Главный каз-поэт Олжас Сулейменов трудоустроен директором госмузея "Центр сближения культур"

08:38 11.12.2018

Сулейменов возглавил госмузей "Центр сближения культур"



Министр культуры и спорта Арыстанбек Мұхамедиұлы сообщил 10 декабря на своей странице в Фейсбуке:

"Друзья, с большим удовольствием представил сегодня коллективу научной организации "Центр сближения культур" нового руководителя. Им стал Олжас Омарович Сулейменов - великая личность мирового масштаба, которого все знают, любят и безмерно уважают.



Именно Олжас Омарович Сулейменов в 2013 году с высокой трибуны ЮНЕСКО выступил с идеей объявления десятилетия сближения культур - это был очень важный шаг, за которым далее по инициативе ЮНЕСКО на Генеральной ассамблее ООН была принята специальная программа, а в рамках 38-й сессии Генеральной конференции состоялся визит Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева в Штаб-квартиру ЮНЕСКО, где в ходе своего выступления Президент выдвинул идею создания в Алматы Международного центра сближения культур.



Я благодарен Олжасу Омаровичу за его согласие возглавить РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур", который мы создавали вместе с замечательным академиком, великолепным археологом и нашим общим другом Карлом Молдахметовичем Байпаковым в 2016 году. До того времени в Казахстане, к сожалению, не было ни одного специализированного учреждения международного сотрудничества в области культуры. Меньше чем за 3 года, благодаря поддержке Главы государства, знаниям и международному авторитету Карла Молдахметовича и тому, что Казахстан предпринимает действенные усилия по возрождению своей истории, мы организовали и провели несколько крупных конференций международного значения и главное - добились присвоения нашему Центру сближения культур второй категории ЮНЕСКО. Это очень значимое достижение, друзья, ведь, как правило, чтобы получить столь высокую степень признания, организации ведут научную деятельность десятилетиями и даже после этого в итоге далеко не все получают этот статус.



Для продолжения этой важной работы нашего большого и любимого друга Карла Молдахметовича мы пригласили Олжаса Омаровича. Это назначение важно не только для истории нашего независимого Казахстана, оно важно для развития и укрепления мирового искусства и культурных связей. Выявление, сбор, комплектование, хранение и пропаганда историко-культурного наследия, проведение научно-просветительской деятельности и прикладных, проектных, поисковых и научных исследований - вся работа Центра сближения культур направлена в том числе на сохранение нашего национального наследия, друзья. Символично, что сам Центр располагается в старинном и уникальном здании, где в советское время находился "Республиканский музей книги" и которое недавно было нами отреставрировано; за годы Независимости нашей страны сделано очень многое и сегодня это здание оснащено современными и передовыми технологиями. С радостью сопроводил Олжаса Омаровича в его новый кабинет, рад, что он пришелся ему по душе. Еще раз от души поздравляю весь коллектив и Олжаса Омаровича с назначением!"