телевизионном обращении к нации французский президент осудил акты насилия, совершенные демонстрантами в отношении сотрудников полиции и подчеркнул, что "никакой гнев" не оправдывает такие действия.

"События последних недель на территории материковой Франции и в заморских территориях серьезнейшим образом потрясли нацию. В них смешались законные требования и недопустимое насилие. Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия",- приводит "РИА Новости" слова президента Франции.

Также Эмманюэль Макрон сообщил, что что с 2019 года минимальная зарплата в стране будет повышена на €100, а сверхурочные часы не будут облагаться налогом. При этом в конце года французов ожидает не облагаемая налогом премия.

Напомним, массовые протесты проходят во Франции с ноября. Акции "желтых жилетов" начались из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. 8 декабря "желтые жилеты" вышли на четвертую волну протестов. Улицы Парижа патрулировали более восьми тысяч полицейских, им на помощь была пригнана бронетехника. По всей Франции бастовали 125 тысяч человек.

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В Париже судят погромщиков
Арестованы грабители музея Триумфальной арки

Прокурор Парижа Реми Эйтц сегодня объявил о задержании 14-го подозреваемого в разгроме и грабеже музея Триумфальной арки во время манифестаций "желтых жилетов" 1 декабря. С подробностями - корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

Грабеж музея Триумфальной арки на площади Звезды, открывающей вход на Елисейские Поля, произошел практически в прямом эфире. Когда 1 декабря на площади шли столкновения с полицией, которые снимали многочисленные камеры, группа погромщиков взломала обитые бронзой двери и ворвалась внутрь.

Телезрители увидели, как вандалы вскрывают болгаркой витрины с экспонатами и замки на дверях сувенирного магазина, кувалдами крушат знаменитые скульптуры Франсуа Рюда (пусть не оригиналы, но ценные гипсовые отливки XIX века), архитектурные макеты 1930-х годов. Президент Центра национальных памятников Филипп Белавал оценил разрушения в €1 млн и констатировал, что некоторые предметы утрачены безвозвратно.

Кадры погрома в музее Триумфальной арки стали символом актов вандализма, происходивших в Париже в последние дни. Президент Эмманюэль Макрон, находившийся 1 декабря в Аргентине, обратил на это особое внимание. "Не может быть оправданий атакам на силы правопорядка, грабежам магазинов, угрозам в адрес прохожих и журналистов, осквернению Триумфальной арки. Виновные в этом не хотят перемен, не хотят никаких улучшений, они хотят лишь хаоса. Они будут найдены и предстанут перед судом за совершенные ими акты насилия",- пообещал он. Вернувшись наутро в Париж, президент первым делом отправился к Триумфальной арке и Могиле неизвестного солдата.

Уголовное дело завели на прошлой неделе, вскоре последовали и первые судебные заседания.

14 человек - 13 взрослых и один подросток - идентифицированы и задержаны. Им предъявлены обвинения в "грабеже с отягчающими обстоятельствами" и "разрушении памятника, совершенном группой лиц".
Трое из них находятся в предварительном заключении, остальных отпустили в ожидании суда. Поиски других потенциальных преступников продолжаются.

Как рассказывает газета Le Parisien, еще двое были задержаны во время дорожного контроля автомобиля. Обитатели пригорода Бонди в департаменте Сена-Сен-Дени (одному 21 год, другому - 22) разжились коллекцией юбилейных медалей, выставленных в музее Триумфальной арки. Как они ни оправдывались, что купили их у неустановленного лица - просто из любви к истории родного края, их приговорили к внушительным штрафам.

Владельцы разграбленных магазинов пытаются найти преступников с помощью сайтов частных продаж, где всплывают украденные вещи. Например, в окрестностях Триумфальной арки 1 декабря опустошили фирменный магазин мотоциклов. Некоторые участники погрома, решившие блеснуть в соцсетях свеженькими шлемами и куртками, опознаны и задержаны. Также ведется работа по идентификации и наказанию участников беспорядков 8 декабря.

"Желтые жилеты" штурмуют Париж
8 декабря "желтые жилеты" вышли на четвертую волну протестов. Улицы Парижа патрулировали более восьми тысяч полицейских, им на помощь была пригнана бронетехника. Число протестующих в Париже достигло десяти тысяч человек, по всей Франции бастовали 125 тысяч человек





Представители парижской мэрии вновь оценивают урон, который понес город. Он может быть большим, чем неделю назад. По словам первого заместителя мэра Эмманюэля Грегуара, на этот раз беспорядки распространились и на другие районы. В этой ситуации парижане впервые стали сами давать отпор погромщикам. Владелец ювелирной лавки, куда пытались ворваться грабители, встретил их резиновыми пулями и обратил в бегство.

Авторы: Алексей Тарханов

Источник - kommersant.ru
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