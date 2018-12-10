Подвиг панфиловцев. Фальсификаторы не унимаются, - В.Литвиненко

08:46 11.12.2018 Подвиг панфиловцев – по другому ведомству

Военная прокуратура сшила "дело панфиловцев" белыми нитками



Литвиненко Владимир, 10 декабря 18



Фальсификаторы не устают разоблачать "мифы" Великой Отечественной войны. Доктор филологии Борис Соколов в новой книге "Правда и мифы Второй мировой" ("Вече", 2018) посвятил этому целую главу. К числу "мифов" он относит и подвиг 28 панфиловцев.



Соколов так пишет об этом: "Реальная история "боя 28 гвардейцев-панфиловцев" восстановлена давно и ничего общего с героическим мифом она не имеет". При этом филолог ссылается на материалы справки-доклада "О 28 панфиловцах", подписанной 10 мая 1948 года главным военным прокурором Вооруженных Сил СССР генерал-лейтенантом юстиции Николаем Афанасьевым.



Справка-обманка

Справка-доклад "О 28 панфиловцах" появилась в результате специального прокурорского расследования, проведенного в 1946–1947 годах военной прокуратурой якобы потому, что шестеро участников боя у разъезда Дубосеково оказались живы. Ряд историков считают, что расследование было инициировано как часть кампании по дискредитации Жукова, который ходатайствовал о присвоении 28 панфиловцам звания Героя Советского Союза. Справка заканчивалась выводом: "Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора "Красной звезды" Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого".

В июне 1948-го справка была доложена секретарю ЦК ВКП(б) Андрею Жданову, который счел доводы прокурорского расследования "шитыми белыми нитками", хода делу не дал и отправил справку в архив.

В 90-е справка-доклад была рассекречена и в 1997-м опубликована в журнале "Новый мир". Ее материалы периодически появлялись в СМИ, а 8 июля 2015 года справка-доклад военной прокуратуры размещена на сайте Государственного архива.

При ее изучении сразу бросаются в глаза вопиющие недостатки, те самые "белые нитки", которые обнаружил Жданов, но не увидел доктор филологических и кандидат исторических наук Соколов: поверхностность, небрежность, невежественность и тенденциозность аргументации военных прокуроров.

Во-первых, в справке-докладе нет ни одного свидетельства непосредственных участников боя в районе деревни Нелидово и разъезда Дубосеково: ни свидетельств выживших героев-панфиловцев (например Иллариона Васильева и Григория Шемякина, которым еще в 1942 году были вручены медали "Золотая Звезда" и ордена Ленина), ни собранных Комиссией по истории Великой Отечественной войны АН СССР свидетельств воинов панфиловской дивизии, сражавшихся рядом с разъездом Дубосеково (в фонде указанной комиссии имеется 32 стенограммы интервью воинов панфиловской дивизии – 13 стенограмм за 1942-й, две за 1944-й и 17 стенограмм за 1946–1947 годы).

Во-вторых, к моменту "расследования" военной прокуратурой боя у разъезда Дубосеково уже стали известны и опубликованы сведения, что бой с немецкими танками вели не просто бойцы 4-й роты 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, а отряд истребителей танков, но в справке-докладе нет даже попытки выяснить, был ли в составе 4-й роты такой отряд.

В-третьих, там вообще не упоминаются архивные документы, касающиеся действий 1075-го полка панфиловской дивизии 16 ноября 1941 года, в частности донесения комиссара полка Ахмеджана Мухамедьярова начальнику политотдела 316-й стрелковой дивизии Александру Галушко о боях подразделений 1075-го стрелкового полка 16 и 17 ноября 1941 года.

В-четвертых, в справке-докладе нет никакой информации о силах и средствах немецких войск, наступавших на позиции 1075-го стрелкового полка: видимо, военная прокуратура даже не думала это выяснять.

В-пятых, она не сочла необходимым произвести реконструкцию боевых действий 1075-го стрелкового полка 16 ноября 1941 года, в том числе боя у разъезда Дубосеково.

Перечисленные недостатки справки-доклада привели к появлению нескольких лживых домыслов относительно подвига панфиловцев, помещенных в книге Бориса Соколова.



Домыслы Бориса Соколова

Домысел первый – "число героев-панфиловцев вымышлено". Борис Соколов утверждает, что "28 панфиловцев не существовало в природе". Это утверждение он обосновывает материалами, приведенными в справке-докладе военной прокуратуры. В ней сообщается, что в районе разъезда Дубосеково оборонялась 4-я стрелковая рота (командир роты – капитан Гундилович) 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. Численность этой роты до боя составляла более 120 человек, а после боя осталось только 20–25 воинов, то есть около 100 пали смертью храбрых. Число же 28, которое было названо в статьях "Красной звезды", по мнению Соколова, появилось случайно, поскольку сотрудники газеты "прекрасно понимали, что написать о гибели целой роты и численностью не менее чем в 120 человек им никто не разрешит. Да и награждать сразу сто с лишним человек по меркам 1941 года было чересчур".

Но это дилетантские "рассуждения", свидетельствующие о слабых представлениях автора о структуре и составе частей и подразделений панфиловской дивизии в ноябрьских боях 1941 года. Дело в том, что в статьях "Красной звезды" речь шла не вообще о бое советских войск с немецкими, а конкретно о бое панфиловцев с немецкими танками. Для борьбы с танками нужны соответствующие средства. Наиболее эффективны артиллерийские противотанковые. Но их-то как раз в битве под Москвой и не хватало. А в стрелковых ротах Красной армии (в том числе и в 4-й роте 2-го батальона 1075-го стрелкового полка) в 1941 году противотанковых средств не было вообще. Поэтому 21 октября 1941 года вышло специальное постановление Военного совета Западного фронта №84 о сформировании в стрелковых полках истребительных противотанковых отрядов численностью 15–20 человек с необходимым вооружением: противотанковыми гранатами, бутылками с зажигательной смесью, противотанковыми минами, полуавтоматическими винтовками с бронебойными патронами. В соответствии с этим постановлением по распоряжению командующего 16-й армии генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского в полках 316-й стрелковой дивизии были созданы истребительные противотанковые отряды. Они комплектовались в основном добровольцами. В ноябре 1941-го отряды истребителей танков создаются уже на уровне батальонов. Генерал армии Афанасий Белобородов (в ноябре 1941-го – полковник, командир 78-й сд) в книге "Всегда в бою" пишет, что по прибытии дивизии в начале ноября на фронт командующий 16-й армии поставил следующую задачу: "В каждом батальоне немедленно сформируйте отряды истребителей танков. Помните, главный наш противник – танки. Выбить у немцев танки, повторил генерал, – значит овладеть инициативой…".

Именно такой отряд истребителей танков, включавший добровольцев из разных рот 1075-го стрелкового полка, занял оборону на позициях 4-й роты 2-го батальона в опорном пункте у разъезда Дубосеково. Об этом свидетельствовали выжившие участники боя: Васильев – в 1942-м, Шемякин – в 1944-м.

Важно отметить, что в это же время в войска стали поступать противотанковые ружья (ПТР), разработанные конструкторами Дегтяревым (ПТРД) и Симоновым (ПТРС). Первыми новые ПТР получили войска Западного фронта, оборонявшие Москву. Директивой командующего войсками фронта генерала армии Георгия Жукова от 26 октября 1941 года в 5, 33 и 16-ю армии были направлены по три-четыре взвода ПТР. 16-я армия в первых числах ноября 1941-го получила всего 40 ПТР, из которых 30 были отданы 316-й дивизии. Командир 1075-го стрелкового полка Капров утверждает, что в полку было 11 ПТР. По донесению начальника политотдела 316-й стрелковой дивизии батальонного комиссара Галушко начальнику политотдела 16-й армии, 1075-й стрелковый полк имел два взвода ПТР. В опорном пункте у разъезда Дубосеково были противотанковые ружья, об этом сообщил участник боя Шемякин. Сколько было противотанковых ружей в опорном пункте у разъезда Дубосеково? Называют разные цифры: два ружья, четыре и даже одиннадцать ПТР. Наиболее вероятной является предпоследняя цифра: командир 1075-го стрелкового полка полковник Илья Капров сообщал о четырех противотанковых ружьях во 2-м батальоне. Они были переданы отряду истребителей танков. При усилении отряда истребителей танков, находящихся у разъезда Дубосеково, четырьмя расчетами ПТР общая численность воинов опорного пункта – около 30 человек. Таким образом, цифра героев-панфиловцев в статьях "Красной звезды" если и не совпадает точно с истинной, то близка к ней.

Думаю, что впервые эту цифру корреспондентам "Красной звезды" сообщили в 316-й дивизии, но не уточнили, что речь идет о специально созданном отряде истребителей танков.

Домысел второй – "немцы быстро разгромили оборонявшихся у разъезда Дубосеково". Борис Соколов считает, что для гитлеровцев бой у разъезда Дубосеково был "совершенно обычным делом", по сути незначительным боевым эпизодом. И пытается подтвердить это тем, что "никакие боевые действия у Дубосеково в донесениях немецкой дивизии никак не упомянуты" (позиции 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, в составе которого воевали герои-панфиловцы, атаковали подразделения 2-й немецкой танковой дивизии и, возможно, танки приданного ей батальона 11-й танковой дивизии. – В. Л.). Но утверждение Бориса Соколова об отсутствии сведений о бое 28 панфиловцев в немецких источниках не соответствует действительности. Дело в том, что на картах, которыми пользовались войска 2-й немецкой дивизии, разъезд Дубосеково вообще не был обозначен. На их "трехверстке" 1941 года указаны деревни Ширяево, Нелидово, Петелино, Морозово, Васильевское, Шишкино и другие, имеющие отношение к боям 1075-го стрелкового полка. Однако в журнале боевых действий 2-й немецкой дивизии в одной из записей от 16 ноября 1941 года указано, что 1-я боевая группа ведет бой с упорно обороняющимся противником в 1,5 километра к югу от деревни Петелино. Именно там и находится Дубосеково.



Картина боя

Что касается результатов конкретного боя, тщательной его реконструкцией на основе советских архивных документов, материалов Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР занимались многие отечественные исследователи. А с опубликованием в 2012 году в американском журнале Kritika канадским историком Александром Статиевым (статья "Гвардия умирает, но не сдается! Еще раз о 28 панфиловских героях") документов 2-й немецкой танковой дивизии появилась возможность более полного описания боя у разъезда Дубосеково. Картина выглядит следующим образом.

16 ноября 1941 года примерно в 8.00 после интенсивной авиационной и артиллерийской подготовки войска 2-й немецкой дивизии пошли в наступление на позиции 1075-го стрелкового полка. Для наступления во 2-й немецкой дивизии, имевшей в своем составе 132 танка (по состоянию на 11 ноября), были сформированы три боевые группы. 1-я, состоявшая из танкового батальона (примерно 45 машин), а также пехотных и артиллерийских подразделений, должна была прорвать оборону на левом фланге 1075-го стрелкового полка: сначала нанести удар по позициям у деревни Ширяево, где оборонялась 5-я рота 2-го батальона, а затем повернуть в сторону железнодорожной насыпи и прорваться через позиции советских войск в районе железнодорожного разъезда Дубосеково, где оборону держала 4-я рота 2-го батальона. 2-я БГ, включавшая танковую роту, пехотные и артиллерийские подразделения, должна была атаковать центральные позиции обороны 1075-го стрелкового полка. Задачей 3-й БГ было развитие успеха 1 и 2-й боевых групп.

Их наступление 1075-й стрелковый полк встретил достойно. Александр Статиев сообщает, что во всех документах 2-й немецкой танковой дивизии ключевые события описываются тремя словами: "свирепое сопротивление врага". Тем не менее гитлеровцы вклинились в оборону полка. 2-я БГ к 10.00 захватила деревню Нелидово, а затем и Петелино. Более сильная 1-я БГ действовала менее успешно, в районе Ширяево – Дубосеково атакующие немецкие танки встретили ожесточенное сопротивление со стороны 4 и 5-й рот 1075-го стрелкового полка. Немцы, атаковав малыми силами позиции 5-й роты в районе Ширяево, основные силы направили на разъезд Дубосеково – на позиции 4-й роты (в ее составе воевал отряд истребителей танков – 28 героев-панфиловцев) 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. К полудню 16 ноября 1941 года деревня Ширяево была занята немцами – 5-я рота, не располагавшая достаточным количеством противотанковых средств, вынужденно отошла. Журнал боевых действий 2-й немецкой дивизии фиксирует следующую обстановку в районе разъезда Дубосеково на 13.30 16 ноября 1941 года: "13:30. Текущий доклад в 5-й армейский корпус: боевая группа 1 в бою с противником, который упорно обороняется на краю леса к югу от дороги, на линии севернее Ширяева – 1,5 км к югу от Петелино…" (у разъезда Дубосеково. – В. Л.).

Таким образом, через пять часов после начала немецкого наступления позиции 1075-го стрелкового полка, находившиеся справа и слева от опорного пункта у разъезда Дубосеково, были немцами прорваны. Но их дальнейшее наступление тормозилось продолжающимися боями у разъезда и в районе высоты 251,0, где держали оборону бойцы 6-й роты 1075-го стрелкового полка во главе с политруком Петром Вихревым (погиб в этот день, удостоен звания Героя Советского Союза посмертно). Сколько еще продержались советские воины, находившиеся в опорном пункте у разъезда Дубосеково, достоверно неизвестно: по одним данным, немцы его захватили после 14.00 16 ноября 1941 года, по другим – после 17.00, майор Балтабек Джетпысбаев 2 января 1947 года сообщил сотрудникам Комиссии по истории Великой Отечественной войны: "В этот день с утра до позднего вечера не могли прорваться немцы…", а майор Андрей Акимович Ветков, воевавший в ноябре 1941 года в должности помощника начальника штаба 1075-го стрелкового полка, 4 января 1947 года рассказал сотрудникам Комиссии по истории Великой Отечественной войны: "Рубеж, который защищали 28 панфиловцев, был оставлен ночью с 16-го на 17-е".

Но когда бы ни закончился бой у разъезда Дубосеково, упорное сопротивление его защитников сыграло важную роль в срыве планов немецкого командования. Во-первых, уничтожив большое число немецких солдат и выведя из строя значительную часть наступающих танков, панфиловцы существенно снизили боевой потенциал 2-й немецкой дивизии. Во-вторых, задержав вражеские танки, дали возможность оставшимся в живых бойцам 1075-го полка отступить к деревне Шишкино и организовать там оборону.

Поэтому когда утром 17 ноября 1941 года ослабленная боями предыдущего дня 1-я БГ 2-й немецкой дивизии атаковала 17 танками позиции 1075-го стрелкового полка (тоже сильно ослабленные, хотя и получившие подкрепление из шести танков), она так и не смогла взять их до вечера. Позиции 1073-го полка в районе деревень Ченцы и Голубцово также оказались не по зубам немецким войскам. Немцы намеревались взять эти деревни ранним утром 17 ноября 1941 года, но сделали это лишь поздним вечером после жестоких атак и дальше не смогли продвинуться.

Александр Статиев констатирует: "Несмотря на то, что 316-я стрелковая дивизия отступила 16 ноября, она избежала разгрома в последующие дни. Она уступила территорию в тяжелых боях. В связи с ее ожесточенным сопротивлением 2-я танковая дивизия не дошла 25 километров до той цели, которая была поставлена на 18 ноября".

В целом в результате мужества и стойкости 316-й стрелковой дивизии и других соединений 16-й армии 4-я немецкая танковая группа за три дня наступления смогла вытеснить войска армии лишь с главной полосы обороны и продвинуться всего на четыре – шесть километров.

Домысел третий – "в ходе боя у разъезда Дубосеково немцы потеряли незначительное число танков". По официальной версии, герои-панфиловцы сумели уничтожить 18 танков. Борис Соколов о немецких потерях в ходе боя у разъезда Дубосеково сообщает следующее: "На роту Гундиловича (командир 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. – В. Л.) в лучшем случае мог прийтись один танк".

Эта фантазия абсолютно не соответствует реалиям боя. Прежде всего нужно сказать, что на позиции 1075-го стрелкового полка наступало большое число немецких танков. Об этом свидетельствуют документы 2-й немецкой танковой дивизии, из которых следует, что около 90 танков участвовали 16 ноября 1941 года в наступлении преимущественно на позиции 1075-го стрелкового полка. На позиции 2-го батальона 1075-го стрелкового полка наступало около 45 танков 1-й БГ 2-й немецкой танковой дивизии, а утром 17 ноября 1-я БГ атаковала позиции 1075-го стрелкового полка у деревни Шишкино лишь 17 танками (на 28 меньше). В документах 2-й немецкой танковой дивизии есть сведения, что 17 ноября часть танков 1-й БГ участвовала вместе со 2 и 3-й БГ в наступлении на позиции 1073-го полка в районе деревень Ченцы и Голубцово. Сколько танков 1-й боевой группы участвовало в этом наступлении, неизвестно, но поскольку они выполняли не главную задачу группы, то их численность составляла не более трети танков группы – примерно семь-восемь. Это значит, что утром 17 ноября 1941 года в составе 1-й БГ 2-й немецкой дивизии оставалось 24–25 танков, то есть в течение 16 ноября 1941 года она потеряла не менее 20 машин. Поскольку два немецких танка были подбиты при прорыве обороны 5-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, о чем рассказал в 1947 году майор Балтабек Джетпысбаев (в ноябре 1941 года был помощником командира 5-й роты) сотрудникам Комиссии по истории Великой Отечественной войны, то получается, что в боях у разъезда Дубосеково было подбито 18 машин. Возможно, у разъезда Дубосеково было подбито на один-два танка больше или меньше, но картины боя это принципиально не меняет. Герои-панфиловцы удерживали позиции более пяти часов и подбили за это время большое число немецких танков.

Утверждение Бориса Соколова, о том, что "28 панфиловцев не существовало в природе" представляет собой фейк, созданный по лекалам лакейской логики, считающей абсолютно невозможным, чтобы "кое-как обученные" 28 красноармейцев могли нанести такой урон высокопрофессиональным немецким танковым войскам. Впрочем, вся новая книга "историка" пропитана презрением и ненавистью ко всему отечественному (в частности к РККА), восхищением и поклонением ко всему зарубежному (в данном случае к вермахту, армиям США и Великобритании). Неприкрытое лакейство в сочетании с методическим невежеством и скудными военными знаниями привело к появлению в публикациях Бориса Соколова, в том числе и в новой книге, множества абсурдных сентенций. О том, например, что "качество советских вооруженных сил с 1941 по 1945 год… непрерывно ухудшалось", что вермахт не разгромил РККА только из-за вмешательства США и Великобритании, что немецкие, английские и американские войска воевали неизмеримо лучше советских, что в Московской битве безвозвратные потери Красной армии были в 27 раз (!) больше, чем вермахта, и вообще она побеждала только методом "заваливания трупами". Эти глупости уже многократно опровергнуты, но Борис Соколов с фанатичным упорством снова помещает их в свои книги. Видимо, надеется, что сработает известный принцип пропаганды, приписываемый Йозефу Геббельсу: "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544507160

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