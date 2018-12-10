Украина экстрадировала в Казахстан таджикского мошенника Нумонова

10:22 11.12.2018

Власти Украины выдали Казахстану разыскиваемое лицо

Сотрудниками прокуратуры г.Алматы совместно с Интерполом МВД Казахстана и Украины для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Республики Таджикистан Умар Нумонов



Прокуратура г.Алматы, 10 декабря



Сотрудниками прокуратуры г.Алматы совместно с Интерполом МВД Казахстана и Украины для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Республики Таджикистан Умар Нумонов.

Задержанный подозревается в хищении денежных средств путем мошенничества на сумму свыше 80 млн. тенге. После совершения преступных действий он скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем, объявлен в международный розыск.

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос о выдаче Республике Казахстан фигуранта, он водворен в следственный изолятор г.Алматы.