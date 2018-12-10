В Каракалпакии первоклассница Шалабаева получила подарок от президента Мирзиеева - автомобиль

09:04 11.12.2018

В столице Каракалпакстана - Нукусе на днях прошел целый ряд соревнований, посвященных празднику урожая. Победители получили в качестве призов автомобили "Спарк" и "Кобальт", сообщили местные СМИ.



На соревнованиях по перетягиванию каната первое и второе места завоевали команды из Чимбайской и Кунгратской областей. Третье место за командой из Амударьинской области.



Главный приз соревнований достался чемпиону Узбекистана среди молодежи по курашу и дзюдо Зарапатдину Турдимуратову, который одержал победу над многократным чемпионом Каракалпакстана по курашу и боевому самбо Мийирбеком Абдухаликовым. Победителю получил приз президента - автомобиль "Спарк".



В одном из соревнований победила также ученица первого класса 3-й школы Кураузакского района Айсулув Шалабаева. Ей в качестве приза вручены ключи от автомобиля "Кобальт".