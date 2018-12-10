 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто возьмет жилетов пачку: протест парижан пошел в Европу
13:07 11.12.2018

Требования митингующих в преддверии выборов в Европарламент уже подхватили политики-популисты

Александр Ведруссов
Екатерина Постникова

Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о причастности РФ к акциям "желтых жилетов". Попытки назначить Россию главным виновником и организатором захвативших Европу протестов выглядят смехотворными, считают эксперты "Известий". Людей заставили выйти на улицы нерешенные внутренние проблемы. Волна спонтанных митингов, начавшихся в Париже, уже прокатилась по Бельгии, Германии, Голландии, Сербии, Черногории и другим странам континента. В понедельник вечером французский лидер Эммануэль Макрон в телеобращении к гражданам объявил, что в стране вводится "чрезвычайное экономическое и социальное положение".

По словам хозяина Елисейского дворца, с нового года минимальные зарплаты во Франции вырастут на €100. Кроме того, не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы, а для сотрудников будет установлена специальная годовая премия.

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- Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодежь, которая хочет учиться и жить свободными людьми, - заявил он.

"Известия" разбирались, могут ли европейские протесты конвертироваться в голоса граждан на выборах 2019 года.

Митингуют все

Движение "желтых жилетов" зародилось во Франции в мае 2018 года, и уже к ноябрю стало решающим фактором всей политической жизни страны. Осенью массовые акции протеста охватили всю Пятую республику. Состав участников движения весьма разнороден: кажется, что выходящих на митинги французов объединяют только пресловутые желтые жилеты, которые согласно местным правилам дорожного движения должны иметься у каждого водителя. Различия в политических взглядах сглаживаются общими настроениями, в которых преобладает недовольство существующим положением вещей.

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- Во Франции рост налогов на топливо стал последней каплей, которая переполнила чашу недовольства граждан. Люди недовольны не только налогами, но и общей ситуацией: стагнацией покупательной способности и ухудшением материального состояния, - нерешенность многих проблем спровоцировала протестные движения, - пояснил "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. - По аналогичным причинам это перекинулось в соседние страны.

После некоторого замешательства, вызванного массовостью и интенсивностью протеста, правительство Франции пошло на уступки по ключевому требованию "желтых жилетов". Вопреки первоначальным планам и высказываниям Эммануэля Макрона, цены на бензин в течение всего 2019 года под давлением улицы было решено не повышать. Однако эта мера оказалось недостаточной и запоздалой. Протестующие уже успели выдвинуть список из 25 требований, среди которых как лево-, так и правопопулистские пункты: от повышения минимальных зарплат и пенсий до "остановки потока мигрантов". И правых, и левых сегодня объединяет единодушное требование отставки действующего президента, рейтинг доверия к которому упал до рекордных 23%.

"Рука Москвы" и твиты Трампа

Неудивительно, что в этой критической ситуации французское руководство судорожно ищет способы переложить ответственность за происходящее в стране на внешние силы и факторы. В доказательство версии о "российском вмешательстве" во внутренние дела страны приводится фото развернутого у Триумфальной арки флага ДНР. Французские СМИ заявляют о сотнях постов в поддержку протестующих, опубликованных на "связанных с Россией" аккаунтах в соцсетях.

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Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь российского президента назвал слухи о причастности Кремля к протестам "клеветой":

- Мы не вмешивались и не вмешиваемся ни в какие внутренние дела любых стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаем большое значение, - заявил Дмитрий Песков.

По мнению политолога Сергея Федорова, обвинения, ожидаемо выдвинутые в адрес Москвы, выглядят смехотворно.

- Надо отметить, что исходит это из британской газеты Times, которая ссылается на специалиста IT-компании, анализировавшего соцсети, - заметил он. - Зачем России обострять ситуацию во Франции? У Москвы с Парижем неплохие отношения. На мой взгляд, это спекуляции, которые раздувают на берегах Темзы и которые подхватывают на берегу Днепра. Таким образом ведется политика демонизации России в попытках ослабить ее позиции на мировой арене.

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Французское руководство в своем стремлении непременно найти виновных оказалось весьма упорным: помимо обещания проверить информацию о российском влиянии, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не вмешиваться во внутреннюю политику страны и американцев. Причиной резкой отповеди Вашингтону стал очередной твит президента США: "Люди скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию".

Энергия протеста

К минувшим выходным волна протестов "желтых жилетов" накрыла Бельгию и Нидерланды. В столице Европейского союза митингующие попытались прорваться в правительственный квартал, и полиции пришлось применить слезоточивый газ. В голландских Роттердаме, Гааге и Амстердаме акции в основном прошли мирно. В Каталонии манифестанты захватили несколько пунктов оплаты на трассах и объявили, что передвигаться по платным дорогам региона теперь можно будет свободно. В черногорской Подгорице на улицы вышли более четырех тысяч человек.

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Первые попытки перевести стихийную энергию движения "желтых жилетов" в электоральную плоскость наметились и в Бельгии. К предстоящим в следующем году выборам в федеральный парламент принято решение сформировать партию Mouvement Citoyen Belge, которая будет выразителем требований общеевропейского протеста с поправкой на национальную специфику.

Станет ли движение "желтых жилетов" по-настоящему общеевропейским, во многом зависит от протестной активности в ключевой стране ЕС - Германии. Символику французского протеста уже взяло на вооружение правопопулистское движение PEGIDA, участники которого облачились в желтые жилеты в ходе антимигрантской акции, прошедшей 1 декабря в Берлине. Солидарность с протестующими во Франции на состоявшемся в субботу съезде выразило и руководство Левой партии Германии.

Чем ответит ЕС на вызов "желтых жилетов", пока сказать сложно. Ясно лишь, что в преддверии критически значимых выборов в Европарламент как действующие, так и возникающие на улице общественно-политические движения могут попытаться конвертировать протестную энергию граждан в их голоса.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544522820
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