Трамп-бей. Россия разместит в Карибском море военную базу

02:17 12.12.2018

11.12.2018

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



В условиях возможного расторжения договоров по ядерному разоружению Москва наращивает присутствие вблизи границ США



РФ готовится к долговременному военному присутствию в Центральной Америке. Именно в этом аспекте следует рассматривать перелет в Венесуэлу российской авиагруппы во главе с двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160. Совместные учения, в которых будут участвовать летчики двух стран, по-видимому, лишь одно из мероприятий, запланированных после визита в Москву на прошлой неделе президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



В США этим более чем обеспокоены. Не случайно госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что отправка в Венесуэлу российских стратегических ракетоносцев Ту-160 является "разбазариванием государственных средств двумя коррумпированными правительствами". Что касается затрат на перелет в Центральную Америку российских самолетов, то, конечно, это солидные суммы. Но есть основания полагать, что они окупятся и для России, и для Венесуэлы факторами, если учесть фактор военной безопасности.



Как сообщают военно-дипломатические источники, руководство РФ приняло решение (а Мадуро не возражал) разместить российскую стратегическую авиацию на одном из венесуэльских островов в Карибском море, где имеются военно-морская база и военный аэродром. Речь идет о расположенном в 200 км к северо-востоку от Каракаса небольшом острове Орчила, на котором 10 лет назад уже побывали российские специалисты и командование Вооруженных сил РФ.



Уже тогда ныне покойный венесуэльский лидер Уго Чавес предлагал этот остров для базирования самолетов Дальней авиации (ДА) РФ. В сентябре 2008 года ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились в международном аэропорту Майкетия, расположенном близ Каракаса. Базирование на гражданском аэродроме ракетоносцев, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, конечно, не лучший вариант. И Чавес как бывший летчик рассказал о своей идее российским коллегам разместить Ту-160 на острове. А во время визита в РФ осенью 2008 года он официально предложил это тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву.



По венесуэльским законам размещать военные базы в стране нельзя, а временно разрешать базирование военных самолетов можно. В марте 2009 года тогдашний начальник штаба ДА генерал-майор Анатолий Жихарев, который посещал Венесуэлу и военную базу в Карибском море, заявил, что "целесообразно использовать аэродром на острове Орчила для временного базирования стратегических самолетов российских Военно-воздушных сил (ВВС)". Но, по его мнению, тогда необходимо было "соответствующее политическое решение".



Тогдашний глава России Дмитрий Медведев такого решения не принял. Чуть позже он подписал с США Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). И Ту-160 уже редко появлялись в Центральной Америке. Лишь в 2013 году, демонстрируя поддержку вновь избранному президенту Мадуро, они вновь приземлились в международном аэропорту в Каракасе.



Но сегодня США хотят выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и не намерены продлевать Договор СНВ-3. И вот снова Ту-160 появляются не очень далеко от США с целью наладить патрулирование воздушного пространства над Карибским морем и другими акваториями Атлантического океана.



Сейчас прибывшие в Венесуэлу российские летчики и специалисты должны провести на военной базе острова Орчила рекогносцировку. Косвенно о задачах по обустройству аэродрома для полетов Ту-160 свидетельствует тот факт, что российской авиагруппой руководит командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. А министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, встречаясь 6 декабря в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу, уже заявлял, что "у двух стран есть отношения, но их хотелось бы углубить, сделать более эффективными".



"Мы хотим сейчас пойти дальше обычного военно-технического сотрудничества, углублять его и развивать сотрудничество на оперативном уровне", – заявлял венесуэльский министр на встрече с Шойгу еще в апреле 2018 года. На минувшей неделе Сергей Шойгу в связи с этим заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.



"Идея использовать Венесуэлу для решения задач Дальней авиации – очень правильная идея, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – И в экономическом плане очень разумная. Не надо каждый раз нашим "стратегам" летать в Россию и дозаправляться в воздухе, патрулируя Америку. Прилетели наши Ту-160 в Венесуэлу на свою базу, полетали, выполнили поставленные задачи, а потом на основе ротации заменились. Вот так надо делать".



Член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков рассказал "НГ", что "американское издание Wall Street Journal еще на прошлой неделе в одном из своих материалов утверждало, что Россия пытается нарастить влияние в Латинской Америке, при этом активно действует на Ближнем Востоке и участвует в конфликте с Украиной. Мол, везде успевает. И тут, по мнению журналистов, отказ президента США Дональда Трампа от встречи с российским лидером на саммите G20 – "это сигнал о неодобрении" действий Москвы". Эксперт уверен, что "полеты российских ракетоносцев Ту-160 в Центральную Америку – тоже своеобразный сигнал Трампу задуматься о том, что выход из договоров о ядерном разоружении будет иметь эффект бумеранга".