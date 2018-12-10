 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ливийская нефтянка. Племена требуют свою долю, - М.Беленькая
08:29 11.12.2018

Крупнейшее нефтяное месторождение в Ливии подверглось нападению и прекратило работу

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении нефти в стране из-за его захвата племенными вооруженными формированиями с юго-запада Ливии. Племена требуют перераспределения доходов от экспорта нефти. NOC отказывается от переговоров и подсчитывает потенциальные убытки. Сокращение добычи нефти может составить около 400 тыс. баррелей в сутки. Если конфликт затянется, это может отразиться на мировом рынке. Только на прошлой неделе Ливия вместе с Венесуэлой и Ираном получила освобождение от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

В понедельник, спустя два дня после появления первых сообщений о столкновениях на крупнейшем ливийском месторождении Эш-Шарара, расположенном в юго-западном регионе Феццан, Национальная нефтяная корпорация официально сообщила о приостановке работ на месторождении. "Безопасность персонала является приоритетом для NOC, и в настоящее время рассматривается вопрос о его эвакуации в связи с угрозами и принудительным закрытием нефтяного месторождения вооруженной группировкой, требующей присоединения к местным представителям сил охраны нефтяных объектов (PFG)",- говорится в сообщении компании,опубликованном на ее сайте.

В субботу племенные отряды, входящие в так называемое движение "Гнев Феццана", ворвались на территорию месторождения. Они отключили несколько насосных станций и под угрозой применения силы заставляли рабочих прекратить добычу. Ворота захватчикам открыла охрана месторождения. Силы PFG были сформированы в 2012 году для охраны нефтяной и газовой инфраструктуры Ливии. Отряды формируются из племен, населяющих территории, на которых расположены объекты. Формально они должны подчиняться руководству компании NOC, которая и выплачивает им зарплату. Однако на деле ситуация оборачивается постоянными конфликтами между корпорацией и силами PFG, которые требуют повышения зарплаты и увеличения штата. Только в феврале этого года NOC была вынуждена объявить форс-мажор на месторождении Эль-Филь. В 2017 году несколько раз прерывалась работа и на Эш-Шараре. И в этот раз корпорация возложила ответственность за беспорядки именно на PFG. "NOC также выражает обеспокоенность по поводу слабости PFG, которые продолжают пренебрегать своими обязанностями по защите месторождений, персонала и средств к существованию ливийского народа, более того, предпочитают покрывать преступления, совершенные захватчиками",- говорится в заявлении корпорации. NOC отказалась вести переговоры с командирами вооруженных формирований.

В то же время Reuters цитирует официального представителя движения "Гнев Феццана", который заявил, что месторождение не будет разблокировано до тех пор, пока ООН не вмешается в переговоры. По его словам, южный регион Феццан десятилетиями страдал от пренебрежительного отношения центральных властей. Движение потребовало, чтобы доходы от нефти шли на проекты по развитию региона. И ООН, и представители уполномоченной ею координировать процесс национального примирения в Ливии международной неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога" неоднократно заявляли, что без перераспределения доходов от нефти мира в стране не будет.

Со своей стороны, глава NOC Мустафа Саналла назвал захват нефтяного месторождения "угрозой для будущего страны". По его мнению, законные требования народа юга Ливии "используются преступниками, преследующими только свои собственные интересы".

Месторождение Эш-Шарара находится под управлением Akakus Oil Operations - совместного предприятия NOC и группы европейских компаний, в том числе испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total. Ущерб от приостановки работ для ливийской экономики может составить около $32,5 млн ежедневно. Речь идет о потере 315 тыс. баррелей в день. К этому следует приплюсовать потери 73 тыс. баррелей в день с месторождения Эль-Филь. Если ситуация затянется, она может отразиться и на нефтяном рынке. Только на прошлой неделе ОПЕК и ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года. Из них 800 тыс. баррелей нефти приходится на ОПЕК. Три страны получили исключение из сделки ОПЕК+: Иран и Венесуэла из-за санкций и Ливия в связи с нестабильной ситуацией в стране.

Марианна Беленькая
Газета "Коммерсантъ" №228 от 11.12.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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