 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Еще один депутат КырПарламента (Сулейманов) подозревается в гражданстве Казахстана
10:26 11.12.2018

11 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
ЦИК намерен выяснить, есть ли у Бахадыра Сулейманова гражданство Казахстана

ЦИК намерен удостовериться, что депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов не гражданин Казахстана. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

По словам заместителя председателя комиссии Абдыжапара Бекматова, ЦИК направил официальное письмо нардепу с просьбой дать согласие на обработку его личных данных. Соответствующие службы Казахстана отказываются отвечать на запрос без одобрения парламентария.
"Раз поступил сигнал, что у Бахадыра Сулейманова иное гражданство, мы обязаны проверить. Поэтому обратились напрямую к нему. Он пока не ответил", - сказал Абдыжапар Бекматов.

Ранее запрос с требованием проверить наличие иного гражданства у Бахадыра Сулейманова направил в ЦИК акыйкатчи. Нардеп категорически отрицает, что имеет паспорт гражданина Казахстана, и заявляет, что это происки омбудсмена Токона Мамытова.

Источник - 24.kg
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