Израиль и Россия поспорят об Иране. Возобновление военных контактов двух стран будет непростым, - "Къ"

06:36 12.12.2018 Российские и израильские военные обсудят в среду в Москве ситуацию в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Первая подобная встреча за несколько месяцев призвана возобновить контакты между военными двух стран, прерванные после того, как в сентябре в небе над сирийской Латакией был сбит российский самолет Ил-20М. О возвращении к прежнему взаимодействию в конце прошлой недели договорились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Диалог будет непростым: израильтяне стремятся убедить российских коллег в деструктивной роли Ирана в регионе и фактически получить карт-бланш на новые атаки в Сирии.



Делегация израильских военных во главе с начальником оперативного управления израильского генштаба генерал-майором Аароном Халивой встретится с российскими коллегами, представлять которых будет замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин.



По данным израильских источников "Ъ", Аарон Халива должен был возглавить делегацию израильских военных еще в сентябре. Тогда израильтяне приехали в Москву с объяснениями того, что произошло в небе над Латакией, когда в результате израильской военной операции в Сирии сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20М. Однако РФ полностью возложила вину за случившееся на Израиль. В Москве дали понять, что визит генерал-майора Халивы не желателен.



В итоге в Россию прилетел командующий ВВС Израиля Амикам Норкин. После этого контакты на высоком уровне - как среди политиков, так и среди военных двух стран - сошли на нет, хотя работа по разрешению конфликта и консультации на уровне внешнеполитических ведомств продолжались.



Биньямин Нетаньяху готовится к новым визитам в арабские страны

Биньямин Нетаньяху готовится к новым визитам в арабские страны

Окружение Биньямина Нетаньяху делало все, чтобы продемонстрировать: отношения с РФ остаются одним из приоритетов. До инцидента в Латакии израильский премьер неоднократно заявлял, что его переговоры с Владимиром Путиным по нейтрализации иранского влияния в Сирии полезны и эффективны. Однако заявления Москвы оставались подчеркнуто сдержанными. Организовать первую после инцидента встречу Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху израильтянам удалось лишь в ноябре в Париже в ходе торжеств, посвященных 70-летию с момента окончания Первой мировой войны. В силу формата мероприятия это была лишь встреча "на ногах". Когда пройдут полномасштабные переговоры, по-прежнему неизвестно. "Четких договоренностей нет. Нужно в графиках президента и премьера найти совпадающие даты",- сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В итоге пока израильской стороне пришлось довольствоваться согласием Москвы на приезд военной делегации. "С учетом того, что последние два месяца сотрудничество между двумя странами так или иначе продолжалось, эта встреча не сулит резкий поворот. Тем не менее факт встречи очень важен: стороны демонстрируют желание продолжить сотрудничество",- сказал "Ъ" старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве Цви Маген.



В опубликованном во вторник заявлении Минобороны РФ говорится, что стороны планируют "обсудить различные аспекты обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке, в том числе обстановку в Сирийской Арабской Республике".



В канцелярии премьер-министра Израиля, первой объявившей о встрече, сообщили: израильские военные проинформируют коллег о том, как проходит операция по подрыву тоннелей шиитского движения "Хезболла" на ливано-израильской границе, а также обсудят дальнейшую работу механизма по разрешению конфликта в Сирии. Для израильтян это две взаимосвязанные проблемы.



В конце ноября после двухмесячного перерыва, последовавшего за инцидентом с Ил-20М и российскими поставками в Сирию ракетного комплекса С-300, Израиль возобновил атаки по иранским объектам на сирийской территории. Параллельно с этим на прошлой неделе Израиль объявил о начале операции "Северный щит" на границе с Ливаном по нейтрализации тоннелей "Хезболлы". На данный момент обнаружено уже три тоннеля. По словам Биньямина Нетаньяху, израильская делегация не только расскажет в Москве подробности операции "Северный щит", но и "даст понять, что Израиль считает своим правом и долгом принимать меры против наращивания военной мощи Ирана и "Хезболлы"" в Сирии, а также в Ливане. "Мы будем делать все необходимое, и я думаю, что это будет объяснено нашим российским коллегам с предельной ясностью",- подчеркнул господин Нетаньяху.



Израильтяне продолжают надеяться, что Россия сможет заставить Иран и его союзников уйти из Сирии, но максимум, чего пока смогли добиться российские военные,- отвода проиранских сил от израильской границы.

После инцидента с Ил-20М израильтяне убеждали Москву, что Иран прикрывается российскими военными в Сирии в своих целях. Однако Россия официально на это никак не отреагировала, по-прежнему подчеркивая пользу от сотрудничества с Ираном по Сирии.



Накануне переговоров военных делегаций в Москве израильские СМИ со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщили, что в конце прошлой недели конвои "Хезболлы" и других шиитских группировок использовали российские флаги при продвижении в провинциях Идлиб, Хомс и Хама, а также в районе Сирийской пустыни, так как боевики опасались ударов ВВС Израиля или США.



Источники "Ъ" в сирийской оппозиции подтверждают информацию о том, что проиранские группировки подняли российский флаг на большинстве своих объектов и в штаб-квартире в нескольких районах в провинции Хама, в том числе в районе местного аэропорта. "Это сделано в рамках соглашения с российскими военными для защиты от израильских ударов. Взамен проиранские группировки обязались выполнять приказы, исходящие из совместного с россиянами оперативного штаба",- сказал "Ъ" один из лидеров сирийской военной оппозиции полковник Фатех Хасун.



По словам источника "Ъ", близкого к Минобороны РФ, на встрече стороны планируют поднять вопрос именно о действиях израильских военных в Сирии безотносительно ситуации со сбитым Ил-20М: именно поэтому российскую сторону представляет замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Василий Трушин (эта структура отвечает за планирование применения армии), а не офицер главного штаба ВКС РФ. "Наша позиция изменений не претерпела: хаотичное нанесение ударов израильской авиации по объектам сирийской инфраструктуры под надуманным предлогом иранской угрозы мы не можем оценивать в позитивном ключе,- говорит собеседник "Ъ".- Именно эта мысль и будет донесена до наших партнеров".



Марианна Беленькая, Иван Сафронов

Газета "Коммерсантъ" №229 от 12.12.2018, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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