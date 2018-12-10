 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Париж жжот. За что "жилеты" мутузят макрон-власть? - Дарья Алмамова
13:08 11.12.2018

"Это не то, что мы ждали": введенное Макроном чрезвычайное положение разочаровало французов

Правительство Франции готово поднять минимальные зарплаты, чтобы обуздать протест "Желтых жилетов". Как на это отреагировали манифестанты, передает из Парижа спецкор "КП" Дарья Асламова

ДАРЬЯ АСЛАМОВА
ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ
ДАРЬЯ БЕРЕЗОВСКАЯ

На вечер 10 декабря французский лидер Эммануэль Макрон назначил телеобращение к нации - и оно и впрямь вышло важным и неожиданным. Отставки 40-летнего президента под влиянием многодневных протестов движения "Желтые жилеты" (как надеялись иные горячие головы) не последовало. Вместо этого Макрон объявил о "чрезвычайном положении в экономике и социальной сфере". И предложил меры по выходу из кризиса.

Итак, "13-й оклад" (премия по итогам года, что сейчас особенно актуально) не будет облагаться налогами. Минимальная зарплата поднимется на сто евро, до 1598 евро в месяц. Также президент призвал (правда, весьма расплывчато) "богачей и корпорации оказать помощь стране. При этом главный проект своего правления: отказ от налогов для самых обеспеченных граждан" (именно это вызывает особую ярость "Желтых жилетов") Макрон отменять не готов, что и дал понять в телеобращении. Дескать, больше налогов - меньше инвестиций.

И вроде бы все хорошо, но есть неприятная параллель. Предыдущий президент Пятой республики Франсуа Олланд чуть менее трех лет назад, в январе 2016-го, столь же громогласно ввел "чрезвычайное экономическое положение": например, на борьбу с безработицей обещали выделить два миллиарда евро. Но, судя по тому, что почти все протесты "желтожилетников" - социальные и экономические, прошлый "режим ЧП" не очень-то и помог.

Спецкор "КП" Дарья Асламова в эфире Радио "Комсомольская правда" передает из Парижа:

- Речь Макрона длилась всего 10 минут. Представители желтых жилетов остались разочарованы теми мерами, о которых заявил президент Франции. Они ожидали, что правительство отреагирует более масштабно, а "им просто кинули кость, чтобы заткнуть".

Глава государства пообещал увеличить прожиточный минимум на 100 евро, не облагать налогами 13-ю зарплату и не брать налоги с пенсионеров с доходом ниже двух тысяч евро. Однако все это не спасает положение, поскольку французы помимо налогов должны выплачивать медицинскую страховку, оплачивать жилье, цены на которое достигают тысячи евро. Цены существенно выросли во Франции буквально за последние полтора года.

Кроме того, манифестанты ожидали, что Макрон извинится за применение силы против участников митингов. Невозможно себе представить, чтобы полиция стреляла резиновыми пулями, например, в арабских мигрантов. А тут применяли оружие против коренного населения, и это произошло впервые в истории современной Франции.

Напомним, уже полтора месяца во Франции продолжаются массовые митинги движения "Желтых жилетов", вызванные попыткой властей поднять акцизы на топливо. Вскоре манифестанты, которые не имеют политических лидеров, расширили требования, призвав президента и правительство подать в отставку, а страну - выйти из ЕС. Рейтинг Макрона на этом фоне, несмотря на оптимистичное телеобращение, пробил исторический минимум и едва превышает 20%.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544522880
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