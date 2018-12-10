Париж - это начало всеобщего бунта против зажравшихся богачей, - Ален Сораль

21:49 11.12.2018 Французский эксперт Ален Сораль: Протесты в Париже - это начало всеобщего бунта против зажравшихся богачей



Стихийное движение "униженных и оскорбленных" набирает силу



ДАРЬЯ АСЛАМОВА



Париж снова сверкает как ни в чем не бывало. Мусорщики вымыли улицы, разобрали баррикады, убрали разбитое стекло и горелые шины. До следующей субботы. Елисейские поля украшены гирляндами в виде бокалов шампанского.



Туристы наслаждаются устрицами в шикарных ресторанах, не обращая внимания на деревянные щиты, закрывающие окна. Храм роскоши "Луи Витон" предусмотрительно закрыл витрины железными решетками, и охранники тщательно проверяют каждого входящего. На улицах полно счастливых китайцев и японцев с огромными пакетами. Рождественская распродажа! Если бы не запах гари и слезоточивого газа, въевшийся в мою куртку, я бы не поверила, что в субботу я видела настоящие уличные битвы. Что это было?



"ЗАБУДЬТЕ О ТЕОРИИ ЗАГОВОРА!"



У маленькой церкви на Сен-Жерменском бульваре меня встречает охранник Алена Сораля, одного из самых знаменитых французских интеллектуалов современности. (Мера предосторожности нелишняя. Известного на весь мир писателя несколько раз били.) Охранник ведет меня маленькими улочками к офису, где я здороваюсь с высоким простуженным мужчиной.



- Забудьте теории заговора! – смеется Ален. – Никакая политическая сила не стоит за движением "желтых жилетов". Кто-то даже придумал обвинить русских. Это анекдот. Это движение, которое не сформировано внутренними или внешними политическими силами. Тут вам не арабская весна. И не Украина, в которую американцы вбросили пять миллиардов долларов на оппозицию. К "желтым жилетам" не имеют отношения ни политические лидеры, ни профсоюзы, ни студенты. Кто все начал? Люди, выброшенные из политической системы много десятилетий назад. Из сел, маленьких городов.



- Да, я обратила внимание, что это, в основном, не парижане. Они не знали, как пройти к метро, или где находится вокзал.



- Все началось с социальных сетей, с фэйсбука. Власти анонсировали с первого января новые налоги, и это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Какой-то дальнобойщик опубликовал видео в ютубе, и понеслось. "Экологический налог", повышение цен на дизельное топливо, которое вдруг стало стоить дороже бензина для элитных авто, подорожание страховки для машин. А люди готовились к Рождеству, хотели купить подарки детям и близким. Сначала это был настоящий гнев, абсолютно спонтанная ярость.



КОРЕННУЮ ФРАНЦИЮ ДОПЕКЛО



- Это была первая "белая" демонстрация, которую я видела. Ни одного мигранта.



- Вы впервые увидели настоящую "белую" Францию. Кто эти люди? Большинство из них сбежало из больших городов в пригороды, когда цены выросли до небес. В пригородах их достали мигранты со своими мечетями, исламом и халяльной пищей, которые живут на социальные пособия (то есть на налоги белых французов!) Дальше они дернули в провинциальные городки и села. И о них, настоящих тружениках Франции, просто забыли!



Это ответ настоящей коренной Франции, изгнанной из больших городов. Напомню, что французы все-таки белые, если кто забыл. И никакого отношения к расизму это не имеет. Это просто факт. И это восстание французов, жертв кризиса, созданного неокапиталистами. С одной стороны они платят огромные налоги, с другой – не получают никакой социальной помощи, которая вся уходит на мигрантов, чтобы заткнуть им рот. Это восстание пролетариата и среднего класса - рабочих, фермеров, хозяев пекарен, парикмахерских, мясных магазинчиков, домашних ресторанов. Сами себя они называют "движением галлов", и некоторые даже носят знаменитые "галльские" шлемы с рогами.



- Значит, это "забытая Франция"?



- Да, жертвы глобализации, которые противостоят безжалостным капиталистам и медиа-манипуляциям. О чем говорят СМИ десятилетиями? О феминизме, расизме, о движении ЛГБТ, об экологии, но никогда не говорят о реальных социальных проблемах. Все эти темы – просто маски, чтобы скрыть настоящую жизнь и социальные бедствия. Их не интересуют деревенские люди, которые водят машину на дизельном топливе. Это якобы "экологическая борьба" против дизеля и керосина – лишь способ наполнить бюджет. Но для деревенских жителей это гибель. Они ДОЛЖНЫ водить машину, иначе будут просто изолированы и отрезаны от работы. Это в Париже есть метро, модно ездить на велосипедах по специальным дорожкам или водить маленькие "мерседесы". А народу Макрон предлагает купить электромобили или машины на бензине. Этакое поведение Марии-Антуанетты: ешьте пирожные, если вам не хватает хлеба.



КЛАССОВАЯ БОРЬБА НА НОВЫЙ ЛАД



- Почему "желтые жилеты" не имеют поддержки политиков?



- Почему же не имеют? Вот левый политик Меланшон заявил, что он их лидер. Правая Марин ле Пен говорит о своей поддержке. Но "желтые жилеты: заявляют: "Пошли вон! Вы все элита, "бобо" (буржуазная богема). Нет ни одного политического лидера во Франции, которому мы можем доверять. Они нас продадут". И они правы! И левые, и правые, - они все глобалисты на службе олигархии. Этот взрыв – нечто новое. Пролетариат и средний класс вместе против "бобо". Борцы за суверенитет против глобалистов. Рабочий класс против финансовых спекулянтов и паразитов. Реалисты против идеологов. Короче, классовая борьба в современной версии.



При слове "классовая борьба" я вздрагиваю как старая полковая лошадь, заслышавшая звуки боя. Все-таки я хорошо училась в советской школе. Карл Маркс, Ленин, меньшевики и большевики…



- Значит, мы возвращаемся к Марксу?



- Конечно. А он никуда не девался. Правда, его никто не процитирует. Считается приличным игнорировать его учение.



- Но почему такое насилие против демонстрантов? На моих глазах избивали дубинками молодых людей, которые мирно стояли в сторонке. В журналистов стреляли резиновыми пулями. И это демократическая Франция?!



- Все логично. До этого любые протесты были хорошо организованы под контролем профсоюзов и организаций. Все с шариками, детьми, цветочками. Власти знали, когда демонстрация начнется и когда закончится. У демонстрантов были лидеры, с которыми можно вести переговоры.



Сейчас это стихийное движение униженных и оскорбленных. Никто десятилетиями не обращал на них внимания. Это движение взрослых людей, а не избалованных пацанов. Вышли мужчины и женщины 30-40 лет, зрелые люди, которые умеют работать руками. Раньше демонстранты соблюдали правила и никогда не беспокоили людей в богатых районах. А тут они ворвались в восьмой квартал, на Елисейские поля. И люди, которые живут на тысячу евро в месяц, увидели машины "порше", витрины магазинов с заоблачными ценами, роскошные отели. Они приехали из деревни и поняли, что живут, как клошары. То есть жертвы глобализации вторглись в районы глобалистов.



Разумеется, они были агрессивны, но они ничего не громили. Они слишком для этого уважают труд. Но представьте всю эту аристократию и буржуазию, вдруг увидевших в своих кварталах людей с мозолистыми руками. Они просто наделали в штаны.



Это совершенно новая ситуация, гораздо интереснее, чем 1968 год, когда бунтовали студенты философии и социологии, дети богатых родителей.



ЖУТКИЙ ВЫБОР: РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ВОЙНА



Так кого мы имеем на улицах на сегодняшний день? "Желтые жилеты" с четкой социальной мотивацией. Тактика власти – сделать это движение антипатичным в глазах общественного мнения. Для этого они используют "черный блок" - радикальную "Антифу", студентов-леваков (полезные идиоты), провокаторов из полиции и мигрантов из пригородов, которые подтягиваются к вечеру, чтобы сделать себе подарки в разгромленных магазинах к Новому году.



Главная проблема "желтых жилетов" - полное отсутствие рабочих политических лидеров.



- Как все закончится?



- Власти спасают свою задницу. Но они вовлекут в это все политические партии и все медиа, потому что это одна и та же элита, "бобо". Их жизнь в опасности. Вот сейчас они будут солидарны. Чтобы успокоить бедняков, им бросят кости (ну, зарплату чуть повысят, на время снизят налоги). Но все это чепуха. Люди заткнутся на время, но проблемы это не решит.



В сущности, мы живем в 1930-е годы, когда впереди еще одна мировая война. Это короткий период спокойствия. При полном молчании СМИ ООН только что утвердила Марракешское соглашение о всеобщей иммиграции.



Теперь экономическим иммигрантом может стать любой. Государства ОБЯЗАНЫ его впустить. Право на иммиграцию становится ПРАВОМ ЧЕЛОВЕКА.



- Что это значит?! – я широко открываю глаза.



- Я же говорю: СМИ молчат. Никакой информации. Европа обязана впустить всю Африку, потому что африканцы являются жертвами глобального потепления, и в этом виноваты европейцы.



- Чего?! А что, в Сахаре всю жизнь помидоры выращивали? Как была Сахара, так и осталась Сахарой.



- Вот видите, вы журналист, а впервые слышите. Этот пакт полностью изменит популяцию в Европе. Это последний удар по белому христианству. Но лишь один из сценариев. Власть олигархии высокомерна. Банкиры не собираются отступать. Перед нами новый глобальный кризис. Выход: или народная революция…



Тут я скептически морщусь. Опять же спасибо советской школе. Что там говорил Ленин? Брать телефон, телеграф и вокзалы. Разве способны безоружные, пусть и физически крепкие люди захватить интернет, СМИ, железнодорожные терминалы, аэропорты, перекрыть дороги? Это утопия.



- Или главный сценарий: третья мировая война. Подготовка идет полным ходом. Собственно, этого уже никто не скрывает. Война – всегда выход для правящих кругов, когда они идут ко дну. Ну, и козел отпущения – как всегда, Россия. Уж такая у вас судьба. Вас окружили со всех сторон базами. Впрочем, я думаю, Путин к этому готов. Источник - КП

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