Экс-кыр-президент Атамбаев не жалеет, что "поругался" с Казахстаном

09:09 11.12.2018

Экс-Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу "Апрель" заявил, что не жалеет о том, что "поругался" с Казахстаном.



"Если говорить по Казахстану, то у нас в Кыргызстане тогда шли президентские выборы. (2017 г., выборы президента КР – КирТАГ). И вот именно в это напряженное время наш сосед - президент Назарбаев, пригласив к себе одного из кандидатов, открыто начал поддерживать его. (…) Шло открытое навязывание кыргызскому народу конкретного кандидата в президенты… Мы суверенное государство. Правильно, мы не так богаты, как Казахстан, не такая огромная страна, как Казахстан. Но если мы себя не будем уважать, то кто же нас будет уважать? Я знал, что этот мой шаг негативно отразится на мне лично. Но я пошел на него ради интересов страны, ради будущего Кыргызстана. И теперь, вне зависимости от того, будут у нас парламентские или президентские выборы, никто не посмеет больше вмешиваться извне. Открыто скажу, я об этом своем шаге не жалею. Не сожалею, что так поступил…", - заявил Атамбаев.



Напомним, в ноябре 2017 г. в Кыргызстане прошли выборы президента страны. Победу одержал Сооронбай Жээнбеков. Его главным оппонентом был лидер партии "Республика-Ата Журт" Омурбек Бабанов. Во время предвыборной гонки, в сентябре 2017, О. Бабанов посетил Казахстан, и был принят президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Кыргызские власти сочли это политически не корректным шагом, назвав эту встречу "попыткой вмешательства во внутренние дела". Министерства иностранных дел КР и РК обменялись соответствующими нотами. Следом был ряд экономических санкций с обеих сторон.