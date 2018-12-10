 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Раздел Украины: pro et contra. Часть 3
13:13 11.12.2018

После азовского инцидента вечная тема, что делать с киевским режимом, вновь приобрела остроту вплоть до прогнозов большой войны России и Запада. На неделе на тему высказался неувядающий глава ЛДПР Владимир Жириновский.

"Проблема Донбасса будет решаться в планах войны России с Украиной, - спрогнозировал он возможные последствия военного конфликта Москвы и Киева. - Украинская армия будет разгромлена. На защиту украинской армии выступит Германия. Берлин и Москва разделят Украину. Западная Украина: Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, пять областей, - создадут государство Галиция под эгидой Германии. Оно войдет в состав Евросоюза и НАТО. Все остальное - в состав России. Таким будет конец нынешней Украины".

Публика не восприняла это слишком всерьез - эскапады Владимира Вольфовича давно привычны, и слушаются примерно как памятное обещание помыть сапоги в Индийском океане. Прямого военного столкновения Россия и Запад, вероятно, постараются избежать. А амбиции Германии, хоть и являющейся крупнейшей экономикой Европы, но все же глубоко травмированной памятью Второй Мировой войны, им явно преувеличиваются. Зато у других народов амбиции по украинскому вопросу имеются, и самые серьезные.

Разобрав в предыдущих статьях аргументы противников раздела незалежной с сопредельными государствами в лице мечтателей о восстановлении Российской империи / СССР и сторонников единой пророссийской Украины, мы обошли вниманием еще одну - самую большую - группу скептиков. Тех, кто считает, что этот сценарий не реалистичен.

"Реалисты" приводят множество фактов, с которыми не поспоришь. Во-первых, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния - все как один члены НАТО и ЕС. Во-вторых, их правительствами декларируется приверженность территориальной целостности Украины. В-третьих, есть целый блок региональных особенностей, как немногочисленность польского населения на Львовщине и на Волыни, или этническая пестрота Закарпатья, где помимо венгров и украинцев проживает еще коренной народ русин с собственными интересами. Наконец, в-четвертых, в Восточной Европе господствует русофобия - и свою декоммунизацию давно провели, и "русско-советских оккупантов" осудили, и кому пепел 1772-го, а кому 1956 года в сердце стучит. И так далее, и тому подобное.

Все правильно, стучит. Однако не будем забывать, что с 2014 года мы живем в новой реальности. В которой поведение России в Крыму и в Донбассе вызвало у многих поляков и венгров сильнейший прилив национальных эмоций и желание действовать по нашему примеру. А национальные эмоции - штука серьезная и может поломать многие традиционные предрассудки.

Вот свежий пример. Как сообщает польское либеральное издание OKO. press, проводившее исследование отзывов в интернете после задержания украинских катеров в Керченском проливе, значительная часть пользователей реагировала в духе "Браво Путин! Прочь с украми"! и рассуждала о необходимости возврата бывших польских территорий на Западной Украине. И это - нарастающая за последние годы тенденция.

Похожие настроения и в Венгрии: с той разницей, что тут и официальные власти, несмотря на увещевания Киева, отказались признавать Россию агрессором, а глава МИД страны Петер Сийарто издевательски отметил, что "это всегда плохая новость - объявление военного положения в соседней стране и в любой стране, венгерский интерес заключается в том, чтобы страны, расположенные на ее окраинах, были стабильными, сильными".

Так что, да, все сложно и неоднозначно. Русофобия имеется, но и амбиции с эмоциями налицо. Дорогу осилит идущий. И здесь важно налаживать контакты не столько с правительствами восточноевропейских соседей Украины, сколько непосредственно с гражданским обществом, с молодежью, с антинатовскими и евроскептическими лево-правыми партиями и движениями, у которых общая с нами цель - ликвидация свидомого франкенштейна. И рано или поздно (скорее рано) омертвелая украинская государственность рухнет под порывами ветров истории с востока и с запада.

Андрей Дмитриев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544523180
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