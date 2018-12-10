 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Желтыми жилетами" манипулируют в социальных сетях русские, - Le Monde
20:48 11.12.2018

"Желтые жилеты": подозрения в манипулировании в социальных сетях
"В течение нескольких лет вмешательство иностранной державы во французскую политическую жизнь посредством социальных сетей является сценарием, которого ожидает и опасается государство. Материализовался ли он в последние дни в связи с мобилизацией "желтых жилетов"? - задумывается Le Monde.

"На данной стадии ничто не позволяет делать такие заявления. Однако у разведслужб возникают подозрения. Этого достаточно для того, чтобы, как удалось узнать нашему изданию и как подтверждает агентство AFP, Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN), основа основ французского аппарата безопасности, стал координатором операции по проверке данной деятельности в социальных сетях", - пишет газета. В частности, как сообщает один хорошо информированный источник, власти интересуются "профилями, открытыми две недели назад и отправляющими по сотне сообщений в день".

"Движение "желтых жилетов" многим обязано соцсетям, особенно Facebook: именно там оно организовалось и отчасти благодаря этой сети продолжает свое изменчивое существование при отсутствии явно обозначенных лидеров", - считает журналист Le Monde Мартин Угтерзингер.

"В последние дни несколько исследователей, экспертов и компаний заметили подозрительное поведение, в частности, в Twitter. Например, совсем недавно появившиеся пользователи вдруг стали одержимы всепоглощающей страстью к конфликту с участием "желтых жилетов", - говорится в статье .

"Другие стали обращать внимание на аккаунты, открытые за рубежом и транслирующие множество лживой или урезанной информации о движении "желтых жилетов", которые ставят общую цель - обрисовать страну, разрушенную чуть ли не гражданской войной", - пишет Унтерзингер.

"Как часто бывает при событиях такого рода, многие наблюдатели усматривают в этом руку российской власти", - говорится в статье. В частности, так считает американская компания по информационной безопасности New Knowledge, которая в британской ежедневной газете The Times утверждает, что аппарат кремлевской пропаганды вкладывает свои силы в цифровые дебаты вокруг "желтых жилетов".

"В беседе с Le Monde директор компании и бывший офицер американской разведки Райан Фокс поясняет, что его компания в течение двух лет распознавала большое количество аккаунтов в интернете и различных соцсетях, являвшихся составной частью российского аппарата онлайн-пропаганды. По его мнению, в последние недели эти разнообразные игроки стали множить контент и публикации, связанные с "желтыми жилетами". Все крутилось вокруг общих методов и тем - в частности, таких как "лицемерие" Эммануэля Макрона, который поддерживает сирийских повстанцев и при этом очерняет "желтые жилеты" . Демонстрировались более старые картинки, выдававшиеся за инциденты последнего уикенда мобилизации".

Независимые исследователи, выявившие подозрительное поведение в соцсетях, были намного более осторожны в суждениях, подчеркивается в публикации. "Имеет место неясность и смешение; есть польские националисты, сторонники Трампа? Из того, что можно увидеть на фасаде, обнаруживается множество различных профилей. Движение "желтых жилетов" - это вихрь, засасывающий сторонников теории заговора и националистов. Может, они и действуют согласованно, но сегодня невозможно это утверждать", - поясняет Батист Робер, проанализировавший тысячи твитов на английском языке по поводу протестного движения.

"Тем более, подобная деятельность направлена главным образов на социальную сеть Twitter, мало востребованную "желтыми жилетами", которые намного более активны в Facebook", - отмечает автор статьи.

За подозрительными аккаунтами явно стоит идея "поляризовать общественную дискуссию", - поясняет один из французских экспертов, изучивший этот вопрос, которого Le Mond называет ником x0rz.

"Те, кто транслирует "фейковые новости" или паникерский контент в Twitter, делают это не для оказания влияния на движение "желтые жилеты", они стремятся к тому, чтобы оказать воздействие на представление внешнего мира о "желтых жилетах", - полагает Батист Робер.

Это допускает даже Брайан Фокс, называющий подозрительную активность в соцсетях "оппортунистической": "Россия присоединилась к движению, которое вносит раздор и стремится усилить разногласия. У нас никаких данных, позволяющих сказать, что она способствовала организации этого движения", - говорит он.

10 декабря 2018 г.
Мартин Унтерзингер | Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544550480
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